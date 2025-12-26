Confirman juicio por contrabando a exsenador

La Comuna restaurará El Bosque y colocará rejas en todo el perímetro
La Corte Suprema de Paraguay rechazó el recurso de apelación presentado por la defensa del exsenador Edgardo Kueider y de su entonces secretaria Iara Guinsel y confirmó que la causa se elevará a juicio en abril de 2026.
El máximo tribunal de ese país interpretó que el recurso presentado no cumplía con el requisito de impugnabilidad objetiva luego de que los abogados Marcelo Bogado y Carlos Arévalo intentaran que someter a revisión la acusación del Ministerio Público Fiscal del Paraguay y solicitado el sobreseimiento definitivo de los imputados.
Los ministros María Carolina Llanes Ocampos, Manuel Dejesús Ramírez Candia y Luis María Benítez Riera argumentaron que la defensa intentaba avanzar con una figura legal que no existe y confirmaron el proceso judicial.
Asimismo, alertaron que habilitar la apelación podría dar lugar a un uso abusivo de las herramientas procesales.
Doce meses después de haber sido detenido con más de 200 mil dólares sin declarar en el Puente de la Amistad, ubicado en la triple frontera, el exsenador entrerriano será sometido a juicio por contrabando de divisas en Paraguay.
Doce meses después atribuye su “desgracia” al impulso que le dio en su momento a la Boleta Única de Papel (BUP).
