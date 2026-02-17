La CGT lanzó un paro general: se sumarán gremios del transporte
La CGT lanzó un paro general: se sumarán gremios del transporte
El Dragón Chino irrumpió en los festejos del Carnaval de Meridiano V
La muerte de Eugenia Carril: quedó detenido el autor del embiste fatal
Las ventas de motos de baja cilindrada atraviesan su veranito
Televisores en “modo Mundial”, con rebajas y ventas ajustadas
Escuchar mal, aprender peor: hipoacusias leves disparan la repitencia
Adiós a Robert Duvall: un ícono del cine con corazón argentino
Alarma en la zona del Parque Saavedra por la reaparición de lagartijas
La importancia del buen estado edilicio de las escuelas públicas
WOW incorpora publicidad 3D y continúa innovando en la Ciudad
El Gobierno quiere que Diputados trate la reforma laboral este jueves
Advierten que la reforma laboral, por sí sola, no generará más empleo
Reforma a prueba de “castas”, una economía estancada y el dólar como placebo
La Abogacía porteña puso el foco en el impacto de la reforma laboral
Buscan reformar el Código Penal: contemplan nuevos delitos y penas más duras
El Opus Dei le planteó al Papa el caso judicial que enfrenta en Argentina
Sur Finanzas: por qué liberaron a los acusados de borrar pruebas
Detectan irregularidades en cientos de préstamos de la firma de Vallejo
Crecen las denuncias contra jueces y los expedientes se acumulan
$LIBRA: un jubilado sin domicilio registrado y con muchos millones
El Año Nuevo Chino llega con transmisión en vivo y una multitud presente
La comunidad de la Escuela Nº 58 se suma a las celebraciones en busca de reunir fondos para la cooperadora
Un cuerpo incompleto y una verdad oculta: qué le pasó a Yanina Correa
Son tres los detenidos por el asesinato de un joven en el corso de Mercedes
El delito golpea a quienes se quitan el uniforme y trabajan para las App
Tortuosa madrugada en Ringuelet por amenazas y una lluvia de disparos
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Un listado procesado a partir de registros del Banco Central expone la magnitud de los créditos otorgados por Sur Finanzas a 1086 personas físicas y jurídicas entre 2024 y 2025. El conjunto de deudores conforma un mapa heterogéneo: aparecen empresarios, sociedades comerciales, firmas vinculadas a sectores estratégicos del Estado, pero también personas de bajos recursos y empresas sin respaldo patrimonial claro.
La nómina encendió alertas en la investigación judicial, que parte de una sospecha central: una porción de los préstamos de la firma dirigida por Ariel Vallejo —financista vinculado a la conducción de la AFA— no habría tenido como objetivo principal su recupero.
Los investigadores trabajan sobre tres hipótesis principales: lavado de activos, pago de sobornos y esquemas de financiamiento político encubierto. Bajo esas líneas de análisis se examina cada operación registrada, que en conjunto alcanzó los $11.801.900.000.
Uno de los datos más relevantes es el deterioro crediticio de los beneficiarios. Más de la mitad de los deudores alcanzó la situación 5 en la escala del Banco Central, la categoría más grave, que califica la deuda como irrecuperable. De los 1086 casos relevados, 524 llegaron a ese nivel, mientras que otros 45 fueron clasificados en situación 4.
El informe detectó cientos de créditos otorgados a personas sin capacidad económica aparente para afrontar montos millonarios. Varias de esas operaciones, por cifras que van de $70 millones a $2000 millones, figuran como canceladas entre diciembre de 2024 y febrero de 2025.
Entre los principales deudores aparece el Club Atlético San Lorenzo de Almagro, con un crédito máximo registrado de $2.569.579.000 y calificación de riesgo en nivel 5. Le sigue Marcos Eduardo Pereira, de 46 años, quien concentró un préstamo de $2.091.436.000. Según registros previsionales, se desempeñó como empleado de una empresa de limpieza y no posee perfil empresario público. La deuda, cercana a $2.000 millones, fue tomada entre diciembre de 2024 y febrero de 2025 y desapareció de los registros en marzo.
LE PUEDE INTERESAR
Crecen las denuncias contra jueces y los expedientes se acumulan
LE PUEDE INTERESAR
$LIBRA: un jubilado sin domicilio registrado y con muchos millones
También figuran personas físicas como Matías Daniel López, empleado de una empresa de motos, con un crédito de $1.215.709.000, y Jonathan Leonardo Ledesma, chofer de colectivos, con $834.866.000.
El listado incluye además compañías con conexiones políticas y económicas relevantes. En quinto lugar aparece PTP Argentina S.A., ligada a puertos, logística e infraestructura de la Hidrovía, con créditos por $638.000.000. La firma ha sido mencionada en investigaciones periodísticas y judiciales que la vinculan con empresarios investigados por corrupción y con actores del sector farmacéutico bajo escrutinio judicial.
Más adelante figuran Rocío Soledad Zapata, vinculada al comercio de metales; Minerva Data S.A., con deuda calificada como irrecuperable; y Bor Com S.A., asociada a la obra pública en Misiones y a estructuras de poder provincial.
El tramo se completa con el Club Atlético Independiente, Diego Adrián Lamberti —persona física sin exposición económica relevante—, Radiología Diagnóstica Argentina S.A., del sector salud con deterioro crediticio, y Dotorales S.A.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí