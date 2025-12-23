Inter Miami, cerca de incorporar a Lo Celso

El Gobierno bonaerense deja abierta la paritaria y convoca para enero
El Gobierno bonaerense deja abierta la paritaria y convoca para enero
Los 100 años de la Refinería: YPF La Plata, parte central de la historia energética nacional
Con el aguinaldo en el bolsillo: leve repunte de las ventas navideñas
Inseguridad vial: de los últimos 5 años, 2025 el más trágico
La quema de muñecos, una tradición platense que debe ser controlada
La refinería que late hace 100 años y se reinventa con la mirada puesta en la competitividad global
El Gobierno trabaja contrarreloj para contar con el Presupuesto
Cristina Kirchner sigue internada, está estable y con una buena evolución
Con el dólar oficial estable, cayó el riesgo país y mejoraron las acciones
Flamante concejal de La Cámpora, al frente del bloque peronista
Fuerte demanda de dinero en efectivo en los bancos platenses
Restauraron los históricos vitrales del Salón Dorado municipal
Polémica por una obra de asfaltado en la Isla Santiago de Ensenada
VIDEO. Inauguran una nueva sala de operaciones en tiempo real
VIDEO. Robaron $15 millones, pero “les pincharon” la fuga y el plan delictivo
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Sin continuidad en el Betis y a seis meses del Mundial, el volante necesita mayor rodaje para que Scaloni lo pueda tener en cuenta
InterMiami, que de la mano de LionelMessi conquistó recientemente su primera MLS, mostró interés en las últimas horas por un futbolista que es convocado frecuentemente por LionelScaloni en la Selección Argentina.
Las Garzas, que ya cuentan en su plantel con el astro rosarino y Rodrigo De Paul entre sus filas, buscan más sangre albiceleste para retener el título de la MLS.
Javier Mascherano, el técnico, podría sumar al plantel a Giovani Lo Celso, que no tiene la continuidad deseada en Betis a seis meses del Mundial.
La noticia comenzó a tomar fuerza en España, a tal punto que en el cuadro andaluz dejarían ir al mediocampista por 5 o 6 millones de euros.
Giovani Lo Celso acudió al estadio de Inter Miami a ver al equipo de Lionel Messi el pasado 10 de octubre junto a Nicolás Otamendi, Rodrigo De Paul y Leandro Paredes, en plena fecha FIFA de la Selección Argentina.
El mediocampista surgido de RosarioCentral fue bicampeón de América con la Scaloneta y se perdió el Mundial de Qatar a último momento por una lesión.
LE PUEDE INTERESAR
Se sorteó la Primera Nacional, y se conoce la hoja de ruta de 2026
LE PUEDE INTERESAR
La Scaloneta, segunda en el ranking de selecciones
Lo Celso tiene contrato con Betis hasta 2028 pero jugó solamente 13 de 26 partidos como titular en el equipo de Pellegrini.
AtléticodeMadrid difundió en las últimas horas el parte médico de NicolásGonzález, que pidió el cambio en el primer tiempo de la victoria por 3-0 ante Girona.
El argentino fue reemplazado a los 28 minutos de partido por Conor Gallagher y el Colchonero confirmó lo que se presumía.
“Nico sufre una lesión muscular en el muslo derecho. La evolución de su lesión determinará su regreso a la competición”, expresó el club en un escueto comunicado.
González se afirmó desde un comienzo en el once ideal de Diego Simeone, que deberá empezar el año sin el argentino.
La buena para el Cholo es que en España hay parate de dos semanas hasta el próximo partido, que será a domicilio frente a Real Sociedad.
El futbolista argentino está en duda para la Supercopa de España que enfrentará al Colchonero ni más ni menos que contra Real Madrid el 8 de enero en Arabia Saudita.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí