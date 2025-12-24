Las hijas de Maradona volvieron a “pedir justicia”

Violencia, chicos e impunidad: el nuevo azote de los comerciantes
Súper Cartonazo: crece el pozo y ahora repartirá 2.000.00 de pesos
Luz roja en la Región: no frenan las muertes en incidentes viales
Entre el temporal que nadie vio y la Nochebuena con la mesa adentro
En medio de la pelea PRO-LLA, Jorge Macri reclama por la deuda
El kirchnerismo apunta a Magario y reclama que se reúna el Senado
Ya es oficial el reparto de cargos en el directorio del Banco Provincia
Dos empresas en problemas por la crisis y un grave conflicto gremial
Está el anuncio, pero aún falta para el viaje con una mascota
Emotiva celebración de la Navidad en la Catedral y la Plaza Moreno
La entrega de los Premios Olimpia incluyó uno de los momentos más emotivos de la noche del lunes pasado, cuando se realizó el homenaje a Diego Maradona. Dalma y Gaininna (foto) recibieron el Premio Olimpia Infinito en nombre de su padre falleció en 2020, Se subió un video con sus mejores momentos y frases; mientras que las hijas, además de sentirse orgullosa de su papá y agradecer la distinción, volvieron a “pedir justicia” por Diego.
