Le anularon su vuelo y ahora deberán indemnizarlo

La Justicia federal de Rosario ordenó a Aerolíneas Argentinas compensar con unos 20 millones de pesos a un pasajero que debió pagar dos veces el mismo vuelo luego de que la compañía le negara el embarque y anulara su ticket de regreso de manera improcedente. El fallo, dictado por la Sala A de la Cámara Federal de Apelaciones, confirma una sentencia previa y responsabiliza a la empresa por daño moral y económico.

El caso comenzó en marzo de 2022. Un hombre de 35 años y su pareja tenían previsto volar desde Ezeiza hacia Miami en un servicio que habían adquirido cinco meses antes, por un total de 2664,86 dólares. El tramo inicial, Miami–Buenos Aires, se realizó sin inconvenientes. Sin embargo, al momento de emprender el regreso, surgió un conflicto que derivó en la demanda judicial.

Ya en el aeropuerto, personal de Aerolíneas Argentinas le impidió subir al avión alegando una supuesta deuda cercana a los 300 dólares por equipaje. No solo le negaron el embarque: también anularon el ticket, pese a que el vuelo estaba facturado y completamente pago.

Ante compromisos laborales impostergables, el pasajero se vio obligado a comprar de inmediato un nuevo pasaje idéntico, lo que agravó su situación económica y emocional.

LA SENTENCIA

El tribunal consideró probado que la aerolínea actuó sin respaldo alguno. La camarista Silvia Andalaf Casiello advirtió que la empresa canceló en forma arbitraria el ticket, generó una falsa deuda y exigió el pago duplicado del servicio.

También calificó el accionar como grave y remarcó que la noticia de la anulación fue comunicada minutos antes del embarque, dejando a los viajeros en un estado de “hipervulnerabilidad” y generando un nivel de estrés que, según la jueza, “cualquier persona sufriría”.

Con el voto de Andalaf Casiello y del camarista Fernando Barbará, el tribunal confirmó la resolución de primera instancia del juez federal Gastón Salmain.

La indemnización incluye daño moral y daño emergente, más intereses acumulados desde 2022, además del pago de costas, peritajes y honorarios profesionales. De esa forma la suma total que deberá recibir el demandante asciende a alrededor de 20 millones de pesos.

El fallo marca un antecedente relevante en materia de derechos de los consumidores frente a cancelaciones y prácticas irregulares en el transporte aéreo.