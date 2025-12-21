Feroz asalto a tiros y un agente del SPB herido

Un violento asalto armado generó momentos de extrema tensión en una avícola ubicada en la intersección de la avenida 520 y calle 21. El hecho terminó con un agente del Servicio Penitenciario Bonaerense herido, aunque por fortuna fuera de peligro, y con los delincuentes escapando a los tiros.

Según indicaron voceros, todo ocurrió ayer cuando al menos dos sujetos armados arribaron al comercio a bordo de una camioneta gris. De acuerdo a la información oficial, los atacantes intentaron concretar un robo mediante intimidación con armas de fuego y golpes, aprovechando el momento en el que se realizaban movimientos de dinero en el local.

En ese contexto, uno de los presentes -identificado como un suboficial principal del Servicio Penitenciario Bonaerense, de 46 años, que cumple funciones en la Unidad Carcelaria N° 12 de Gorina- fue agredido durante el forcejeo. El hombre sufrió una herida en la zona posterior de la oreja, cuya causa aún no fue determinada, ya que podría haberse tratado de un culatazo o de un roce de bala.

Pese a la violencia desplegada, los delincuentes no lograron concretar el robo y huyeron del lugar efectuando disparos, lo que generó alarma entre vecinos y transeúntes de la zona. El ataque provocó escenas de pánico tanto dentro como fuera del comercio.

Tras el hecho, la víctima fue asistida y trasladada de urgencia al Hospital San Roque de Gonnet y luego derivada al Hospital Alejandro Korn de Melchor Romero, donde se le practicaron estudios médicos, incluida una tomografía. Fuentes sanitarias confirmaron que el herido se encuentra fuera de peligro y sin riesgo de vida.

El lugar fue preservado para la realización de pericias. Asimismo se dispuso el relevamiento de cámaras de seguridad públicas y privadas de la zona para intentar identificar a los responsables.