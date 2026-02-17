Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Política y Economía |CRÉDITOS MILLONARIOS BAJO SOSPECHA

Detectan irregularidades en cientos de préstamos de la firma de Vallejo

Detectan irregularidades en cientos de préstamos de la firma de Vallejo

El Banco Central de la república Argentina / Web

17 de Febrero de 2026 | 02:37
Un listado procesado a partir de registros del Banco Central expone la magnitud de los créditos otorgados por Sur Finanzas a 1086 personas físicas y jurídicas entre 2024 y 2025. El conjunto de deudores conforma un mapa heterogéneo: aparecen empresarios, sociedades comerciales, firmas vinculadas a sectores estratégicos del Estado, pero también personas de bajos recursos y empresas sin respaldo patrimonial claro.

La nómina encendió alertas en la investigación judicial, que parte de una sospecha central: una porción de los préstamos de la firma dirigida por Ariel Vallejo —financista vinculado a la conducción de la AFA— no habría tenido como objetivo principal su recupero.

HIPÓTESIS BAJO ANÁLISIS JUDICIAL

Los investigadores trabajan sobre tres hipótesis principales: lavado de activos, pago de sobornos y esquemas de financiamiento político encubierto. Bajo esas líneas de análisis se examina cada operación registrada, que en conjunto alcanzó los $11.801.900.000.

Uno de los datos más relevantes es el deterioro crediticio de los beneficiarios. Más de la mitad de los deudores alcanzó la situación 5 en la escala del Banco Central, la categoría más grave, que califica la deuda como irrecuperable. De los 1086 casos relevados, 524 llegaron a ese nivel, mientras que otros 45 fueron clasificados en situación 4.

PRÉSTAMOS A DEUDORES SIN RESPALDO

El informe detectó cientos de créditos otorgados a personas sin capacidad económica aparente para afrontar montos millonarios. Varias de esas operaciones, por cifras que van de $70 millones a $2000 millones, figuran como canceladas entre diciembre de 2024 y febrero de 2025.

Entre los principales deudores aparece el Club Atlético San Lorenzo de Almagro, con un crédito máximo registrado de $2.569.579.000 y calificación de riesgo en nivel 5. Le sigue Marcos Eduardo Pereira, de 46 años, quien concentró un préstamo de $2.091.436.000. Según registros previsionales, se desempeñó como empleado de una empresa de limpieza y no posee perfil empresario público. La deuda, cercana a $2.000 millones, fue tomada entre diciembre de 2024 y febrero de 2025 y desapareció de los registros en marzo.

También figuran personas físicas como Matías Daniel López, empleado de una empresa de motos, con un crédito de $1.215.709.000, y Jonathan Leonardo Ledesma, chofer de colectivos, con $834.866.000.

EMPRESAS VINCULADAS A SECTORES SENSIBLES

El listado incluye además compañías con conexiones políticas y económicas relevantes. En quinto lugar aparece PTP Argentina S.A., ligada a puertos, logística e infraestructura de la Hidrovía, con créditos por $638.000.000. La firma ha sido mencionada en investigaciones periodísticas y judiciales que la vinculan con empresarios investigados por corrupción y con actores del sector farmacéutico bajo escrutinio judicial.

Más adelante figuran Rocío Soledad Zapata, vinculada al comercio de metales; Minerva Data S.A., con deuda calificada como irrecuperable; y Bor Com S.A., asociada a la obra pública en Misiones y a estructuras de poder provincial.

El tramo se completa con el Club Atlético Independiente, Diego Adrián Lamberti —persona física sin exposición económica relevante—, Radiología Diagnóstica Argentina S.A., del sector salud con deterioro crediticio, y Dotorales S.A.

