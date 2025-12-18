Pidieron el procesamiento de Moretti por fraude

Presupuesto 2026: Diputados le dio media sanción, pero no pudo derogar el financiamiento a discapacidad y las universidades
Se termina el año y los problemas en SanLorenzo continúan. Es más, muchos aseguran que la crisis se profundizó aún más en los últimos meses.
Ahora, el ex presidente del club de Boedo, Marcelo Moretti, impugnará el acta de la reunión de Comisión Directiva celebrada el martes pasado vía online ya que no se presentó al Juzgado 51 para hacerlo de manera presencial.
De acuerdo a lo que se pudo saber, Moretti aseguró que aparecerían firmas en el acta de dos miembros de la Comisión Directiva de San Lorenzo que no fueron parte del cónclave del martes en el estadio Pedro Bidegain. Sin dudas que este tema volvió a encender la mecha y todo parece indicar que la situación no llegará a buen puerto.
Por otra parte, la fiscal Mónica Cuñarro había pedido el procesamiento de Moretti, y se dio por la denuncia realizada por César Francis y Christian Meza en medio de una tensa situación en el “Ciclón”, club que entró en estado de acefalía.
El ex máximo dirigente de San Lorenzo, que atraviesa por una situación legal complicada, no podrá salir del país y si llega a ser declarado culpable por parte de la Justicia, podría caberle una condena de hasta seis años de prisión. Y además, no podrá ejercer ningún cargo político, de acuerdo a lo que se explicó.
Desde hace tiempo, el ex presidente se encuentra en el ojo de la tormenta luego de que se filtrara una cámara oculta en la que recibía coimas (15 mil dólares) por el fichaje de un juvenil.
Después de que esta crítica situación saliera a la luz, Moretti se pidió una licencia que se extendió por un par de meses, aunque volvió a ejercer el cargo hasta el martes pasado, cuando San Lorenzo entró en estado de acefalía.
La Mesa de la Asamblea de San Lorenzo, en estado de alerta, deberá convocar a un cónclave extraordinario (y de urgencia) para fijar la fecha de las elecciones en un lapso menor a los 90 días.
