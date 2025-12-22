Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Espectáculos |Lujo, técnica y sólo 100 unidades en el mundo

¿Tenés hora? El modelo de reloj de Franco Colapinto, una joya suiza de máxima exclusividad, tope de gama

¿Tenés hora? El modelo de reloj de Franco Colapinto, una joya suiza de máxima exclusividad, tope de gama
22 de Diciembre de 2025 | 08:33

Escuchar esta nota

Ahora, Franco Colapinto no solo genera atención por su presente en la Fórmula 1, también por los detalles que rodean su imagen pública.

Uno de ellos es el reloj que lleva en su muñeca. Lejos de ser un simple accesorio, se trata de una de las piezas más sofisticadas del mundo relojero actual.

Así, el reloj es el H. Moser & Cie. Streamliner Cylindrical Tourbillon Skeleton Alpine, una edición especial desarrollada en colaboración con el equipo Alpine de Fórmula 1.

Se trata de una pieza de altísima relojería suiza, producida en una serie extremadamente limitada de solo 100 unidades en todo el mundo.

El diseño pertenece a la línea Streamliner, una marca moderna, reconocida por sus formas fluidas, caja integrada y una estética deportiva que se aleja del reloj clásico tradicional.

Allí, la mencionada caja presenta curvas suaves, acabados pulidos y una integración total con la pulsera, generando una apariencia sólida pero elegante.

Vale destacar que, el H. Moser & Cie. Streamliner Cylindrical Tourbillon Skeleton Alpine no es un reloj de producción masiva. Su valor ronda cifras de seis dígitos en dólares, acorde a su complejidad técnica, su producción limitada y su asociación directa con Alpine y la Fórmula 1.

En el caso de Franco Colapinto, el reloj funciona como un símbolo de su nuevo estatus dentro del automovilismo mundial.

No se trata solo de lujo, sino de pertenencia a un círculo muy reducido donde conviven la alta competencia, la ingeniería extrema y la exclusividad absoluta.

Finalmente, queda en claro que el reloj que usa Colapinto no es una elección casual. Es una pieza que refleja precisión, tecnología y un momento clave en la carrera del piloto argentino.

 

