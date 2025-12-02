Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Policiales |TAGLIAFERRO Y GODOY ESTÁN ACUSADOS DE INCRIMINAR FALSAMENTE AL "KARATECA"

Empezó el juicio contra los “testigos claves” del cuádruple crimen

Osvaldo Martínez, denunciante y particular damnificado, fue uno de los primeros en declarar. También lo hizo su madre

Empezó el juicio contra los “testigos claves” del cuádruple crimen

El juicio comenzó ayer en el Tribunal Oral y Criminal IV / Foto Archivo

2 de Diciembre de 2025 | 02:47
Edición impresa

El Tribunal Oral y Criminal IV abrió el juicio por falso testimonio contra el remisero Marcelo Tagliaferro y la vecina Patricia Godoy, en una causa derivada del cuádruple crimen de La Loma, ocurrido hace 14 años. Se trata de un capítulo sensible para un expediente que estremeció a La Plata y que tuvo como principal acusado -luego absuelto- a Osvaldo “Karateca” Martínez. La jornada inicial comenzó pasado el mediodía con los planteos preliminares de las partes. En la lista de testigos figuran unas 40 personas, aunque se espera que finalmente declaren la mitad.

El primer testigo fue un periodista especializado que cubrió el caso desde el inicio y recordó cómo, en 2014, el Tribunal Oral Nº3 calificó a Tagliaferro como “testigo interesado”, fundamento del proceso actual. Luego declaró un trabajador de una señal televisiva, quien aseguró que el remisero lo hostigó: “Me seguía, me mandaba fotos de mis hijos saliendo de la escuela”, dijo ante los jueces. Ante esa situación, el fiscal Mariano Sibuet adelantó que solicitará medidas de protección.

Según explicó el fiscal, los primeros alegatos fueron extensos, ya que debieron describir en detalle la materialidad de las declaraciones presuntamente falsas. La defensa, en tanto, insistió en que ambos imputados no mintieron sino que se “confundieron” o tuvieron “fallas de memoria”.

Un punto destacado surgió del relato de los periodistas citados: uno señaló que el remisero describió la escena del crimen con una precisión que sólo coincidía con las fotos incorporadas luego a la causa, lo que despertó sospechas.

También declaró Martínez, quien afirmó: “Sufrí mucho por esos testimonios. No quiero venganza, quiero Justicia”. Su madre, Herminia López, cerró la jornada con críticas al proceso que mantuvo preso a su hijo.

El juicio se extenderá durante todo diciembre, y continuará hoy desde las 11. De ser hallados culpables, Tagliaferro y Godoy podrían recibir penas de hasta 10 años de prisión.

