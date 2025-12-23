Se sorteó la Primera Nacional, y se conoce la hoja de ruta de 2026

se realizó el sorteo de la primera nacional para el 2026 / @afa

Este lunes en el predio Lionel Andrés Messi de Ezeiza, se llevó a cabo el sorteo de la Primera Nacional 2026, certamen que reunirá a 36 equipos con el objetivo de lograr el ascenso a la Liga Profesional.

El campeonato mantendrá el mismo formato de la temporada anterior, que consagró a Gimnasia de Mendoza y Estudiantes de Río Cuarto como los equipos que lograron subir a la máxima categoría del fútbol argentino.

Siguiendo esta misma línea, los clubes fueron divididos en dos zonas de 18 equipos cada una. En la Zona A aparecen históricos como All Boys, Ferro, Colón y San Telmo, además de equipos del interior como Deportivo Madryn, Racing de Córdoba y Godoy Cruz. En tanto, la Zona B contará con nombres de peso como Chicago, Chacarita, Quilmes, Patronato y Temperley, entre otros.

El formato de competencia será idéntico al de 2025: se disputarán 34 fechas, con partidos de ida y vuelta dentro de cada zona. Al finalizar la fase regular, los dos primeros de cada grupo jugarán una final en estadio neutral para definir el primer ascenso, mientras que el perdedor tendrá una segunda oportunidad a través del Reducido.

Vuelven los interzonales y clásicos, a partir de la séptima fecha de la Primera Nacional

Con lo que respecta al Reducido, que dará a conocer al segundo ascendido, lo disputarán los equipos ubicados entre el segundo y el octavo puesto de cada zona, a partido único y en la cancha del mejor clasificado. A esa instancia se sumará el perdedor de la final por el primer ascenso, buscando el segundo boleto a la elite del fútbol en la Argentina.

En cuanto a los descensos, el reglamento también se mantendrá sin modificaciones: habrá cuatro en total, con los dos últimos de cada zona perdiendo la categoría hacia la Primera B Metropolitana o el Federal A, según su afiliación. El torneo comenzará el primer fin de semana de febrero de 2026 y se jugará incluso durante el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, con apenas un breve receso a mitad de temporada.

el regreso de los interzonales

La séptima fecha tendría el atractivo de los interzonales y los clásicos, pese a que no todos los emparejamientos corresponderán al derbi.

El más destacado es el de All Boys y Nueva Chicago, que vuelve a disputarse tras dos temporadas de ausencia. Otros duelos regionales de gran relevancia que tendrá esta edición son Los Andes vs. Temperley y el clásico santiagueño entre Mitre y Güemes. También sobresalen los duelos entre los mendocinos Godoy Cruz vs. Dep. Maipú y los salteños Central Norte y Gimnasia y Tiro.

Zona A:

All Boys, Ferro, Dep. Madryn, Chaco For Ever, Dep. Morón, Estudiantes, Racing (CBA), Los Andes, Mitre (SDE), Almirante Brown, Ciudad de Bolívar, Colón, Central Norte, Godoy Cruz, San Telmo, San Miguel, Defensores de Belgrano y Acassuso.

zona b

Nueva Chicago, Chacarita, Atlanta, San Martín (Tucumán), Gimnasia (Jujuy), Almagro, San Martín de San Juan, Temperley, Güemes (SDE), Tristán Suárez, Agropecuario, Patronato, Gimnasia y Tiro (Salta), Deportivo Maipú, Quilmes, Colegiales, Atlético de Rafaela y Midland.