Polémica por un fuerte incremento de las multas

El proyecto de ley de Inocencia Fiscal es la segunda iniciativa fiscal que el gobierno de Javier Milei envió para su tratamiento al Congreso de la Nación.
La iniciativa, que ya logró la media sanción en Diputados, apunta a que las personas puedan gastar dinero no declarado sin tener que explicar su procedencia.
De aprobarse hoy la nueva ley, el monto mínimo para la evasión simple pasaría de 1.5 millones de pesos a 100 millones, mientras que en los casos de evasión agravada pasaría de 15 a 1.000 millones.
Pero también aumenta fuertemente los montos a partir de los cuales se penalizan los diferentes tipos de evasión fiscal, reduce los plazos de prescripción para que ARCA no pueda efectuar reclamos por operaciones no declaradas y oficializa el régimen simplificado del Impuesto a las Ganancias que el Gobierno había anunciado.
Las multas sobre las pymes por atrasarse un día ante ARCA aumentarán más de 100 mil %. Y la iniciativa además propone que pasen de $400 a $440.000 para las empresas y de $200 a $220.000 para las personas.
El riesgo de que la iniciativa hoy en el Senado naufragara era tan alto que el propio ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo salió a calmar las aguas en la previa a la Nochebuena proponiendo una “solución” en la reglamentación.
“Los montos de incremento que tiene el proyecto son muy importantes. Por ejemplo, la multa del artículo 38 que hoy son de $200 -totalmente desactualizado- para personas humanas pasa a $220.000 y jurídicas de $400 a $440.000”, comentó el CEO de SDC Asesores Tributarios, Sebastián Domínguez.
Se trata de multas que se aplican ante la falta de presentación en tiempo y forma de las declaraciones juradas, “Puede haber una pequeña y mediana empresa (pyme) que se atrasa un día por problemas administrativos, porque faltan los empleados o una persona humana tamaño. Y tener una multa es bastante oneroso para este tipo de empresas pequeñas”, agregó Domínguez.
Esto significa que el mismo proyecto con el que el equipo económico pretende que los argentinos saquen los dólares del colchón, establece aumentar un 110.000% las multas automáticas, lo que supone un duro golpe para todos los contribuyentes, y sobre todo para las pymes.
