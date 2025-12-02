Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

El PJ se fracturó en Diputados y queda empatado con los libertarios en la disputa por la primera minoría

2 de Diciembre de 2025 | 16:52

Tres diputados nacionales de Catamarca anunciaron este martes que rompieron con el bloque de Unión por la Patria (UxP) para conformar la bancada ‘Elijo Catamarca’, por orden del gobernador peronista Raúl Jalil.

De esta manera habrá empate entre el oficialismo y el peronismo en 94 legisladores.

Los nombres

Cadetes de la Escuela Naval arribaron a Mar del Plata para prácticas de instrucción

Mar del Plata inicia sanciones por fumar en balnearios desde diciembre

Los legisladores Fernanda Avila, Fernando Monguillot y Sebastían Nóblega comunicaron al presidente Martín Menem la conformación del bloque “Elijo Catamarca”.

Según consta en la nota remitida a Martín Menem, el espacio estará tendrá como autoridades a Nóblega como presidente y a Monguillot como secretario.

En la comunicación, Nóblega informó formalmente la creación del bloque y solicitó que se proceda a su reconocimiento institucional dentro del cuerpo legislativo. “Sin otro particular, saludo a Usted con la mayor consideración y respeto”, concluyó la misiva firmada por el diputado.uhLXwg

El bloque “Elijo Catamarca” se suma así al reordenamiento parlamentario de cara al nuevo período legislativo.

Hasta hora serían 94 diputados del bloque del peronismo y 94 de La Libertad Avanza (LLA), aunque no se descarta que el oficialismo pueda sumar hasta otro integrante.

