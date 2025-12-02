Empezó el juicio contra los “testigos claves” del cuádruple crimen

Clásico platense en semifinales: qué día y a qué hora jugarían Gimnasia vs Estudiantes en el Bosque
Clásico platense en semifinales: qué día y a qué hora jugarían Gimnasia vs Estudiantes en el Bosque
El milagroso Lobo de Zaniratto a semifinales: venció 2 a 0 a Barracas Central y ahora espera con fe a Estudiantes
Kicillof volvió a pedir la votación del Financiamiento a la Legislatura
VIDEO. El momento exacto del robo en la casa de una concejal platense
Cuádruple femicidio en La Plata: comenzó el juicio al remisero, acusado de falso testimonio
Escándalo de VTV: citaron a indagatoria al ex ministro bonaerense Jorge D'Onofrio
VIDEO. La Plata: manejaba borracho, perdió el control de una Ford Ranger y un poste evitó una tragedia
Rige el aumento de la nafta: así quedaron los precios de los combustibles en La Plata
Cavallo insiste en que el Gobierno le dé más libertad a la economía
Tras retirar los electrodomésticos, reanudan las tareas en el depósito incendiado en La Plata
“De ella no quiero hablar”: ¿Wanda Nara bajó a La Joaqui de “Los Personajes del Año”?
¡Atención! Cuatro barrios de La Plata sin agua o baja presión por mantenimiento de perforaciones de Absa
Uno por uno, los 108 municipios bonaerenses en los que cambia el horario de atención de los bancos
Barracas Central pidió sumar a su equipo femenino a la Divisional C para jugar la Copa Sudamericana
Andy Chango le puso los puntos a Wanda Nara en MasterChef Celebrity
El semillero albirrojo crece: cuatro juveniles de Estudiantes firmaron su primer contrato
El peor momento de Adriana Salgueiro: amenazada, acechada y con un botón antipánico
¿Lo sabías? Teté Coustarot reveló que vendía gaseosas en la cancha de Estudiantes antes de ser famosa
Chiqui Tapia felicitó a Anacleto, nuevo presidente de Gimnasia: "Fue una gran jornada democrática"
Bullrich renuncia a Seguridad: Adorni le agradeció por “el orden en las calles”
Reforma laboral: el Gobierno finalizó la redacción y ahora acelera las negociaciones
Mañana se realiza una nueva audiencia preliminar en el caso Maradona: las partes tratarán las pruebas
Cuenta DNI y las novedades en diciembre 2025: amplían tope en carnicerías y agregan especial para chicos
Tiempo gris en La Plata: hasta qué hora se esperan lluvias este lunes
¿Afectará a La Plata?: los 32 municipios bonaerenses en los que se espera una fuerte ola de calor este verano
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Osvaldo Martínez, denunciante y particular damnificado, fue uno de los primeros en declarar. También lo hizo su madre
El Tribunal Oral y Criminal IV abrió el juicio por falso testimonio contra el remisero Marcelo Tagliaferro y la vecina Patricia Godoy, en una causa derivada del cuádruple crimen de La Loma, ocurrido hace 14 años. Se trata de un capítulo sensible para un expediente que estremeció a La Plata y que tuvo como principal acusado -luego absuelto- a Osvaldo “Karateca” Martínez. La jornada inicial comenzó pasado el mediodía con los planteos preliminares de las partes. En la lista de testigos figuran unas 40 personas, aunque se espera que finalmente declaren la mitad.
El primer testigo fue un periodista especializado que cubrió el caso desde el inicio y recordó cómo, en 2014, el Tribunal Oral Nº3 calificó a Tagliaferro como “testigo interesado”, fundamento del proceso actual. Luego declaró un trabajador de una señal televisiva, quien aseguró que el remisero lo hostigó: “Me seguía, me mandaba fotos de mis hijos saliendo de la escuela”, dijo ante los jueces. Ante esa situación, el fiscal Mariano Sibuet adelantó que solicitará medidas de protección.
Según explicó el fiscal, los primeros alegatos fueron extensos, ya que debieron describir en detalle la materialidad de las declaraciones presuntamente falsas. La defensa, en tanto, insistió en que ambos imputados no mintieron sino que se “confundieron” o tuvieron “fallas de memoria”.
Un punto destacado surgió del relato de los periodistas citados: uno señaló que el remisero describió la escena del crimen con una precisión que sólo coincidía con las fotos incorporadas luego a la causa, lo que despertó sospechas.
También declaró Martínez, quien afirmó: “Sufrí mucho por esos testimonios. No quiero venganza, quiero Justicia”. Su madre, Herminia López, cerró la jornada con críticas al proceso que mantuvo preso a su hijo.
El juicio se extenderá durante todo diciembre, y continuará hoy desde las 11. De ser hallados culpables, Tagliaferro y Godoy podrían recibir penas de hasta 10 años de prisión.
LE PUEDE INTERESAR
Motochorros golpean y asaltan a un colectivero
LE PUEDE INTERESAR
Antes de las vacaciones, desvalijan una escuela
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí