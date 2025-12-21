Un nuevo detenido por el triple crimen en Varela

VIDEO. Aplaudan al más campeón: estudiantes sumó otro título
El detenido, conocido como “El Tío”, está acusado de integrar la organización criminal que asesinó a tres jóvenes en Florencio Varela
Un hombre de 42 años fue detenido en las últimas horas acusado de integrar la organización criminal responsable del triple crimen con sello narco ocurrido en el partido bonaerense de Florencio Varela, un caso que conmocionó a la región por la brutalidad del hecho y la edad de las víctimas.
Según informaron fuentes, el detenido fue identificado como Jesús Mallón, alias “El Tío”, quien dentro de la estructura criminal cumplía un rol clave: encubría la comercialización de estupefacientes, mantenía vínculos con maniobras de trata de personas y funcionaba como nexo logístico con otros integrantes de la banda.
Mallón está señalado como parte del grupo que asesinó a Morena Verdi, de 20 años; Brenda Loreley Del Castillo, también de 20; y Lara Gutiérrez, de apenas 15 años. El crimen, calificado por la Justicia como múltiple y agravado, es investigado por el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 2 de Morón, con intervención de la Secretaría N° 8.
La detención se concretó tras un allanamiento realizado en el partido de Berazategui, a cargo de la DDI La Matanza, luego de que los investigadores lograran establecer que Mallón mantenía vínculos con otros imputados ya identificados en la causa: Alex Ydone y Florencia Milagros Ibarra.
De acuerdo al avance de la investigación, el acusado utilizaba como pantalla una aparente actividad legal vinculada a la venta de artículos de bazar, a través de la cual encubría la comercialización de drogas. Además, los pesquisas lo vinculan con maniobras de trata de personas, una de las líneas más sensibles que analiza el juzgado.
Un dato clave para los investigadores fue que Mallón había sido citado a declarar el pasado 5 de diciembre, en calidad de testigo. Durante esa declaración incurrió en contradicciones, negó su relación con los otros acusados y desconoció el uso de varias líneas telefónicas que ya estaban bajo investigación judicial. Tras esa comparecencia, los movimientos del sospechoso llamaron la atención: se desprendió de su vehículo Chevrolet Cruze, redujo drásticamente su actividad habitual y evitó contactos frecuentes, lo que reforzó las sospechas en su contra.
Ante ese escenario, el juzgado ordenó tareas de vigilancia encubierta y posteriormente un allanamiento en su domicilio. Mallón fue detenido cuando salía de la vivienda. Durante el procedimiento se secuestraron seis celulares, que serán sometidos a peritajes para analizar comunicaciones y posibles vínculos con otros integrantes de la organización criminal.
El acusado fue trasladado a sede judicial y quedó a disposición del magistrado interviniente, que fijó audiencia para el 22 de diciembre, mientras continúan los análisis de información telefónica, movimientos financieros y conexiones con personas aún prófugas. La causa está caratulada como privación ilegal de la libertad coactiva agravada, reiterada en dos hechos, agravada por tratarse de una víctima menor de edad, y homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas, con alevosía, ensañamiento y cometido para procurar la impunidad.
Las pericias de Policía Científica y el análisis de geolocalización confirmaron que las jóvenes fueron privadas ilegítimamente de la libertad, luego asesinadas, y que sus cuerpos fueron hallados enterrados.
Lara Gutiérrez, Morena Verdi y Brenda Del Castillo, las víctima / WEB
el nuevo detenido
