“La plata en San Lorenzo la pongo por amor al club”

El ahora ex presidente de San Lorenzo, debido a la acefalía que se decretó en los últimos días, Marcelo Moretti, aseguró que no va a reclamar el dinero que puso en la institución ya que lo hizo por amor al club”.
“Yo la plata en San Lorenzo la pongo por amor, no como otros. Esa plata yo la regalé y no la voy a reclamar”, expresó Moretti en una entrevista para 990 Sports en Splendid 990.
Y agregó: “Hubo gente allegada a mi que puso mucho dinero. Yo puse 400 mil dólares en San Lorenzo”.
Moretti reconoció haber asumido compromisos importantes durante su gestión: “Tomé deuda por 4 millones de dólares”, afirmó, y destacó que “la AFA nos ayudó con los sueldos con un adelanto de la televisión”.
Además, el presidente aseguró que presentó en la Justicia un pedido de nulidad del acta que derivó en la crisis: “Pedí la nulidad del acta donde el contenido es mentiroso”, afirmó, y remarcó que “Julio Lopardo no firmó el acta” porque “no quería la acefalía”.
En ese sentido, Moretti sostuvo que el documento consigna renuncias de dirigentes que “no estaban presentes” y denunció que en la reunión “no hubo un veedor de la IGJ”.
Moretti fue más allá y habló directamente de una maniobra interna para desplazarlo: “Fueron cuatro forajidos que quieren hacerme un golpe de Estado”, expresó, y agregó: “Desde el primer día que gané me están haciendo un boicot. Mucha gente me quiere hacer un golpe de Estado, no voy a ceder”.
Moretti también reveló que dirigentes que lo acompañan “están con muchos miedos por amenazas” y denunció presiones sobre integrantes de la dirigencia: “A Carina Farías la apretaron para que renuncie”.
El ex titular de San Lorenzo pidió disculpas a los socios por la situación institucional: “Le pido perdón a la gente de San Lorenzo por lo que está sucediendo”, señaló, y volvió a hacerlo más adelante: “Al socio lo tengo que pedir perdón por lo que está pasando, me hicieron una cama”.
