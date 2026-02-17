Crecen las denuncias contra jueces y los expedientes se acumulan

La CGT lanzó un paro general: se sumarán gremios del transporte
La condena a 18 años de prisión del ex juez federal de Mendoza Walter Bento por corrupción reavivó el debate sobre los controles internos del Poder Judicial. Bento, que tenía competencia electoral, integra la lista de magistrados destituidos que luego enfrentaron procesos penales.
Actualmente el Consejo de la Magistratura de la Nación mantiene 260 expedientes vigentes originados por denuncias contra jueces y juezas. Más del 66% de esos casos se iniciaron durante el último año, lo que revela un fuerte crecimiento reciente en las presentaciones.
Sin embargo, el número total de denuncias podría ser mayor. En octubre de 2025 se archivaron 176 expedientes, muchos de ellos por falta de tratamiento dentro de los plazos reglamentarios.
El Consejo de la Magistratura es el organismo encargado de investigar a los jueces federales y nacionales ante sospechas de mal desempeño o delitos. Está presidido por Horacio Rosatti, titular también de la Corte Suprema de Justicia.
Además de intervenir en la designación de magistrados, el Consejo realiza pesquisas administrativas cuando se presentan denuncias. En su órbita se concentran 205 denuncias que tramitan principalmente contra jueces federales, muchos de ellos a cargo de causas de corrupción, lavado de dinero y narcotráfico.
Las denuncias se distribuyen entre dos ámbitos: la Comisión de Disciplina y la Comisión de Acusación. Según fuentes judiciales, una parte significativa de las presentaciones proviene de litigantes disconformes con decisiones judiciales.
El contexto político y el debate en el Congreso
De los 260 expedientes vigentes, 205 tramitan en la Comisión de Disciplina; 36 se encuentran en la Comisión de Acusación; 14 están pendientes de asignación; y 5 están en tratamiento del Plenario.
La Comisión de Disciplina investiga faltas menores y aplica sanciones leves, como apercibimientos o multas, por conductas tales como demoras injustificadas o faltas al deber de cortesía.
En cambio, la Comisión de Acusación interviene ante hechos graves que pueden derivar en la remoción del juez. Su tarea consiste en instruir el sumario, formular cargos y elevar el caso al Jurado de Enjuiciamiento.
El análisis de la antigüedad de los expedientes muestra que el 66% de las denuncias en la Comisión de Disciplina tiene menos de un año, el 22% tiene dos años y sólo el 12% supera ese plazo. Fuentes judiciales señalan que se trata mayormente de denuncias recientes.
En paralelo, durante octubre pasado se archivaron 176 causas. De ese total, 58 caducaron por falta de movimiento durante tres años, lo que implica su cierre sin revisión de los hechos denunciados. Otras denuncias fueron desestimadas por el plenario o cerradas tras producirse pruebas insuficientes para sostener las acusaciones.
El caso Bento se suma a otros antecedentes recientes. En 2024 fue destituido Martín Poderti, juez del Tribunal Oral Federal de Mar del Plata, acusado de sustraer 141 monedas de oro cuando era secretario judicial. En 2025, Marcelo Bailaque, ex juez federal de Rosario, renunció tras un dictamen acusatorio y permanece detenido, señalado por favorecer a narcotraficantes y armar causas para extorsionar.
Desde la creación del Consejo de la Magistratura en 1994, la Comisión de Acusación formuló cargos contra 73 magistrados. De ese total, 38 derivaron en procesos de remoción: 20 terminaron en destitución, 5 fueron rechazados por el jury, 11 concluyeron con renuncias y 2 finalizaron por otras vías.
A su vez, 48 magistrados recibieron sanciones disciplinarias como multas o apercibimientos, según datos del propio organismo.
POR MES*
