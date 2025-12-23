Tras abrochar a Fernández, ahora Gimnasia va por otro Nacho: ya hubo oferta formal por Miramón

La platense Carolina Píparo fue designada directora del Banco Nación
La platense Carolina Píparo fue designada directora del Banco Nación
Después de cerrada la incorporación de Ingacio Fernández, el refuerzo élite que pretendía Gimnasia para encarar la próxima temporada, la comisión directiva que encabeza Carlos Anacleto comenzó a moverse con función de poder contratar con los servicios del volante Ignacio Miramón, otro de los jugadores que se encuentra en carpeta y que tiene intenciones de que vuelva a vestir la camiseta del club que lo vio nacer.
Miramón, que no ha tenido continuidad en Boca, deberá abonar la institución a fin de mes, ya que el club de la Ribera no hará uso de la opción del volante nacido en la ciudad de Bolívar.
En ese sentido, y tras una foja temporada, Miramón deberá regresar a Francia, ya que el Lille, de la Ligue 1 es el dueño de su pase.
“Estamos negociando con Miramón. No es fácil porque negociamos con un equipo de afuera, pero hay voluntad de nuestra parte y del jugador. No hay peor negociación que la que no se hace”, dijo Anacleto en la conferencia de prensa de ayer, durante la presentación de Nacho Fernández, dejando en claro que la gestión está en curso.
Gimnasia, que busca acelerar la contratación de otros refuerzos, no desvía la mirada sobre el volante de Bolívar, y apuntó sus esfuerzos para recuperar a uno de los jugadores con mayor proyección surgidos de la cantera mens sana en los últimos tiempos.
Nacho MIramón arribó a Boca a mediados de 2024 a préstamo desde el Lille de Francia y debutó en agosto del 2024 ante San Lorenzo, donde jugó 45 minutos. En la temporada que está a punto de finalizar, el mediocampista jugó en Boca un total de 20 partidos, de los cuales 14 de ellos fue como titular.
Por lo que se supo ayer, la dirigencia de Gimnasia le hizo un ofrecimiento formal al club francés por Miramón, y se ilusiona con poder cerrar el acuerdo. No será fácil, por los valores que se manejan en el ex exterior, pero las gestiones ya están en marcha y esperar una respuesta favorable desde Europa.
Durante la rueda de prensa de ayer en la sede social, en la que sirvió para anunciar la presentación de NachoFernández, el titular mens sana CarlosAnacleto habló también de la posibilidad de incorporar a otro jugador de experiencia, que hace un tiempo supo vestir la camiseta de Gimnasia. Se trata del lateral izquierdo MiltonCasco, que también se marchará de River a fin de año con el pase en su poder.
Todo parece indicar que el ahora ex jugador Millonario se convertirá en el segundo refuerzo del equipo que conduce Fernando Zaniratto.
“Ya se empezaron a realizar gestiones por Milton, pero como él está de viaje no se pudo avanzar. Ahora buscaremos seguir hablando con el jugador para ver si podemos encontrar un punto de acuerdo para llegar a buen puerto ”, expresó.
Milton Casco, otro de los futbolistas en la mira, formó parte de las filas mens sana entre el 2009 y el 2012. Durante todo ese tiempo, el marcador lateral izquierdo disputó 75 partidos sin convertir goles. Luego pasó por Newell´s (2012/15), hasta que llegó a River donde permaneció durante casi una década.
Miramón llegó a Boca en 2024 y jamás se pudo afirmar: apenas jugó 20 partidos
