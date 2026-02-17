Son tres los detenidos por el asesinato de un joven en el corso de Mercedes

La CGT lanzó un paro general: se sumarán gremios del transporte
La CGT lanzó un paro general: se sumarán gremios del transporte
Para el fiscal del caso, hay una autora del homicidio y dos partícipes necesarios, que son familiares. Ya les recibió indagatoria
En el marco de la investigación que lleva adelante el fiscal Matías Lattaro para esclarecer el brutal asesinato de Braian Tomás Cabrera, el joven de 18 años que recibió un disparo durante los festejos de carnaval que se realizaban este sábado en el corso de Mercedes, la Policía aprehendió ayer a un tercer sospechoso, familiar directo de los otros dos imputados que tiene la causa,
En tanto, se supo que la autopsia indicó que sufrió lesiones craneoencefálicas producto de la agresión.
Según informaron fuentes del caso, la necropsia arrojó resultados clave sobre el crimen.
La víctima padeció heridas mortales como consecuencia de un impacto de bala en la zona occipital derecha, con orificio de entrada.
Los investigadores lograron recuperar el proyectil que presenta las mismas características que el revólver calibre 22, incautado en la escena y utilizado para perpetrar el salvaje asesinato.
Por su parte, el fiscal Matías Lattaro, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°2, imputó a María Luján Aiza, de 33 años, como autora del delito de “homicidio agravado por el uso de arma de fuego”, al tiempo que su hijo, Martín Ezequiel Auza, de 19, y Omar Auza, de 54, fueron señalados como supuestos partícipes primarios.
La mujer y los otros dos implicados comparecieron en la jornada de ayer ante el funcionario en el marco de la audiencia de declaración en los términos del artículo 308 del Código Procesal Penal.
Tras las declaraciones, el fiscal solicitó ante el Juzgado de Garantías la conversión de la aprehensión en detención.
De acuerdo al expediente, la situación comenzó cuando se registró un conflicto entre un joven y otras tres personas (dos hombres y una mujer) en calle 29 entre 22 y 24.
Uno de los involucrados extrajo de entre sus prendas un arma y empezó a efectuar disparos al aire para luego entregársela a su mujer, instante en el que aparece Cabrera para defender a su hermano, el otro protagonista del conflicto.
No obstante, la sindicada y un muchacho de 19 años abrieron fuego contra Brian “con claras intenciones de darle muerte”, lo dejaron gravemente herido en el lugar y se escaparon.
Conforme al informe oficial, la víctima fue derivada al hospital local, donde se lo intervino quirúrgicamente, pero los médicos constataron su deceso.
Lucía, hermana mayor de Braian, atendió a los medios de prensa este lunes y brindó detalles del crimen. “Hubo una discusión, se pelearon y ahí empezaron los tiros. Pero Braian en ningún momento peleó”, subrayó.
Además, contó que los Auza poseen un historial de violencia en la ciudad. “Los conozco porque son unos negros de mierda, le arruinan la vida a todos. Ya mataron a cuatro o cinco chicos y nunca fueron presos. Viven cerca de mi casa, a unas cinco cuadras”, precisó.
Según adelantó la propia Lucia, familiares y amigos de Braian marcharán hoy, con horario a definir, hasta la Municipalidad de Mercedes, donde realizarán una protesta para exigir justicia.
