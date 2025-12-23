La Scaloneta, segunda en el ranking de selecciones

La Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA) publicó la última actualización del ranking de selecciones que lidera la selección de España y que tiene como escolta a la Argentina.

De acuerdo a lo que se publicó, el ranking FIFA no sufrió alteraciones con respecto a la pasada actualización realizada en el mes de septiembre donde Argentina perdió el primer lugar tras permanecer en ese lugar de privilegio durante dos años.

Justamente, Argentina es la segunda mejor selección del mundo según este ranking, solamente superada por España, su rival en la Finalissima que tendrá lugar en marzo del año que viene en Qatar, país donde la Scaloneta se consagró campeona del mundo en 2022.

A los vigentes campeones del mundo lo persiguen Francia (subcampeón mundial en 2022), Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica, Alemania y Croacia, este último tan solo tres puntos por encima del combinado de Marruecos que fue revelación del último Mundial disputado en Qatar y que recientemente viene de coronarse campeón de la Copa Árabe, tras ganarle en un partidazo a la selección de Jordania (rival argentino en la Copa del Mundo) por 3-2.

La próxima actualización se dará tras la fecha FIFA que está prevista para el mes de marzo donde se disputará la Finalissima entre Argentina y España y, además, se jugarán las repescas europeas e internacionales por los cupos restantes en la próxima Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026.