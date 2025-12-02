Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Información General |“UN PROBLEMÓN”: CASI LA MITAD DE LOS ALUMNOS DE TERCER GRADO NO ENTIENDE LO QUE LEE

Pergolini habló de una “tragedia” educativa

2 de Diciembre de 2025 | 01:28
Edición impresa

Mario Pergolini volvió a encender el debate sobre el deterioro educativo en la Argentina. En una entrevista con Radio Z que rápidamente se viralizó, el conductor y empresario señaló que el país atraviesa una “tragedia” en materia de comprensión lectora y alertó sobre el derrumbe del nivel con el que los estudiantes egresan del secundario.

Su principal preocupación apunta a un dato que considera alarmante: el 46%de los alumnos argentino de tercer grado no entiende lo que lee. Para Pergolini, esto representa un “problemón” para el futuro del país y explica su apoyo a la campaña “#QueEntiendanLoQueLean”, impulsada por el Observatorio Argentino de Educación.

El conductor insistió en que la Argentina necesita “un verdadero plan a largo tiempo de educación” que marque el rumbo de los próximos diez años. Sin una estrategia sostenida, advirtió, el país corre el riesgo de no contar ni siquiera “con operarios capaces de leer un manual”.

Pergolini extendió su cuestionamiento más allá de los gobiernos de turno y llamó a una autocrítica colectiva. Semanas atrás al celebrarse el Día del Maestro, sostuvo en el ciclo Otro día perdido que la sociedad argentina debería revisar qué hizo —o dejó de hacer— en los últimos 40 o 50 años para llegar al nivel de crisis actual. “Todos deberíamos hacer un mea culpa”, planteó frente a cámara, y remarcó que la deserción escolar “viene creciendo hace mucho”.

En un contexto de conflicto docente y discusión por los salarios, Pergolini agregó entonces que el sueldo de los maestros “ya debería estar resuelto” para poder avanzar en cualquier reforma seria. A su entender, sin medidas profundas y sostenidas en el tiempo, la Argentina seguirá arrastrando una crisis educativa que compromete su desarrollo y el futuro de toda una generación.

 

LE PUEDE INTERESAR

Le anularon su vuelo y ahora deberán indemnizarlo

LE PUEDE INTERESAR

Los números de la suerte del martes 2 de diciembre de 2025, según el signo del zodíaco
Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Clásico platense en semifinales: qué día y a qué hora jugarían Gimnasia vs Estudiantes en el Bosque

El milagroso Lobo de Zaniratto a semifinales: venció 2 a 0 a Barracas Central y ahora espera con fe a Estudiantes

¿Afectará a La Plata?: los 32 municipios bonaerenses en los que se espera una fuerte ola de calor este verano

Escándalo de VTV: citaron a indagatoria al ex ministro bonaerense Jorge D'Onofrio

Rige el aumento de la nafta: así quedaron los precios de los combustibles en La Plata

+ Leidas

Por un clásico histórico y la final como premio

$60 millones mensuales por 2hs. de trabajo a la semana

El escándalo en la AFA: otra denuncia salpica a Tapia

Cambia el horario de atención de los bancos

Uno por uno

El gol de Panaro llegó a instancias del VAR

El derby en el Bosque se jugaría el lunes a las 17.00

Una financiera bajo la lupa y 19 allanamientos
Últimas noticias de Información General

La mente en forma: ejercitar el cerebro con el celular

Le anularon su vuelo y ahora deberán indemnizarlo

¿Afectará a La Plata?: los 32 municipios bonaerenses en los que se espera una fuerte ola de calor este verano

Uno por uno, los 108 municipios bonaerenses en los que cambia el horario de atención de los bancos
Policiales
No se salva nadie: la trama de otro ataque en Barrio Norte
Causa VTV: indagarán al exministro de Transporte y a empresarios del sector
Empezó el juicio contra los “testigos claves” del cuádruple crimen
Motochorros golpean y asaltan a un colectivero
Antes de las vacaciones, desvalijan una escuela
La Ciudad
Usuarios acorralados: ya rige la suba “extra” en el micro
Con el nuevo aumento en los combustibles, la premium roza los $2.000
Parque Saavedra: en el barrio esperan por la reapertura
El arbolito de Navidad en La Plata con precios para todos los bolsillos
Cambia el horario de atención de los bancos
Deportes
Por un clásico histórico y la final como premio
Se pellizca porque sigue incrédulo; ya está entre los mejores del Clausura
El gol de Panaro llegó a instancias del VAR
Una racha de triunfos que invita a la ilusión
“Que la gente confíe y piense en positivo”
Espectáculos
Jafar Panahi: “Estoy vivo mientras haga películas”
Clásicos del cine italiano se verán en el Cinema Paradiso, gratis
Brigitte Bardot pide a todos “tranquilizarse”
“Re calientes”: la feroz interna entre Martitegui y Telefé
Alto chisme: Fede Bal, ¿se le anima a “Bendita TV”?

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla