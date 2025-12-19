Javier Farina, el nuevo técnico de Las Lobas

Creció la desocupación en el Gran La Plata y se ubica por encima del Conurbano y grandes ciudades del país
El equipo femenino de vóley de Gimnasia tiene nuevo entrenador: Javier Farina, que sucederá en el cargo a Martín Ambrosini. La presentación del flamante técnico mens sana se hizo en el Polideportivo “Víctor Nethol” de sede social albiazul de calle 4.
De acuerdo a lo que se charló con Farina (44 años), el plantel de Las Lobas comenzará la pretemporada el próximo 2 de enero de cara a su preparación a la primera competencia de la temporada: la Liga Argentina Femenina de voley 2026, donde tendrá que defender el título tras vencer en la final a su clásico, Estudiantes en dos partidos corridos.
En lo que respecta a Martín Ambrosini, que venía cumpliendo el rol de entrenador principal del equipo femenino de Gimnasia, seguirá su carrera como director técnico en la Liga Profesional de México para estar al frente del equipo de Durango.
Farina tiene una destacada trayectoria en nuestro país como director técnico y con pasado en selecciones nacionales formativas. En su último trabajo, alcanzó las semifinales de la Liga ACLAV con el equipo masculino de San Lorenzo de Almagro y el campeonato nacional con la Selección Metropolitana Sub 16.
Con más de 20 años de trayectoria como formador, Javier Farina también dirigió a Comunicaciones -consiguió el ascenso a Segunda-, Sociedad Hebraica Argentina -pegó el salto a Primera-, Defensores de Moreno y otros clubes. Por su parte, también fue conductor de las riendas de la categoría U19 en la Selección Argentina.
En las próximas semanas se confirmará quiénes acompañarán a Farina en el cuerpo técnico junto a los refuerzos que terminarán de completar el plantel.
Por otra parte, Farina es un destacado médico infectólogo, que cumplió un papel importante durante la pandemia de Covid-19.
