La mesa navideña se encareció 44% en un año por la carne y el pan dulce

El tradicional menú navideño para la celebración familiar tuvo un aumento de hasta 44% interanual, con incrementos más significativos en carne, gaseosas y pan dulce, según un estudio privado.

La consultora Focus Market analizó la evolución de precios de los productos que constituyen un menú navideño para cuatro personas, tomando en cuenta tres categorías: económico, intermedio y premium, que constan de plato principal, postre, mesa dulce y brindis, en cada caso.

“Los aumentos más significativos dentro de la mesa navideña se observaron en los cortes de carne vacuna, las bebidas gaseosas de primera marca y el pan dulce con frutos secos, tres categorías que combinan presiones de costos, estacionalidad y cambios en la estructura de mercado”, detalló Damián Di Pace director de la consultora Focus Market.

El Menú Económico este año 2025 cuesta $98.266, y está conformado por un plato principal con lechón, gaseosa cola (tercera marca), vino y ensalada de papa y huevo. El postre es 1 kilo y 1/2 de helado de pote, y el brindis/mesa dulce consta de 1 pan dulce, 1 budín sin frutas, 1 garrapiñada, 1 turrón de maní, 1 ananá fizz y 1 sidra.

Entre los productos que más aumentaron en el menú económico se encuentran: pan dulce con frutas 44%, budin sin frutas 27% y espumante de ananá 25%. Por otro lado, los productos que menos aumentaron son helado de pote 1,5kg -24%, sidra -3%, y ensalada de papa y huevo 4%.

El menú intermedio este año 2025 suma un total de $196.599 y está formado por un plato principal con asado del centro, gaseosa cola (primera marca), vino y ensalada de papa y huevo. El postre es 1 kilo de helado artesanal, y el brindis/mesa dulce consta de 1 pan dulce con frutos secos, 1 budín con chips de chocolate, 1 garrapiñada de maní, 1 turrón de almendras, 1 espumante de fresa y 1 champagne.

Entre los productos que más aumentaron en el menú intermedio se encuentran: gaseosa cola (primera marca) 58%, asado del centro 46%, y pan dulce con frutos secos 42%.