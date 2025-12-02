Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Policiales |AVANZA LA INVESTIGACIÓN

Causa VTV: indagarán al exministro de Transporte y a empresarios del sector

Jorge D’Onofrio deberá presentarse ante la Justicia el 15 de diciembre. Todos fueron señalados por el fiscal Álvaro Garganta

Causa VTV: indagarán al exministro de Transporte y a empresarios del sector

El massista Jorge D’Onofrio

2 de Diciembre de 2025 | 02:48
Edición impresa

La investigación judicial sobre presuntas irregularidades en el esquema de Verificación Técnica Vehicular (VTV) de la provincia de Buenos Aires sumó en las últimas horas un giro de alto impacto político e institucional. Según fuentes con acceso directo al expediente, la Justicia convocó a indagatoria al exministro de Transporte bonaerense, Jorge D’Onofrio, y a un amplio grupo de empresarios vinculados a la operación de plantas y servicios relacionados.

Entre los citados figuran referentes de peso del rubro: Germán Jorge Neuss, líder del Grupo Neuss; Martín Hernán Serrano, presidente de CAVEA y ejecutivo de la multinacional Applus; Sebastián Andrés Desio, referente del Grupo Solutec; Germán Leandro Rebolo; Leonardo Sclafani; Aitor Reter Aguado; Juan Manuel Funes Bige y Juan Pablo Pesculich.

La causa investiga presuntas irregularidades en procesos administrativos, adjudicaciones y vínculos entre firmas del sector de VTV y fotomultas. Fuentes judiciales señalan que la citación de empresarios sería apenas la primera etapa de un “mapa más amplio” que busca reconstruir el circuito de decisiones políticas y técnicas que permitió la ejecución del sistema.

De acuerdo con voceros del caso, se prevé que en las próximas instancias la justicia amplíe las indagatorias hacia autoridades de los principales órganos de fiscalización y control de la Provincia de Buenos Aires que intervinieron en la validación de los pasos administrativos de las licitaciones y adjudicaciones que se investigan.

Según se desprende del expediente administrativo, estos organismos habrían intervenido en la convalidación jurídica y contable de los procesos licitatorios que culminaron en la adjudicación de servicios a compañías vinculadas al sistema de VTV y fotomultas provincial

EMPRESAS BAJO INVESTIGACIÓN EN LA JUSTICIA FEDERAL Y PROVINCIAL

La causa también roza otro negocio multimillonario: el sistema de fotomultas y radares en la provincia. De acuerdo con diversas investigaciones en trámite, un conjunto de firmas operadoras del servicio se encuentra bajo la lupa judicial.

LE PUEDE INTERESAR

Empezó el juicio contra los “testigos claves” del cuádruple crimen

LE PUEDE INTERESAR

Motochorros golpean y asaltan a un colectivero

Entre ellas figuran: Secutrans y Tránsito Seguro S.A., investigadas por el juez federal Federico Culotta de Tres de Fevreo, Cecaitra y TNG Group, bajo investigación del fiscal Álvaro Garganta, de la UFI 11 de La Plata.

Los expedientes apuntan a reconstruir cómo estas compañías participan en la gestión de infracciones y radares en coordinación con distintos municipios bonaerenses.

Investigaciones periodísticas y judiciales también señalan que parte del esquema opera mediante acuerdos con universidades públicas y sus fundaciones, que actuarían como intermediarias en la firma de convenios y en la administración de recursos, una modalidad que ya fue observada en otros casos de contrataciones estatales.

DERIVACIONES POLÍTICAS Y EMPRESARIALES

La causa por la VTV y el negocio de las fotomultas perfila un nuevo frente de tensión institucional en la Provincia de Buenos Aires. Las próximas indagatorias serán claves para determinar responsabilidades y reconstruir el flujo de decisiones que derivó en la conformación del sistema actual.

La investigación continúa bajo estricto hermetismo, pero fuentes judiciales anticipan que el expediente “recién empieza a desplegar su verdadera dimensión”.

Hasta se habló de un enmarañado sistema que contemplaba una presunta conexidad entre jueces de faltas provinciales y gestores para borrar multas del sistema a cambio de importantes sumas de dinero.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Clásico platense en semifinales: qué día y a qué hora jugarían Gimnasia vs Estudiantes en el Bosque

El milagroso Lobo de Zaniratto a semifinales: venció 2 a 0 a Barracas Central y ahora espera con fe a Estudiantes

¿Afectará a La Plata?: los 32 municipios bonaerenses en los que se espera una fuerte ola de calor este verano

Escándalo de VTV: citaron a indagatoria al ex ministro bonaerense Jorge D'Onofrio

Rige el aumento de la nafta: así quedaron los precios de los combustibles en La Plata

+ Leidas

Una financiera bajo la lupa y 19 allanamientos

Tensión con Venezuela: Trump analiza los pasos a seguir

Kicillof volvió a pedir la votación del Financiamiento a la Legislatura

Los números de la suerte del martes 2 de diciembre de 2025, según el signo del zodíaco

Le anularon su vuelo y ahora deberán indemnizarlo

Código Penal: delitos imprescriptibles y sanciones más duras

$60 millones mensuales por 2hs. de trabajo a la semana

Revuelo por el “impuesto al gas” de las vacas
Últimas noticias de Policiales

No se salva nadie: la trama de otro ataque en Barrio Norte

Empezó el juicio contra los “testigos claves” del cuádruple crimen

Motochorros golpean y asaltan a un colectivero

Antes de las vacaciones, desvalijan una escuela
La Ciudad
Usuarios acorralados: ya rige la suba “extra” en el micro
Con el nuevo aumento en los combustibles, la premium roza los $2.000
Parque Saavedra: en el barrio esperan por la reapertura
El arbolito de Navidad en La Plata con precios para todos los bolsillos
Cambia el horario de atención de los bancos
Información General
La mente en forma: ejercitar el cerebro con el celular
Pergolini habló de una “tragedia” educativa
Le anularon su vuelo y ahora deberán indemnizarlo
¿Afectará a La Plata?: los 32 municipios bonaerenses en los que se espera una fuerte ola de calor este verano
Uno por uno, los 108 municipios bonaerenses en los que cambia el horario de atención de los bancos
Deportes
Por un clásico histórico y la final como premio
Se pellizca porque sigue incrédulo; ya está entre los mejores del Clausura
El gol de Panaro llegó a instancias del VAR
Una racha de triunfos que invita a la ilusión
“Que la gente confíe y piense en positivo”
Espectáculos
Jafar Panahi: “Estoy vivo mientras haga películas”
Clásicos del cine italiano se verán en el Cinema Paradiso, gratis
Brigitte Bardot pide a todos “tranquilizarse”
“Re calientes”: la feroz interna entre Martitegui y Telefé
Alto chisme: Fede Bal, ¿se le anima a “Bendita TV”?

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla