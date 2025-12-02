Se aprobó la reforma del Código de Ordenamiento Urbano de La Plata
Se aprobó la reforma del Código de Ordenamiento Urbano de La Plata
La Plata: le apuntaron a una mujer para robarle el auto y cayeron tras una persecución
Trump le advirtió a Venezuela: “Empezaremos a atacar también en tierra”
El Clásico platense de semifinales se juega el lunes: las razones que pesaron para que se dispute el feriado
El PJ se fracturó en Diputados y queda empatado con los libertarios en la disputa por la primera minoría
Mecheros VIP: quienes son cinco empresarios argentinos presos por robar ropa de primera en Miami
Un camión volcó dentro de una cantera en La Plata: dos heridos graves
Juraron los nuevos diputados electos en la Legislatura bonaerense
Tu noticia, en EL DIA y eldia.com: comunicate por teléfono, WhatsApp o las redes sociales
Drama en Berisso: atacó a su madre con cuchillos y un palo y luego prendió fuego un colchón
El bombazo de la tercera en discordia: la verdadera historia del divorcio de Cvitanich y Chechu Bonelli
Manejaba con 2,24 de alcohol en sangre en la Ruta 5: "No tuvimos una noche buena", la insólita excusa
Camuzzi anunció una mega inversión para exportar gas desde el Puerto La Plata
VIDEO. Fuego, susto y tensión en la Torre de 12 y 51: evacuados y calles cortadas
Recibió culatazos y un tiro: salvaje asalto a un vecino de City Bell y fuerte reclamo por seguridad
Luis Ventura a fondo contra Jorge Rial: "Si yo hablo, él va preso" y "no se la banca"
Helipuerto, un Porsche y una Ferrari en la mansión de Pilar vinculada a "Chiqui" Tapia
¡Hola a todos, yo soy el Lobo! Milei habló del triunfo de Gimnasia sobre Barracas: "5-0"
Bebote preso en La Plata: video "íntimo" a sus allegados y más de una semana de huelga de hambre
Esteban Bullrich quiere postularse para las elecciones presidenciales de 2027
Maxi López, a fondo: ¿¡qué opina sobre la China Suárez, la pareja de Mauro Icardi?
EN FOTOS.- Los looks más comentados de la fiesta apertura de Punta del Este 2026: las figuras del ambiente definen la moda
Pintan un edificio con la bandera de Estudiantes y los vándalos maltratan a jubilada que intentó frenarlos
VIDEO. La Plata: manejaba borracho, perdió el control de una Ford Ranger y un poste evitó una tragedia
Sol a pleno y temperatura ideal este martes en La Plata: el tiempo para esta semana
En el programa de Moria: Julieta Poggio confesó cuáles son sus preferencias sexuales
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Tres diputados nacionales de Catamarca anunciaron este martes que rompieron con el bloque de Unión por la Patria (UxP) para conformar la bancada ‘Elijo Catamarca’, por orden del gobernador peronista Raúl Jalil.
De esta manera habrá empate entre el oficialismo y el peronismo en 94 legisladores.
Los nombres
LE PUEDE INTERESAR
Cadetes de la Escuela Naval arribaron a Mar del Plata para prácticas de instrucción
LE PUEDE INTERESAR
Mar del Plata inicia sanciones por fumar en balnearios desde diciembre
Los legisladores Fernanda Avila, Fernando Monguillot y Sebastían Nóblega comunicaron al presidente Martín Menem la conformación del bloque “Elijo Catamarca”.
Según consta en la nota remitida a Martín Menem, el espacio estará tendrá como autoridades a Nóblega como presidente y a Monguillot como secretario.
En la comunicación, Nóblega informó formalmente la creación del bloque y solicitó que se proceda a su reconocimiento institucional dentro del cuerpo legislativo. “Sin otro particular, saludo a Usted con la mayor consideración y respeto”, concluyó la misiva firmada por el diputado.uhLXwg
El bloque “Elijo Catamarca” se suma así al reordenamiento parlamentario de cara al nuevo período legislativo.
Hasta hora serían 94 diputados del bloque del peronismo y 94 de La Libertad Avanza (LLA), aunque no se descarta que el oficialismo pueda sumar hasta otro integrante.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí