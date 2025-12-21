Desarticulan una red de venta de drogas sintéticas

Un importante operativo antidrogas realizado en La Plata permitió desarticular una red de comercialización de drogas sintéticas que operaba bajo la modalidad de narcomenudeo, con base en pleno casco urbano y ramificaciones en la localidad de Punta Lara, partido de Ensenada. Como resultado de los procedimientos, una mujer de 32 años fue aprehendida y se incautó una considerable cantidad de estupefacientes de diseño, dinero en efectivo y otros elementos de interés para la causa.

La investigación fue llevada adelante por personal de la Superintendencia de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas, Delegación La Plata, y se inició de oficio a comienzos de noviembre, tras detectarse la existencia de una persona dedicada a la venta de sustancias prohibidas mediante el uso de redes sociales. De acuerdo a la pesquisa, la actividad ilícita se desarrollaba de manera acotada en días y horarios específicos, principalmente los viernes y sábados, en un edificio ubicado sobre la calle 44 entre 4 y 5.

La sospechosa fue identificada como una mujer de 32 años, quien concurría al departamento investigado para concretar las ventas y luego se trasladaba a un domicilio en el barrio Villa del Plata, en Punta Lara, donde residía junto a su pareja. A partir de las tareas de seguimiento, los investigadores lograron establecer ambos puntos y solicitar las correspondientes órdenes judiciales.

Los allanamientos se concretaron de manera simultánea en La Plata y en Punta Lara. Como resultado, se secuestraron 72,5 gramos de marihuana, 95,8 gramos de cristal fraccionado en bolsas tipo ziploc, 399 pastillas de éxtasis con distintos logos, cuatro gramos de Tusi, hongos alucinógenos, además de $113.324 en efectivo, dos celulares, una balanza de precisión, bolsas de fraccionamiento, recortes de nylon y anotaciones.

La causa quedó a cargo de la UFI N° 18 del Departamento Judicial La Plata, con intervención del Juzgado de Garantías N° 5. La aprehendida quedó a disposición de la Justicia, mientras continúan las actuaciones para determinar el alcance total de la actividad y vinculaciones con otros puntos de venta.