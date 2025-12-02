Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Información General |AEROLÍNEAS ARGENTINAS

Le anularon su vuelo y ahora deberán indemnizarlo

2 de Diciembre de 2025 | 01:27
Edición impresa

La Justicia federal de Rosario ordenó a Aerolíneas Argentinas compensar con unos 20 millones de pesos a un pasajero que debió pagar dos veces el mismo vuelo luego de que la compañía le negara el embarque y anulara su ticket de regreso de manera improcedente. El fallo, dictado por la Sala A de la Cámara Federal de Apelaciones, confirma una sentencia previa y responsabiliza a la empresa por daño moral y económico.

El caso comenzó en marzo de 2022. Un hombre de 35 años y su pareja tenían previsto volar desde Ezeiza hacia Miami en un servicio que habían adquirido cinco meses antes, por un total de 2664,86 dólares. El tramo inicial, Miami–Buenos Aires, se realizó sin inconvenientes. Sin embargo, al momento de emprender el regreso, surgió un conflicto que derivó en la demanda judicial.

Ya en el aeropuerto, personal de Aerolíneas Argentinas le impidió subir al avión alegando una supuesta deuda cercana a los 300 dólares por equipaje. No solo le negaron el embarque: también anularon el ticket, pese a que el vuelo estaba facturado y completamente pago.

Ante compromisos laborales impostergables, el pasajero se vio obligado a comprar de inmediato un nuevo pasaje idéntico, lo que agravó su situación económica y emocional.

LA SENTENCIA

El tribunal consideró probado que la aerolínea actuó sin respaldo alguno. La camarista Silvia Andalaf Casiello advirtió que la empresa canceló en forma arbitraria el ticket, generó una falsa deuda y exigió el pago duplicado del servicio.

También calificó el accionar como grave y remarcó que la noticia de la anulación fue comunicada minutos antes del embarque, dejando a los viajeros en un estado de “hipervulnerabilidad” y generando un nivel de estrés que, según la jueza, “cualquier persona sufriría”.

LE PUEDE INTERESAR

Los números de la suerte del martes 2 de diciembre de 2025, según el signo del zodíaco

LE PUEDE INTERESAR

¿Afectará a La Plata?: los 32 municipios bonaerenses en los que se espera una fuerte ola de calor este verano

Con el voto de Andalaf Casiello y del camarista Fernando Barbará, el tribunal confirmó la resolución de primera instancia del juez federal Gastón Salmain.

La indemnización incluye daño moral y daño emergente, más intereses acumulados desde 2022, además del pago de costas, peritajes y honorarios profesionales. De esa forma la suma total que deberá recibir el demandante asciende a alrededor de 20 millones de pesos.

El fallo marca un antecedente relevante en materia de derechos de los consumidores frente a cancelaciones y prácticas irregulares en el transporte aéreo.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Clásico platense en semifinales: qué día y a qué hora jugarían Gimnasia vs Estudiantes en el Bosque

El milagroso Lobo de Zaniratto a semifinales: venció 2 a 0 a Barracas Central y ahora espera con fe a Estudiantes

¿Afectará a La Plata?: los 32 municipios bonaerenses en los que se espera una fuerte ola de calor este verano

Escándalo de VTV: citaron a indagatoria al ex ministro bonaerense Jorge D'Onofrio

Rige el aumento de la nafta: así quedaron los precios de los combustibles en La Plata

+ Leidas

Por un clásico histórico y la final como premio

$60 millones mensuales por 2hs. de trabajo a la semana

Cambia el horario de atención de los bancos

El escándalo en la AFA: otra denuncia salpica a Tapia

Uno por uno

El gol de Panaro llegó a instancias del VAR

El derby en el Bosque se jugaría el lunes a las 17.00

Una financiera bajo la lupa y 19 allanamientos
Últimas noticias de Información General

La mente en forma: ejercitar el cerebro con el celular

Pergolini habló de una “tragedia” educativa

¿Afectará a La Plata?: los 32 municipios bonaerenses en los que se espera una fuerte ola de calor este verano

Uno por uno, los 108 municipios bonaerenses en los que cambia el horario de atención de los bancos
Deportes
Por un clásico histórico y la final como premio
Se pellizca porque sigue incrédulo; ya está entre los mejores del Clausura
El gol de Panaro llegó a instancias del VAR
Una racha de triunfos que invita a la ilusión
“Que la gente confíe y piense en positivo”
La Ciudad
Usuarios acorralados: ya rige la suba “extra” en el micro
Con el nuevo aumento en los combustibles, la premium roza los $2.000
Parque Saavedra: en el barrio esperan por la reapertura
El arbolito de Navidad en La Plata con precios para todos los bolsillos
Cambia el horario de atención de los bancos
Policiales
No se salva nadie: la trama de otro ataque en Barrio Norte
Causa VTV: indagarán al exministro de Transporte y a empresarios del sector
Empezó el juicio contra los “testigos claves” del cuádruple crimen
Motochorros golpean y asaltan a un colectivero
Antes de las vacaciones, desvalijan una escuela
Espectáculos
Jafar Panahi: “Estoy vivo mientras haga películas”
Clásicos del cine italiano se verán en el Cinema Paradiso, gratis
Brigitte Bardot pide a todos “tranquilizarse”
“Re calientes”: la feroz interna entre Martitegui y Telefé
Alto chisme: Fede Bal, ¿se le anima a “Bendita TV”?

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla