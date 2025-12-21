Ladrones desvalijaron una inmobiliaria en la zona de la Terminal

Un audaz asalto sorprendió a los empleados y responsables de Agostinelli Propiedades, una inmobiliaria ubicada en calle 4 entre 41 y 42, durante la mañana de ayer. El hallazgo del desorden en la oficina dejó en evidencia la magnitud del robo y la profesionalidad de los delincuentes que actuaron.

Según relató la denunciante ante las autoridades policiales, alrededor de las 8:30, al ingresar a la oficina observó que todo estaba revuelto: cajones desacomodados, carpetas tiradas en el piso, papeles y documentación rota, y hasta una cámara de seguridad interna caída. El escenario mostró además los vidrios del techo estallados y una reja del lugar dañada.

Según revelaron voceros, la revisión del lugar permitió constatar la sustracción de diversos bienes de valor: dos notebooks, tres celulares, dos televisores, y documentación importante. Hasta el momento, no se descarta que haya más faltantes.

Según explicaron voceros, el ingreso a la oficina se realizó sin forzar puertas ni el portón de garage, que se encontraban correctamente cerrados. Esto hace suponer que los autores conocían el lugar y las medidas de seguridad. Aunque la inmobiliaria cuenta con alarma, las cámaras internas estaban desconectadas y rotas, lo que dificulta identificar a los responsables.

El hecho fue denunciado formalmente en la Comisaría, mientras la Policía de La Plata inició la investigación, evaluando también la posibilidad de analizar imágenes de cámaras de seguridad cercanas y de comercios lindantes. Por el momento, no se registran testigos presenciales del ilícito.

No se descartar que los delincuentes hayan contado con información previa sobre el funcionamiento de la inmobiliaria.