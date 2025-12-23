Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Pedí el Martín Fierro: ya está a la venta en diagonal 80, con descuento con Club EL DIA

Deportes |Formato, zonas, clásicos y dos ascensos

Se sorteó la Primera Nacional, y se conoce la hoja de ruta de 2026

Se sorteó la Primera Nacional, y se conoce la hoja de ruta de 2026

se realizó el sorteo de la primera nacional para el 2026 / @afa

23 de Diciembre de 2025 | 03:07
Edición impresa

Este lunes en el predio Lionel Andrés Messi de Ezeiza, se llevó a cabo el sorteo de la Primera Nacional 2026, certamen que reunirá a 36 equipos con el objetivo de lograr el ascenso a la Liga Profesional.

El campeonato mantendrá el mismo formato de la temporada anterior, que consagró a Gimnasia de Mendoza y Estudiantes de Río Cuarto como los equipos que lograron subir a la máxima categoría del fútbol argentino.

Siguiendo esta misma línea, los clubes fueron divididos en dos zonas de 18 equipos cada una. En la Zona A aparecen históricos como All Boys, Ferro, Colón y San Telmo, además de equipos del interior como Deportivo Madryn, Racing de Córdoba y Godoy Cruz. En tanto, la Zona B contará con nombres de peso como Chicago, Chacarita, Quilmes, Patronato y Temperley, entre otros.

El formato de competencia será idéntico al de 2025: se disputarán 34 fechas, con partidos de ida y vuelta dentro de cada zona. Al finalizar la fase regular, los dos primeros de cada grupo jugarán una final en estadio neutral para definir el primer ascenso, mientras que el perdedor tendrá una segunda oportunidad a través del Reducido.

Vuelven los interzonales y clásicos, a partir de la séptima fecha de la Primera Nacional

Con lo que respecta al Reducido, que dará a conocer al segundo ascendido, lo disputarán los equipos ubicados entre el segundo y el octavo puesto de cada zona, a partido único y en la cancha del mejor clasificado. A esa instancia se sumará el perdedor de la final por el primer ascenso, buscando el segundo boleto a la elite del fútbol en la Argentina.

LE PUEDE INTERESAR

La Scaloneta, segunda en el ranking de selecciones

LE PUEDE INTERESAR

Napoli levantó la Supercopa de Italia

En cuanto a los descensos, el reglamento también se mantendrá sin modificaciones: habrá cuatro en total, con los dos últimos de cada zona perdiendo la categoría hacia la Primera B Metropolitana o el Federal A, según su afiliación. El torneo comenzará el primer fin de semana de febrero de 2026 y se jugará incluso durante el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, con apenas un breve receso a mitad de temporada.

el regreso de los interzonales

La séptima fecha tendría el atractivo de los interzonales y los clásicos, pese a que no todos los emparejamientos corresponderán al derbi.

El más destacado es el de All Boys y Nueva Chicago, que vuelve a disputarse tras dos temporadas de ausencia. Otros duelos regionales de gran relevancia que tendrá esta edición son Los Andes vs. Temperley y el clásico santiagueño entre Mitre y Güemes. También sobresalen los duelos entre los mendocinos Godoy Cruz vs. Dep. Maipú y los salteños Central Norte y Gimnasia y Tiro.

Zona A:

All Boys, Ferro, Dep. Madryn, Chaco For Ever, Dep. Morón, Estudiantes, Racing (CBA), Los Andes, Mitre (SDE), Almirante Brown, Ciudad de Bolívar, Colón, Central Norte, Godoy Cruz, San Telmo, San Miguel, Defensores de Belgrano y Acassuso.

zona b

Nueva Chicago, Chacarita, Atlanta, San Martín (Tucumán), Gimnasia (Jujuy), Almagro, San Martín de San Juan, Temperley, Güemes (SDE), Tristán Suárez, Agropecuario, Patronato, Gimnasia y Tiro (Salta), Deportivo Maipú, Quilmes, Colegiales, Atlético de Rafaela y Midland.

 

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf – Programas y Resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Qué se sabe de la muerte de una joven en City Bell: dudas e interrogantes

Presentan a Nacho Fernández, en su retorno a Gimnasia

Domínguez, ¿se va o se queda en Estudiantes? El hincha lo pide, el DT tiró un mensaje y su continuidad se define en breve

Subió a $25.000 el bono para consultas médicas en La Plata

Tres casos, el mismo miedo: una ola de inseguridad sacude a La Plata

“De a poco ”: mejora la salud de Christian Petersen

Un hombre tenía sexo en su auto y acabó a los tiros

Cristina está bien y Milei le mandó un mensaje
+ Leidas

Los jugadores que deben regresar a Estudiantes

Domínguez: luego de los festejos llega la hora de definir

El Gobierno bonaerense deja abierta la paritaria y convoca para enero

VIDEO. Nacho Fernández: “Estoy cumpliendo con mi palabra”

Vietto se despidió de Racing y le pegó con un caño a Gustavo Costas

Nacho Miramón, el otro objetivo que persigue Gimnasia

El calor agobiante no dará tregua en la Ciudad

La pequeña Olivia, con alma de cantante y la atracción de la mañana
Últimas noticias de Deportes

VIDEO. Nacho Fernández: “Estoy cumpliendo con mi palabra”

Domínguez: luego de los festejos llega la hora de definir

El Turco Mohamed se postuló para dirigir a Boca

River pidió a Romaña y ofertó dos palos verdes
Espectáculos
Cine en Navidad: se estrena “Valor sentimental”, una de las favoritas para el Oscar
La pareja de Báez Sosa, de novia con el nieto de Monzón
Sin vuelta atrás: Gaby quiere cortar el vínculo con los Sabatini
¿Quién es Banksy?: nuevas obras agigantan el misterio
Hackearon a Spotify: grupo de activistas copia toda la música del sitio
La Ciudad
Los 100 años de la Refinería: YPF La Plata, parte central de la historia energética nacional
El nuevo año lleva a la VTV a casi $100.000
Con el aguinaldo en el bolsillo: leve repunte de las ventas navideñas
Fuerte demanda de dinero en efectivo en los bancos platenses
El calor agobiante no dará tregua en la Ciudad
Policiales
Inseguridad vial: de los últimos 5 años, 2025 el más trágico
Violencia en alza, tiros y dos heridos en la Ciudad
VIDEO. Robaron $15 millones, pero “les pincharon” la fuga y el plan delictivo
Revocan sobreseimiento en la causa de María Cash
Un hombre murió al incendiarse su vivienda en Los Hornos
Política y Economía
La actividad económica, con una leve caída
Jura y tensión: asumieron los auditores pese al reclamo del PRO
Kicillof abogó por una alternativa nacional
El Gobierno trabaja contrarreloj para contar con el Presupuesto
Por los “trapitos”, otra fuerte pelea en el PJ

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla