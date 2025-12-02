Arranca el debate oral por un femicidio en barrio Jardín

Durante este martes comenzará en los Tribunales Penales de La Plata el juicio oral contra José Luis “El Puma” Rodríguez, acusado de asesinar a su expareja, Patricia Alejandra Aybar, en un hecho ocurrido en mayo de 2022 en una vivienda de 80 entre 118 y 118 bis, en barrio Jardín. El proceso estará a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal N°3, que convocó a las partes tras finalizar la etapa de instrucción suplementaria.

Rodríguez, preso, llega imputado por homicidio triplemente calificado, figura que contempla prisión perpetua, por haberse cometido contra una mujer con la que mantenía una relación previa, en contexto de violencia de género y con alevosía. La fiscal de juicio solicitó recientemente la remisión del informe de ADN realizado sobre las muestras obtenidas en la casa de la víctima y en el vehículo del acusado, que serán incorporadas al debate.