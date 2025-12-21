Se consagró campeón de campeones porque, aun cansado, quiso más gloria

Escribir que Estudiantes anda derecho es un concepto tan pobre como incompleto. El Pincha cierra el año iluminado, radiante y sin poder pedir más de todo lo que ha conseguido.

Campeón de campeones, se irá de vacaciones repasando momentos fuertes, emotivos e inolvidables. Hasta el hecho de ir perdiendo y darlo vuelta colaboró aportando los ingredientes justos para ese guión cinematográfico que parece escrito a pedir del protagonista.

Estudiantes, después de un segundo semestre formidable, obliga a ser mirado con otra valoración. Cuando sintió que le estaban apretando el cuello desde los escritorios del poder, se rebeló, apeló a la fibra de su carácter institucional y arremetió en busca de aquello que todos sueñan.

Le sacó más lustre a su histórica chapa de ganador. Ayer no estuvo en su mejor versión de rendimiento colectivo, lució cansado e impreciso (consecuencia lógica de un trajín competitivo por demás estresante), pero su enjundia inoxidable y ambición de gloria lo empujaron hacia otra consagración muy valorada.

Sin los aciertos en la red del especialista Carrillo, ni del eléctrico Cetré, apareció Lucas Alario, el que padeció una durísima sequía de festejos durante diez meses, para convertirse en el héroe de San Nicolás.

La “yapa” del cierre de año fue el último hito de felicidad desbordante. Los hinchas salieron otra vez a la ruta pensando en la fiesta que faltaba. Querían más y se les dio en un plaza atípica que también quedará perpetuada con letras doradas en el libro de la memoria.

cansancio evidente y un ritmo lento lo hicieron muy aburrido

Sintiendo bastante el ritmo intenso de las últimas semanas, el Pincha jugó a velocidad moderada.

Se hizo evidente la clara intención de evitar los trayectos largos y, por eso, apostó por propiciar un partido “largo”, sin apuro, jugado con mucha paciencia, esperando los momentos apropiados para atacar a fondo.

En ese tedioso capítulo inicial el colombiano Cetré fue la única carta peligrosa del campeón del Clausura.

Nadie imaginaba lo que iba a suceder un rato más tarde y después del gol anotado por Franco Zapiola. Su cuna albirroja le impidió el festejo alocado que seguramente hubiera aflorado enfrentando a cualquier otro oponente.

Había llegado el momento de reaccionar. El León no podía demorarse en el intento por torcer ese rumbo complicado.

alario facturó los mejores alaridos de la tarde nicoleña

Cuando el partido se puso cuesta arriba llegó el aluvión de cambios y en el ramillete de los que ingresaron estuvo, como tantas veces, el goleador que parecía enemistado eternamente con su propio rótulo.

Esta vez fue bien distinto. Rompió el molde de la habitualidad y, en un puñado de minutos, se puso la capa de salvador.¡ ¡Y le quedó pintada!

El primer gol fue importante por la aparición en el lugar apropiado, aunque el segundo fue superador. Ingresando en soledad por el segundo palo su botín derecho decretó el inicio de los trámites para que la alegría mayúscula cambiara de propietario.

Sin saber hoy qué pasará con el futuro del director técnico (el gran tema de las próximas jornadas), ni con el de Santiago Ascacibar, genuino emblema de este plantel, los últimos días del año acercarán las certezas que los hinchas están esperando.

Estudiantes campeón primero y, también, ganador del trofeo de campeones. Parecía que se le iba el año sin satisfacciones y ocurrió todo lo contrario.

El almanaque que se está yendo tendrá prohibido caer en la trampa del olvido.