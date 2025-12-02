Causa VTV: indagarán al exministro de Transporte y a empresarios del sector

La investigación judicial sobre presuntas irregularidades en el esquema de Verificación Técnica Vehicular (VTV) de la provincia de Buenos Aires sumó en las últimas horas un giro de alto impacto político e institucional. Según fuentes con acceso directo al expediente, la Justicia convocó a indagatoria al exministro de Transporte bonaerense, Jorge D’Onofrio, y a un amplio grupo de empresarios vinculados a la operación de plantas y servicios relacionados.

Entre los citados figuran referentes de peso del rubro: Germán Jorge Neuss, líder del Grupo Neuss; Martín Hernán Serrano, presidente de CAVEA y ejecutivo de la multinacional Applus; Sebastián Andrés Desio, referente del Grupo Solutec; Germán Leandro Rebolo; Leonardo Sclafani; Aitor Reter Aguado; Juan Manuel Funes Bige y Juan Pablo Pesculich.

La causa investiga presuntas irregularidades en procesos administrativos, adjudicaciones y vínculos entre firmas del sector de VTV y fotomultas. Fuentes judiciales señalan que la citación de empresarios sería apenas la primera etapa de un “mapa más amplio” que busca reconstruir el circuito de decisiones políticas y técnicas que permitió la ejecución del sistema.

De acuerdo con voceros del caso, se prevé que en las próximas instancias la justicia amplíe las indagatorias hacia autoridades de los principales órganos de fiscalización y control de la Provincia de Buenos Aires que intervinieron en la validación de los pasos administrativos de las licitaciones y adjudicaciones que se investigan.

Según se desprende del expediente administrativo, estos organismos habrían intervenido en la convalidación jurídica y contable de los procesos licitatorios que culminaron en la adjudicación de servicios a compañías vinculadas al sistema de VTV y fotomultas provincial

EMPRESAS BAJO INVESTIGACIÓN EN LA JUSTICIA FEDERAL Y PROVINCIAL

La causa también roza otro negocio multimillonario: el sistema de fotomultas y radares en la provincia. De acuerdo con diversas investigaciones en trámite, un conjunto de firmas operadoras del servicio se encuentra bajo la lupa judicial.

Entre ellas figuran: Secutrans y Tránsito Seguro S.A., investigadas por el juez federal Federico Culotta de Tres de Fevreo, Cecaitra y TNG Group, bajo investigación del fiscal Álvaro Garganta, de la UFI 11 de La Plata.

Los expedientes apuntan a reconstruir cómo estas compañías participan en la gestión de infracciones y radares en coordinación con distintos municipios bonaerenses.

Investigaciones periodísticas y judiciales también señalan que parte del esquema opera mediante acuerdos con universidades públicas y sus fundaciones, que actuarían como intermediarias en la firma de convenios y en la administración de recursos, una modalidad que ya fue observada en otros casos de contrataciones estatales.

DERIVACIONES POLÍTICAS Y EMPRESARIALES

La causa por la VTV y el negocio de las fotomultas perfila un nuevo frente de tensión institucional en la Provincia de Buenos Aires. Las próximas indagatorias serán claves para determinar responsabilidades y reconstruir el flujo de decisiones que derivó en la conformación del sistema actual.

La investigación continúa bajo estricto hermetismo, pero fuentes judiciales anticipan que el expediente “recién empieza a desplegar su verdadera dimensión”.

Hasta se habló de un enmarañado sistema que contemplaba una presunta conexidad entre jueces de faltas provinciales y gestores para borrar multas del sistema a cambio de importantes sumas de dinero.