Juana Repetto, entre la felicidad y el escándalo

El Gobierno aceptaría los cambios de la reforma laboral: la fecha clave y el polémico artículo de licencias
El Gobierno aceptaría los cambios de la reforma laboral: la fecha clave y el polémico artículo de licencias
TALP deja de funcionar entre La Plata y el noroeste de Buenos Aires pero otra empresa se hace cargo y suma localidades
Un cuerpo incompleto y una verdad oculta: qué le pasó a Yanina Correa
Un gremio de estatales va al paro esta semana y tendrá impacto en la administración pública bonaerense
Son dos hermanitos, cumplen en febrero y compartieron torta: mitad de Estudiantes, mitad de Gimnasia
La muerte de Eugenia Carril: dio su versión y quedó detenido el autor del embiste fatal en La Plata
Tortuosa madrugada en Ringuelet por amenazas y una lluvia de disparos
Los alcances del feriado nacional en La Plata: micros, basura, estacionamiento y más
VIDEO. Sorpresiva gala de eliminación en MasterChef Celebrity: ¿quién se fue?
Alberto Samid fue internado en Uruguay y piden un avión sanitario para traerlo a Argentina
Sur Finanzas: por qué liberaron a los acusados de borrar pruebas
Dramática búsqueda de una turista bonaerense que hacía buceo y desapareció en Puerto Madryn
Qué hay detrás del boom de la venta de motos de baja cilindrada en la Región
Televisores en “modo Mundial”, con rebajas y ventas ajustadas
El Tren Roca sigue afectado por obras y no llega a La Plata: cuándo se normaliza el servicio
Alarma en la zona del Parque Saavedra por la reaparición de lagartijas
VIDEO. El Dragón Chino irrumpió en los festejos del Carnaval de Meridiano V
Otra muerte en carnaval: murió una integrante de una comparsa durante el festival en Lincoln
El Año Nuevo Chino llega a La Plata con transmisión en vivo y una multitud presente
Eclipse solar anular: cuándo es, dónde se verá el “anillo de fuego” y a qué hora observarlo
Escuchar mal, aprender peor: hipoacusias leves disparan la repitencia
Los números de la suerte del martes 17 de febrero de 2026, según el signo del zodíaco
La importancia del buen estado edilicio de las escuelas públicas
Lanzan una colecta para ayudar a Ramiro, un joven de La Plata que necesita una silla de ruedas
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Con la emoción a flor de piel por la llegada de su hijo Timoteo, la actriz se enfureció con su padre por la publicación de una foto
Nació Timoteo, el tercer hijo de Juana Repetto, y el momento que debía ser pura alegría quedó atravesado por un inesperado cruce familiar. Aunque la actriz celebra la llegada del bebé, el clima no fue completamente festivo: su padre, Nicolás Repetto, se adelantó y publicó en redes una foto del recién nacido antes de que ella lo hiciera.
“Bienvenido Timoteo! Séptimo nieto”, escribió el conductor junto a una imagen en la que se veía a Juana besando al bebé en brazos. La publicación duró poco: tras la repercusión, el conductor de televisión y músico la eliminó. El gesto generó ruido porque Juana, que trabaja profesionalmente con sus redes, todavía no había mostrado a su hijo ni compartido el nacimiento con los seguidores de su comunidad virtual.
Horas después, y tras varios días internada en la clínica donde dio a luz por cesárea, la actriz hizo su propio anuncio. “Y el 12 de febrero, un jueves como no podía ser de otra manera… el corazón se me hizo otra vez más grande. Llegó Timoteo, el bebé más chiquito, bello y con más power del mundo”, escribió, acompañando el mensaje con fotos de sus últimos momentos de embarazo y los primeros del bebé.
En el programa “Infama” (América), la periodista Karina Iavícoli se refirió al episodio y habló del enojo de Juana: “No sabemos cuánto va a durar este enojo. Ella no lo había hecho, y él lo hizo antes que ella”, explicó. Según la periodista, ese fue el motivo por el cual Nicolás decidió borrar el posteo: respetar los tiempos de su hija respecto a la exposición del recién nacido.
Iavícoli también contextualizó el momento personal de la actriz: “Ella es muy activa en redes y el puerperio no es fácil. Trabaja mucho con su imagen digital, le gusta manejar la situación y viene de días difíciles”. Juana arrastraba tensión mediática por una interna con su hermano Bautista Lena, que salió a la luz cuando sus seguidores advirtieron que él se había casado por civil en Bélgica sin su presencia.
Ante ese episodio, la actriz explicó que no asistió porque “no fuimos invitados ni yo ni mis hijos”, y sostuvo, con molestia, que el motivo debían preguntárselo a los novios.
LE PUEDE INTERESAR
Reacondicionada, ya fuciona en el Pasaje la sala Fernando “Pino” Solanas
En paralelo a ese conflicto familiar llegó el nacimiento de Timoteo Graviotto, fruto de su relación con Sebastián Graviotto, padre biológico de Belisario y adoptivo de su hijo mayor, Toribio.
El embarazo se dio en medio de una separación. Juana contó que, pese a la ruptura, criarán al niño como familia aunque vivan separados. El padre no estuvo presente en el parto porque trabaja en Japón como guía de esquí, pero mantiene contacto cotidiano con la actriz y los chicos a través de videollamadas.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí