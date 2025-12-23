Inter Miami, cerca de incorporar a Lo Celso

lo celso, sin continuidad en el betis de españa, se iría al inter miami / x

InterMiami, que de la mano de LionelMessi conquistó recientemente su primera MLS, mostró interés en las últimas horas por un futbolista que es convocado frecuentemente por LionelScaloni en la Selección Argentina.

Las Garzas, que ya cuentan en su plantel con el astro rosarino y Rodrigo De Paul entre sus filas, buscan más sangre albiceleste para retener el título de la MLS.

Javier Mascherano, el técnico, podría sumar al plantel a Giovani Lo Celso, que no tiene la continuidad deseada en Betis a seis meses del Mundial.

La noticia comenzó a tomar fuerza en España, a tal punto que en el cuadro andaluz dejarían ir al mediocampista por 5 o 6 millones de euros.

Giovani Lo Celso acudió al estadio de Inter Miami a ver al equipo de Lionel Messi el pasado 10 de octubre junto a Nicolás Otamendi, Rodrigo De Paul y Leandro Paredes, en plena fecha FIFA de la Selección Argentina.

El mediocampista surgido de RosarioCentral fue bicampeón de América con la Scaloneta y se perdió el Mundial de Qatar a último momento por una lesión.

Lo Celso tiene contrato con Betis hasta 2028 pero jugó solamente 13 de 26 partidos como titular en el equipo de Pellegrini.

PARTE MÉDICO SOBRE NICO GONZÁLEZ

AtléticodeMadrid difundió en las últimas horas el parte médico de NicolásGonzález, que pidió el cambio en el primer tiempo de la victoria por 3-0 ante Girona.

El argentino fue reemplazado a los 28 minutos de partido por Conor Gallagher y el Colchonero confirmó lo que se presumía.

“Nico sufre una lesión muscular en el muslo derecho. La evolución de su lesión determinará su regreso a la competición”, expresó el club en un escueto comunicado.

González se afirmó desde un comienzo en el once ideal de Diego Simeone, que deberá empezar el año sin el argentino.

La buena para el Cholo es que en España hay parate de dos semanas hasta el próximo partido, que será a domicilio frente a Real Sociedad.

El futbolista argentino está en duda para la Supercopa de España que enfrentará al Colchonero ni más ni menos que contra Real Madrid el 8 de enero en Arabia Saudita.