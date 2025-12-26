Siete de cada 10 argentinos recortó sus gastos en los últimos tres meses

La Comuna restaurará El Bosque y colocará rejas en todo el perímetro
El deterioro del poder adquisitivo volvió a reflejarse en los hábitos de consumo de los hogares argentinos. Según una encuesta elaborada por el Centro Nacional de Responsabilidad Social Empresarial y Capital Social (Cenarsecs) de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA), el 72% de los consultados afirmó haber reducido sus gastos personales o familiares en los últimos tres meses por motivos económicos.
El relevamiento, de alcance nacional y realizado entre el 12 de noviembre y el 12 de diciembre de 2025, muestra que el 43% de los hogares realizó recortes significativos, mientras que otro 29% efectuó reducciones menores. En contraste, el 23% indicó que sus gastos se mantuvieron estables, y apenas el 5% señaló haberlos incrementado en ese período.
El informe explica que esta conducta se inscribe en un contexto de caída generalizada del consumo durante 2025, asociada a la pérdida de poder adquisitivo y a la necesidad de priorizar bienes esenciales. “Argentina atravesó una caída generalizada en las ventas minoristas, motivada principalmente por la pérdida de poder adquisitivo de los consumidores”, señala el documento en sus conclusiones.
La reducción del gasto no se distribuyó de manera homogénea entre los distintos segmentos de la población. El estudio detectó diferencias relevantes por género: el 76% de las mujeres declaró haber reducido sus gastos, frente a un 66% de los varones.
Las brechas también se profundizan al observar el nivel de ingresos del hogar. Entre los sectores de mayores ingresos, identificados como ABC1, solo el 38% manifestó haber ajustado sus gastos. En cambio, el porcentaje asciende al 67% en los hogares de clase media y llega al 82% entre los sectores de menores ingresos (D1 y D2).
Estos datos refuerzan la relación directa entre la capacidad de ingreso y el margen de maniobra para sostener el consumo. El reporte señala que, aunque el impacto económico alcanza a todos los segmentos, “muchas familias disponen de un menor presupuesto para sus compras no esenciales”.
