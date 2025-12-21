Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

¡Se viene Papá Noel! Este domingo con la edición impresa de EL DIA, cupones para obtener importantes descuentos

Deportes |Cerró el año a pura fiesta en una comunión inolvidable con sus hinchas

Se consagró campeón de campeones porque, aun cansado, quiso más gloria

Con su energía en “tanque de reserva” jugó poniendo coraje y un apetito de gloria insaciable. Alario, justo él, fue el héroe de la conquista

Se consagró campeón de campeones porque, aun cansado, quiso más gloria

ascacibar, el capitàn, abraza emocionado a Lucas alario, el goleador convertido en héroe /fotobaires

Martín Mendinueta

Martín Mendinueta
FirmaMendinueta

21 de Diciembre de 2025 | 02:28
Edición impresa

Escribir que Estudiantes anda derecho es un concepto tan pobre como incompleto. El Pincha cierra el año iluminado, radiante y sin poder pedir más de todo lo que ha conseguido.

Campeón de campeones, se irá de vacaciones repasando momentos fuertes, emotivos e inolvidables. Hasta el hecho de ir perdiendo y darlo vuelta colaboró aportando los ingredientes justos para ese guión cinematográfico que parece escrito a pedir del protagonista.

Estudiantes, después de un segundo semestre formidable, obliga a ser mirado con otra valoración. Cuando sintió que le estaban apretando el cuello desde los escritorios del poder, se rebeló, apeló a la fibra de su carácter institucional y arremetió en busca de aquello que todos sueñan.

Le sacó más lustre a su histórica chapa de ganador. Ayer no estuvo en su mejor versión de rendimiento colectivo, lució cansado e impreciso (consecuencia lógica de un trajín competitivo por demás estresante), pero su enjundia inoxidable y ambición de gloria lo empujaron hacia otra consagración muy valorada.

Sin los aciertos en la red del especialista Carrillo, ni del eléctrico Cetré, apareció Lucas Alario, el que padeció una durísima sequía de festejos durante diez meses, para convertirse en el héroe de San Nicolás.

La “yapa” del cierre de año fue el último hito de felicidad desbordante. Los hinchas salieron otra vez a la ruta pensando en la fiesta que faltaba. Querían más y se les dio en un plaza atípica que también quedará perpetuada con letras doradas en el libro de la memoria.

LE PUEDE INTERESAR

VIDEO. Lluvia, sol y calor en otro viaje junto al Pincha

LE PUEDE INTERESAR

Nacho Fernández: “Me toca volver a mi casa”

cansancio evidente y un ritmo lento lo hicieron muy aburrido

Sintiendo bastante el ritmo intenso de las últimas semanas, el Pincha jugó a velocidad moderada.

Se hizo evidente la clara intención de evitar los trayectos largos y, por eso, apostó por propiciar un partido “largo”, sin apuro, jugado con mucha paciencia, esperando los momentos apropiados para atacar a fondo.

En ese tedioso capítulo inicial el colombiano Cetré fue la única carta peligrosa del campeón del Clausura.

Nadie imaginaba lo que iba a suceder un rato más tarde y después del gol anotado por Franco Zapiola. Su cuna albirroja le impidió el festejo alocado que seguramente hubiera aflorado enfrentando a cualquier otro oponente.

Había llegado el momento de reaccionar. El León no podía demorarse en el intento por torcer ese rumbo complicado.

alario facturó los mejores alaridos de la tarde nicoleña

Cuando el partido se puso cuesta arriba llegó el aluvión de cambios y en el ramillete de los que ingresaron estuvo, como tantas veces, el goleador que parecía enemistado eternamente con su propio rótulo.

Esta vez fue bien distinto. Rompió el molde de la habitualidad y, en un puñado de minutos, se puso la capa de salvador.¡ ¡Y le quedó pintada!

El primer gol fue importante por la aparición en el lugar apropiado, aunque el segundo fue superador. Ingresando en soledad por el segundo palo su botín derecho decretó el inicio de los trámites para que la alegría mayúscula cambiara de propietario.

Sin saber hoy qué pasará con el futuro del director técnico (el gran tema de las próximas jornadas), ni con el de Santiago Ascacibar, genuino emblema de este plantel, los últimos días del año acercarán las certezas que los hinchas están esperando.

Estudiantes campeón primero y, también, ganador del trofeo de campeones. Parecía que se le iba el año sin satisfacciones y ocurrió todo lo contrario.

El almanaque que se está yendo tendrá prohibido caer en la trampa del olvido.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf - Programas y resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

¡Campeón una vez más! Estudiantes dio vuelta el resultado, venció 2 a 1 a Platense y se quedó con el Trofeo de Campeones

VIDEO. El zoológico platense, siete años cerrado: todavía sin fecha de apertura al público

Nacho Fernández sobre su regreso a Gimnasia: "Me toca volver a casa"

Niñera, no: la Justicia no habilitó salidas laborales para La Toretto de La Plata

Naturaleza, amor y sonrisas: las fotos de las vacaciones de Christian Petersen antes de su internación de urgencia

Violento asalto a mano armada en una pollajería de la 520: un agente del SPB resultó herido

El Comercio local se prepara para la “Gala de Vidrieras con Noche de los Regalos” en La Plata
+ Leidas

Una multitud festejó de madrugada: las fotos y los videos de la celebración del Pincha en Plaza Moreno con los jugadores

Uno por uno

Aplaudan al más campeón: Estudiantes sumó otro título

Las tres nuevas finales que se le vienen a Estudiantes tras el Trofeo de Campeones

Más gestos de Máximo Kirchner para marcar distancia con Kicillof

Eduardo Domínguez: define su futuro entre Copas

Obtuvo la estrella 16: Estudiantes volvió a hacer historia

Conmoción en La Plata: encontraron a una joven muerta en su casa
Últimas noticias de Deportes

De rivales a festejar juntos en Estudiantes: la inédita foto de Domínguez y Alario que se viralizó

“Me casaba hoy”: González Pirez confesó que suspendió su casamiento para jugar la final con Estudiantes y así reaccionó su mujer

A más de 11 mil kilómetros de Estudiantes, pero con el corazón en La Plata: la familia que festejó desde Francia

"La cábala": Edwuin Cetré, tras obtener el Trofeo de Campeones, blanqueó su romance con una modelo argentina
Policiales
Misterio por el hallazgo de huesos humanos en una casa de Los Hornos: la principal hipótesis
Brutal choque entre una moto y un auto en la Ruta 2: una adolescente fue trasladad de urgencia a La Plata
Conmoción en un barrio de La Plata: investigan la muerte de un hombre en la vía pública
VIDEO.- Piedrazos, corridas y destrozos a la salida de un boliche céntrico en La Plata
Un motociclista pelea por su vida tras un fuerte accidente en la Ruta 36
Política y Economía
Cristina Kirchner, operada de apendicitis en un sanatorio: qué dice el último parte médico
Dante Gebel, el pastor que empezó a "jugar" en la cancha de la política
VIDEO. Cumbre picante: Milei y Lula chocaron fuerte por Venezuela
Más gestos de Máximo Kirchner para marcar distancia con Kicillof
La agenda de Milei, en duda por un sistema de alianzas en crisis
Espectáculos
Leticia Brédice y un crudo relato sobre la presión estética y las anfetaminas
WOS cerró Noches Capitales 2025 con una noche épica y confirmó a La Plata como protagonista musical
La agenda de espectáculos para disfrutar este domingo en La Plata
Christian Petersen: ¿qué se sabe sobre su salud?
La impactante revelación sobre la muerte de Selva Alemán
La Ciudad
FOTOS | El centro platense, entre la mugre y los cestos colapsados
Último domingo previo a Navidad: jornada agradable pero con inestabilidad en La Plata
Los números del Cartonazo con EL DIA: pozo de $1.000.000 y $300.000 de línea
Fentanilo adulterado: familias platenses atravesadas por el duelo
Pasó un cuarto del siglo XXI, pero en Gonnet y Villa Castells aún dependen del aguatero

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla