Pergolini habló de una “tragedia” educativa

Mario Pergolini volvió a encender el debate sobre el deterioro educativo en la Argentina. En una entrevista con Radio Z que rápidamente se viralizó, el conductor y empresario señaló que el país atraviesa una “tragedia” en materia de comprensión lectora y alertó sobre el derrumbe del nivel con el que los estudiantes egresan del secundario.

Su principal preocupación apunta a un dato que considera alarmante: el 46%de los alumnos argentino de tercer grado no entiende lo que lee. Para Pergolini, esto representa un “problemón” para el futuro del país y explica su apoyo a la campaña “#QueEntiendanLoQueLean”, impulsada por el Observatorio Argentino de Educación.

El conductor insistió en que la Argentina necesita “un verdadero plan a largo tiempo de educación” que marque el rumbo de los próximos diez años. Sin una estrategia sostenida, advirtió, el país corre el riesgo de no contar ni siquiera “con operarios capaces de leer un manual”.

Pergolini extendió su cuestionamiento más allá de los gobiernos de turno y llamó a una autocrítica colectiva. Semanas atrás al celebrarse el Día del Maestro, sostuvo en el ciclo Otro día perdido que la sociedad argentina debería revisar qué hizo —o dejó de hacer— en los últimos 40 o 50 años para llegar al nivel de crisis actual. “Todos deberíamos hacer un mea culpa”, planteó frente a cámara, y remarcó que la deserción escolar “viene creciendo hace mucho”.

En un contexto de conflicto docente y discusión por los salarios, Pergolini agregó entonces que el sueldo de los maestros “ya debería estar resuelto” para poder avanzar en cualquier reforma seria. A su entender, sin medidas profundas y sostenidas en el tiempo, la Argentina seguirá arrastrando una crisis educativa que compromete su desarrollo y el futuro de toda una generación.