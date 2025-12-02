Sol a pleno y temperatura ideal este martes en La Plata: el tiempo para esta semana

La primavera brillará en todo su esplendor en este martes en La Plata y alrededores tras la lluvia del fin de semana y la inestabilidad del lunes.

Para hoy se espera cielo despejado a parcialmente nublado, vientos leves y temperatura mínima de 15 grados y máxima de 26, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El buen tiempo proseguirá el miércoles con cielo ligeramente nublado a algo nublado, vientos leves y temperatura mínima de 16 grados y máxima de 27.

En tanto que para el jueves se aguarda cielo despejado durante toda la jornada, vientos leves y temperatura mínima de 18 grados y máxima de 28, reportó el SMN.