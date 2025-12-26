Advierten por prácticas “truchas” de kinesiología

La Comuna restaurará El Bosque y colocará rejas en todo el perímetro
Con la llegada del verano y el aumento de actividades al aire libre, el Colegio de Kinesiólogos de la Provincia de Buenos Aires (CoKiBA) advirtió sobre el avance del “intrusismo”, por parte de personas que realizan prácticas kinesiológicas sin título habilitante ni matrícula profesional, lo que puede generar daños físicos, emocionales y económicos en los pacientes.
Desde la entidad, que agrupa a más de 11 mil matriculados y con 7.889 kinesiólogos activos, se indicó que sólo pueden ejercer quienes cuentan con título universitario oficial y matrícula habilitada, otorgada por universidades públicas o privadas reconocidas y acreditadas por la Coneau. También alertaron sobre cursos y supuestas certificaciones con nombres de fantasía como “auxiliares de kinesiología” que no tienen validez profesional.
El presidente del CoKiBA, Pablo Dolce, explicó que “el intrusismo puede llevar a causar daños físicos, emocionales y hasta económicos a una persona que de buena fe recurre a quien le promete una cura para alguna dificultad de salud. No sólo fomentan el intrusismo las personas que ejercen sin título ni matrícula, sino quienes ofrecen formaciones ‘truchas’ con nombres de fantasía como ‘Auxiliares de kinesiología’ o denominaciones similares”.
Ante el cuadro, se recomendó exigir siempre la credencial profesional (física o digital) y verificar la matrícula a través del sitio web oficial del Colegio, en la sección “Profesionales Habilitados”.
Además, se remarcó que únicamente los kinesiólogos matriculados pueden realizar formaciones de posgrado reconocidas, como quiropraxia, osteopatía, rehabilitación pediátrica, drenaje linfático, dermatofuncional, neurología, cardiorrespiratorio, entre otras especializaciones.
