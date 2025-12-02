Clásico platense en semifinales: qué día y a qué hora jugarían Gimnasia vs Estudiantes en el Bosque
Clásico platense en semifinales: qué día y a qué hora jugarían Gimnasia vs Estudiantes en el Bosque
El milagroso Lobo de Zaniratto a semifinales: venció 2 a 0 a Barracas Central y ahora espera con fe a Estudiantes
Kicillof volvió a pedir la votación del Financiamiento a la Legislatura
Empezó el juicio contra los “testigos claves” del cuádruple crimen
Causa VTV: indagarán al exministro de Transporte y a empresarios del sector
VIDEO. La Plata: manejaba borracho, perdió el control de una Ford Ranger y un poste evitó una tragedia
Rige el aumento de la nafta: así quedaron los precios de los combustibles en La Plata
Cavallo insiste en que el Gobierno le dé más libertad a la economía
Tras retirar los electrodomésticos, reanudan las tareas en el depósito incendiado en La Plata
“De ella no quiero hablar”: ¿Wanda Nara bajó a La Joaqui de “Los Personajes del Año”?
¡Atención! Cuatro barrios de La Plata sin agua o baja presión por mantenimiento de perforaciones de Absa
Uno por uno, los 108 municipios bonaerenses en los que cambia el horario de atención de los bancos
Barracas Central pidió sumar a su equipo femenino a la Divisional C para jugar la Copa Sudamericana
Andy Chango le puso los puntos a Wanda Nara en MasterChef Celebrity
El semillero albirrojo crece: cuatro juveniles de Estudiantes firmaron su primer contrato
El peor momento de Adriana Salgueiro: amenazada, acechada y con un botón antipánico
¿Lo sabías? Teté Coustarot reveló que vendía gaseosas en la cancha de Estudiantes antes de ser famosa
Chiqui Tapia felicitó a Anacleto, nuevo presidente de Gimnasia: "Fue una gran jornada democrática"
Bullrich renuncia a Seguridad: Adorni le agradeció por “el orden en las calles”
Reforma laboral: el Gobierno finalizó la redacción y ahora acelera las negociaciones
Mañana se realiza una nueva audiencia preliminar en el caso Maradona: las partes tratarán las pruebas
Cuenta DNI y las novedades en diciembre 2025: amplían tope en carnicerías y agregan especial para chicos
Tiempo gris en La Plata: hasta qué hora se esperan lluvias este lunes
¿Afectará a La Plata?: los 32 municipios bonaerenses en los que se espera una fuerte ola de calor este verano
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Jorge D’Onofrio deberá presentarse ante la Justicia el 15 de diciembre. Todos fueron señalados por el fiscal Álvaro Garganta
La investigación judicial sobre presuntas irregularidades en el esquema de Verificación Técnica Vehicular (VTV) de la provincia de Buenos Aires sumó en las últimas horas un giro de alto impacto político e institucional. Según fuentes con acceso directo al expediente, la Justicia convocó a indagatoria al exministro de Transporte bonaerense, Jorge D’Onofrio, y a un amplio grupo de empresarios vinculados a la operación de plantas y servicios relacionados.
Entre los citados figuran referentes de peso del rubro: Germán Jorge Neuss, líder del Grupo Neuss; Martín Hernán Serrano, presidente de CAVEA y ejecutivo de la multinacional Applus; Sebastián Andrés Desio, referente del Grupo Solutec; Germán Leandro Rebolo; Leonardo Sclafani; Aitor Reter Aguado; Juan Manuel Funes Bige y Juan Pablo Pesculich.
La causa investiga presuntas irregularidades en procesos administrativos, adjudicaciones y vínculos entre firmas del sector de VTV y fotomultas. Fuentes judiciales señalan que la citación de empresarios sería apenas la primera etapa de un “mapa más amplio” que busca reconstruir el circuito de decisiones políticas y técnicas que permitió la ejecución del sistema.
De acuerdo con voceros del caso, se prevé que en las próximas instancias la justicia amplíe las indagatorias hacia autoridades de los principales órganos de fiscalización y control de la Provincia de Buenos Aires que intervinieron en la validación de los pasos administrativos de las licitaciones y adjudicaciones que se investigan.
Según se desprende del expediente administrativo, estos organismos habrían intervenido en la convalidación jurídica y contable de los procesos licitatorios que culminaron en la adjudicación de servicios a compañías vinculadas al sistema de VTV y fotomultas provincial
La causa también roza otro negocio multimillonario: el sistema de fotomultas y radares en la provincia. De acuerdo con diversas investigaciones en trámite, un conjunto de firmas operadoras del servicio se encuentra bajo la lupa judicial.
LE PUEDE INTERESAR
Empezó el juicio contra los “testigos claves” del cuádruple crimen
LE PUEDE INTERESAR
Motochorros golpean y asaltan a un colectivero
Entre ellas figuran: Secutrans y Tránsito Seguro S.A., investigadas por el juez federal Federico Culotta de Tres de Fevreo, Cecaitra y TNG Group, bajo investigación del fiscal Álvaro Garganta, de la UFI 11 de La Plata.
Los expedientes apuntan a reconstruir cómo estas compañías participan en la gestión de infracciones y radares en coordinación con distintos municipios bonaerenses.
Investigaciones periodísticas y judiciales también señalan que parte del esquema opera mediante acuerdos con universidades públicas y sus fundaciones, que actuarían como intermediarias en la firma de convenios y en la administración de recursos, una modalidad que ya fue observada en otros casos de contrataciones estatales.
La causa por la VTV y el negocio de las fotomultas perfila un nuevo frente de tensión institucional en la Provincia de Buenos Aires. Las próximas indagatorias serán claves para determinar responsabilidades y reconstruir el flujo de decisiones que derivó en la conformación del sistema actual.
La investigación continúa bajo estricto hermetismo, pero fuentes judiciales anticipan que el expediente “recién empieza a desplegar su verdadera dimensión”.
Hasta se habló de un enmarañado sistema que contemplaba una presunta conexidad entre jueces de faltas provinciales y gestores para borrar multas del sistema a cambio de importantes sumas de dinero.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí