Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Pedí el Martín Fierro: ya está a la venta en diagonal 80, con descuento con Club EL DIA

Deportes |Mercado de pases 2026

Tras abrochar a Fernández, ahora Gimnasia va por otro Nacho: ya hubo oferta formal por Miramón

Tras abrochar a Fernández, ahora Gimnasia va por otro Nacho: ya hubo oferta formal por Miramón

gimnasia inició las gestiones para contratar a nacho miramón / web

23 de Diciembre de 2025 | 02:52
Edición impresa

Después de cerrada la incorporación de Ingacio Fernández, el refuerzo élite que pretendía Gimnasia para encarar la próxima temporada, la comisión directiva que encabeza Carlos Anacleto comenzó a moverse con función de poder contratar con los servicios del volante Ignacio Miramón, otro de los jugadores que se encuentra en carpeta y que tiene intenciones de que vuelva a vestir la camiseta del club que lo vio nacer.

Miramón, que no ha tenido continuidad en Boca, deberá abonar la institución a fin de mes, ya que el club de la Ribera no hará uso de la opción del volante nacido en la ciudad de Bolívar.

En ese sentido, y tras una foja temporada, Miramón deberá regresar a Francia, ya que el Lille, de la Ligue 1 es el dueño de su pase.

“Estamos negociando con Miramón. No es fácil porque negociamos con un equipo de afuera, pero hay voluntad de nuestra parte y del jugador. No hay peor negociación que la que no se hace”, dijo Anacleto en la conferencia de prensa de ayer, durante la presentación de Nacho Fernández, dejando en claro que la gestión está en curso.

Gimnasia, que busca acelerar la contratación de otros refuerzos, no desvía la mirada sobre el volante de Bolívar, y apuntó sus esfuerzos para recuperar a uno de los jugadores con mayor proyección surgidos de la cantera mens sana en los últimos tiempos.

Nacho MIramón arribó a Boca a mediados de 2024 a préstamo desde el Lille de Francia y debutó en agosto del 2024 ante San Lorenzo, donde jugó 45 minutos. En la temporada que está a punto de finalizar, el mediocampista jugó en Boca un total de 20 partidos, de los cuales 14 de ellos fue como titular.

LE PUEDE INTERESAR

La pequeña Olivia, con alma de cantante y la atracción de la mañana

LE PUEDE INTERESAR

imagen

El deseo del Chelo en sus redes: “Por un 2026 mucho mejor”

Por lo que se supo ayer, la dirigencia de Gimnasia le hizo un ofrecimiento formal al club francés por Miramón, y se ilusiona con poder cerrar el acuerdo. No será fácil, por los valores que se manejan en el ex exterior, pero las gestiones ya están en marcha y esperar una respuesta favorable desde Europa.

¿y Milton casco?

Durante la rueda de prensa de ayer en la sede social, en la que sirvió para anunciar la presentación de NachoFernández, el titular mens sana CarlosAnacleto habló también de la posibilidad de incorporar a otro jugador de experiencia, que hace un tiempo supo vestir la camiseta de Gimnasia. Se trata del lateral izquierdo MiltonCasco, que también se marchará de River a fin de año con el pase en su poder.

Todo parece indicar que el ahora ex jugador Millonario se convertirá en el segundo refuerzo del equipo que conduce Fernando Zaniratto.

“Ya se empezaron a realizar gestiones por Milton, pero como él está de viaje no se pudo avanzar. Ahora buscaremos seguir hablando con el jugador para ver si podemos encontrar un punto de acuerdo para llegar a buen puerto ”, expresó.

Milton Casco, otro de los futbolistas en la mira, formó parte de las filas mens sana entre el 2009 y el 2012. Durante todo ese tiempo, el marcador lateral izquierdo disputó 75 partidos sin convertir goles. Luego pasó por Newell´s (2012/15), hasta que llegó a River donde permaneció durante casi una década.

Miramón llegó a Boca en 2024 y jamás se pudo afirmar: apenas jugó 20 partidos

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

VIDEO. Nacho Fernández: “Estoy cumpliendo con mi palabra”

La pequeña Olivia, con alma de cantante y la atracción de la mañana

El deseo del Chelo en sus redes: “Por un 2026 mucho mejor”
Tags

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf – Programas y Resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Asueto del viernes 26 de diciembre: ¿Qué decisión tomó la Provincia de Buenos Aires?

Uno por uno, los 8 jugadores que deben regresar a Estudiantes: cómo les fue en 2025

Tras abrochar a Fernández, ahora Gimnasia va por otro Nacho: ya hubo oferta formal por Miramón

La platense Carolina Píparo fue designada directora del Banco Nación

Cambió el pronóstico y hay malas noticias para la cena de Navidad: calor agobiante y lluvias en La Plata

VIDEO. Qué se sabe del robo de $15 millones en La Plata: “les pincharon” la fuga y el plan delictivo

Paritaria de estatales y docentes: qué esperan los gremios tras el llamado para enero del gobierno bonaerense

La pareja de Báez Sosa, de novia con el nieto de Monzón
+ Leidas

Asueto del viernes 26 de diciembre: ¿Qué decisión tomó la Provincia de Buenos Aires?

Uno por uno, los 8 jugadores que deben regresar a Estudiantes: cómo les fue en 2025

Cambió el pronóstico y hay malas noticias para la cena de Navidad: calor agobiante y lluvias en La Plata

La pelota la tiene Eduardo Domínguez: Estudiantes ya le hizo una oferta y se espera la respuesta

Paritaria de estatales y docentes: qué esperan los gremios tras el llamado para enero del gobierno bonaerense

La platense Carolina Píparo fue designada directora del Banco Nación

Tras abrochar a Fernández, ahora Gimnasia va por otro Nacho: ya hubo oferta formal por Miramón

La hermana de Messi chocó tras descompensarse y sufrió graves heridas en Miami
Últimas noticias de Deportes

La hermana de Messi chocó tras descompensarse y sufrió graves heridas en Miami

VIDEO. Nacho Fernández: “Estoy cumpliendo con mi palabra”

La pelota la tiene Eduardo Domínguez: Estudiantes ya le hizo una oferta y se espera la respuesta

El Turco Mohamed se postuló para dirigir a Boca
Espectáculos
Tras la polémica con Homero Pettinato: Sofía “La Reini” Gonet se despide de las redes
Se supo: un año después, Rolando Barbano explicó el desaire a Marina Calabró en los Martín Fierro, qué dijo
¡Se armó! El periodista Guillermo Salatino se metió en la interna familiar de Osvaldo y Gabriela Sabatini 
Acorralado: Ian Lucas contó todo sobre su relación con Evangelina Anderson 
Cine en Navidad: se estrena “Valor sentimental”, una de las favoritas para el Oscar
Política y Economía
La platense Carolina Píparo fue designada directora del Banco Nación
La actividad económica, con una leve caída
Jura y tensión: asumieron los auditores pese al reclamo del PRO
Kicillof abogó por una alternativa nacional
El Gobierno trabaja contrarreloj para contar con el Presupuesto
La Ciudad
Se define hoy el Súper Cartonazo por $1.000.000 y $300.000 por línea
Cuenta DNI activó hoy el descuento en dos hipermercados de La Plata: tope y reintegro
Cambió el pronóstico y hay malas noticias para la cena de Navidad: calor agobiante y lluvias en La Plata
Asueto del viernes 26 de diciembre: ¿Qué decisión tomó la Provincia de Buenos Aires?
Los 100 años de la Refinería: YPF La Plata, parte central de la historia energética nacional
Policiales
Inseguridad vial: de los últimos 5 años, 2025 el más trágico
Violencia en alza, tiros y dos heridos en la Ciudad
VIDEO. Qué se sabe del robo de $15 millones en La Plata: “les pincharon” la fuga y el plan delictivo
Revocan sobreseimiento en la causa de María Cash
Quién era el hombre que murió al incendiarse su vivienda en Los Hornos

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla