Deportes

Verstappen optó por el “número de la suerte”

19 de Diciembre de 2025 | 02:31
Max Verstappen atraviesa una etapa de cambios en su carrera deportiva, después de no poder retener el campeonato mundial de Fórmula 1. El neerlandés, que venía de dominar la categoría durante varias temporadas consecutivas, se vio obligado a dejar atrás “uno” de los símbolos más fuertes de su reciente hegemonía.

La pérdida del título frente al británico Lando Norris (McLaren) no solo significó un golpe deportivo, sino también la necesidad de resignar privilegios que solo ostenta el campeón del mundo, entre ellos el derecho exclusivo a utilizar el número uno durante la próxima temporada.

Con ese contexto, Verstappen confirmó que no regresará al histórico 33, número que utilizó desde su llegada a la Fórmula Uno en 2015 hasta la obtención de su primer campeonato en 2021. En su lugar, el neerlandés optó por el 3 como su nuevo número de carrera para la temporada 2026.

La elección tiene un valor simbólico especial para Verstappen, ya que siempre consideró al 3 como su número de la suerte. No pudo utilizarlo al inicio de su trayectoria porque pertenecía a Daniel Ricciardo, motivo por el cual eligió el 33 para “añadir el doble de suerte”.

Este dorsal lo acompañó durante sus primeros años en la categoría y quedó asociado a su ascenso a la cima de la máxima categoría del automovilismo internacional.

 

