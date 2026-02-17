Juana Repetto, entre la felicidad y el escándalo

Nació Timoteo, el tercer hijo de Juana Repetto, y el momento que debía ser pura alegría quedó atravesado por un inesperado cruce familiar. Aunque la actriz celebra la llegada del bebé, el clima no fue completamente festivo: su padre, Nicolás Repetto, se adelantó y publicó en redes una foto del recién nacido antes de que ella lo hiciera.

“Bienvenido Timoteo! Séptimo nieto”, escribió el conductor junto a una imagen en la que se veía a Juana besando al bebé en brazos. La publicación duró poco: tras la repercusión, el conductor de televisión y músico la eliminó. El gesto generó ruido porque Juana, que trabaja profesionalmente con sus redes, todavía no había mostrado a su hijo ni compartido el nacimiento con los seguidores de su comunidad virtual.

Horas después, y tras varios días internada en la clínica donde dio a luz por cesárea, la actriz hizo su propio anuncio. “Y el 12 de febrero, un jueves como no podía ser de otra manera… el corazón se me hizo otra vez más grande. Llegó Timoteo, el bebé más chiquito, bello y con más power del mundo”, escribió, acompañando el mensaje con fotos de sus últimos momentos de embarazo y los primeros del bebé.

En el programa “Infama” (América), la periodista Karina Iavícoli se refirió al episodio y habló del enojo de Juana: “No sabemos cuánto va a durar este enojo. Ella no lo había hecho, y él lo hizo antes que ella”, explicó. Según la periodista, ese fue el motivo por el cual Nicolás decidió borrar el posteo: respetar los tiempos de su hija respecto a la exposición del recién nacido.

Iavícoli también contextualizó el momento personal de la actriz: “Ella es muy activa en redes y el puerperio no es fácil. Trabaja mucho con su imagen digital, le gusta manejar la situación y viene de días difíciles”. Juana arrastraba tensión mediática por una interna con su hermano Bautista Lena, que salió a la luz cuando sus seguidores advirtieron que él se había casado por civil en Bélgica sin su presencia.

Ante ese episodio, la actriz explicó que no asistió porque “no fuimos invitados ni yo ni mis hijos”, y sostuvo, con molestia, que el motivo debían preguntárselo a los novios.

UN BEBÉ MUY ESPECIAL

En paralelo a ese conflicto familiar llegó el nacimiento de Timoteo Graviotto, fruto de su relación con Sebastián Graviotto, padre biológico de Belisario y adoptivo de su hijo mayor, Toribio.

El embarazo se dio en medio de una separación. Juana contó que, pese a la ruptura, criarán al niño como familia aunque vivan separados. El padre no estuvo presente en el parto porque trabaja en Japón como guía de esquí, pero mantiene contacto cotidiano con la actriz y los chicos a través de videollamadas.