Feroz asalto a tiros y un agente del SPB herido

VIDEO. Aplaudan al más campeón: estudiantes sumó otro título
VIDEO. Aplaudan al más campeón: estudiantes sumó otro título
Una multitud festejó de madrugada: las fotos y los videos de la celebración del Pincha en Plaza Moreno con los jugadores
Fentanilo adulterado: familias platenses atravesadas por el duelo
Las miles declaraciones de guerra en el PJ y la señales de una sociedad en crisis
Pasó un cuarto del siglo XXI, pero en Gonnet y Villa Castells aún dependen del aguatero
Cristina fue operada de urgencia de apendicitis en un sanatorio porteño
Hoy me ven volver: el tango, la milonga y la resistencia cultural
Un Gobierno generoso en las concesiones, sin garantizarse la devolución a la hora de los votos
VIDEO. Cumbre picante: Milei y Lula chocaron fuerte por Venezuela
Más gestos de Máximo Kirchner para marcar distancia con Kicillof
La agenda de Milei, en duda por un sistema de alianzas en crisis
AFA-gate: la Justicia apunta al “lavado” por la mansión de Pilar
La inversión en terreno negativo acelera salida de multinacionales
Ley de Glaciares: ¿cómo enfrenta el Gobierno el debate con la oposición?
Los festejos universitarios: entre el color, el enchastre y el impacto vial
El mercado de propiedades, un sostén de la actividad económica platense
A ciegas y bajo amenaza: una noche que pudo terminar en tragedia
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Un violento asalto armado generó momentos de extrema tensión en una avícola ubicada en la intersección de la avenida 520 y calle 21. El hecho terminó con un agente del Servicio Penitenciario Bonaerense herido, aunque por fortuna fuera de peligro, y con los delincuentes escapando a los tiros.
Según indicaron voceros, todo ocurrió ayer cuando al menos dos sujetos armados arribaron al comercio a bordo de una camioneta gris. De acuerdo a la información oficial, los atacantes intentaron concretar un robo mediante intimidación con armas de fuego y golpes, aprovechando el momento en el que se realizaban movimientos de dinero en el local.
En ese contexto, uno de los presentes -identificado como un suboficial principal del Servicio Penitenciario Bonaerense, de 46 años, que cumple funciones en la Unidad Carcelaria N° 12 de Gorina- fue agredido durante el forcejeo. El hombre sufrió una herida en la zona posterior de la oreja, cuya causa aún no fue determinada, ya que podría haberse tratado de un culatazo o de un roce de bala.
Pese a la violencia desplegada, los delincuentes no lograron concretar el robo y huyeron del lugar efectuando disparos, lo que generó alarma entre vecinos y transeúntes de la zona. El ataque provocó escenas de pánico tanto dentro como fuera del comercio.
Tras el hecho, la víctima fue asistida y trasladada de urgencia al Hospital San Roque de Gonnet y luego derivada al Hospital Alejandro Korn de Melchor Romero, donde se le practicaron estudios médicos, incluida una tomografía. Fuentes sanitarias confirmaron que el herido se encuentra fuera de peligro y sin riesgo de vida.
El lugar fue preservado para la realización de pericias. Asimismo se dispuso el relevamiento de cámaras de seguridad públicas y privadas de la zona para intentar identificar a los responsables.
LE PUEDE INTERESAR
Acusan a un empresario de abusar de menores
LE PUEDE INTERESAR
Un voraz incendio arrasó con una casa en Abasto
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí