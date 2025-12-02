Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Los números de hoy del Cartonazo: pozo de $2.000.000 y $300.000 por línea

La Ciudad

Sol a pleno y temperatura ideal este martes en La Plata: el tiempo para esta semana

Sol a pleno y temperatura ideal este martes en La Plata: el tiempo para esta semana
2 de Diciembre de 2025 | 07:58

Escuchar esta nota

La primavera brillará en todo su esplendor en este martes en La Plata y alrededores tras la lluvia del fin de semana y la inestabilidad del lunes. 

Para hoy se espera cielo despejado a parcialmente nublado, vientos leves y temperatura mínima de 15 grados y máxima de 26, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El buen tiempo proseguirá el miércoles con cielo ligeramente nublado a algo nublado, vientos leves y temperatura mínima de 16 grados y máxima de 27.

En tanto que para el jueves se aguarda cielo despejado durante toda la jornada, vientos leves y temperatura mínima de 18 grados y máxima de 28, reportó el SMN.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Multimedia

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Clásico platense en semifinales: qué día y a qué hora jugarían Gimnasia vs Estudiantes en el Bosque

El milagroso Lobo de Zaniratto a semifinales: venció 2 a 0 a Barracas Central y ahora espera con fe a Estudiantes

Escándalo de VTV: citaron a indagatoria al ex ministro bonaerense Jorge D'Onofrio

Rige el aumento de la nafta: así quedaron los precios de los combustibles en La Plata

+ Leidas

Chiqui Tapia cobra $60 millones mensuales por 2hs. de trabajo a la semana

El clásico del siglo

¿Cuándo cambia el horario de atención de los bancos en la Provincia?

¡Gimnasia a la Semi! Por un clásico histórico y la final como premio

Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Gimnasia vs Barracas Central

El clásico de La Plata, el lunes a las 17: ¿por qué son el día y el horario que pican en punta?

El Pincha retoma las prácticas con la mira en el clásico: quiénes vuelven y los que son baja

Castrilli le saltó a la yugular a Chiqui Tapia
Últimas noticias de La Ciudad

Los números de hoy del Cartonazo: pozo de $2.000.000 y $300.000 por línea

¿Cuándo cambia el horario de atención de los bancos en la Provincia?

La Plata sin agua este martes: los barrios afectados por las obras de Absa

Usuarios acorralados por la suba “extra” en el micro: la reacción de los platenses
Información General
La mente en forma: ejercitar el cerebro con el celular
Pergolini habló de una “tragedia” educativa
Le anularon su vuelo y ahora deberán indemnizarlo
¿Afectará a La Plata?: los 32 municipios bonaerenses en los que se espera una fuerte ola de calor este verano
Uno por uno, los 108 municipios bonaerenses en los que cambia el horario de atención de los bancos
Policiales
No se salva nadie: la trama del ataque a la concejal de La Plata en Barrio Norte
Causa VTV: indagarán al exministro de Transporte y a empresarios del sector
Empezó el juicio contra los “testigos claves” del cuádruple crimen
Motochorros golpean y asaltan a un colectivero
Antes de las vacaciones, desvalijan una escuela
Espectáculos
Los looks más comentados de la fiesta apertura de Punta del Este 2026: las figuras del ambiente artístico definen la moda, las fotos
Cambio en MasterChef Celebrity: sale Maxi López y Yanina Latorre será su reemplazo ¿qué dirá Wanda Nara?
Casamiento de Rocío Pardo y Nicolás Cabré: desmienten la versión de que habrían decidido cobrar la tarjeta a sus invitados       
Jafar Panahi: “Estoy vivo mientras haga películas”
Clásicos del cine italiano se verán en el Cinema Paradiso, gratis
Deportes
¡Gimnasia a la Semi! Por un clásico histórico y la final como premio
Gimnasia se pellizca porque sigue incrédulo: ya está entre los mejores del Clausura
VIDEO. El gol de Panaro llegó a instancias del VAR
Una racha de triunfos que invita a la ilusión
Zaniratto, en modo clásico: “Que la gente confíe y piense en positivo”

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla