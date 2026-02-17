Las andanzas de dos ladrones con terrible prontuario

Los detenidos quedaron a disposición de la Fiscalía Nº 3 / Web

Una mañana cargada de tensión vivieron los empleados de un local gastronómico cercano a la estación de trenes, cuando dos hombres armados con objetos punzocortantes irrumpieron con intenciones de robo. Sin embargo, la rápida actuación de un grupo de policías que patrullaba la zona permitió que los sospechosos fueran capturados en ese mismo momento.

El hecho se produjo en un comercio de hamburguesas situado en la avenida 1 entre 44 y 45.

Personal de la Delegación de Investigación La Plata, que recorría la jurisdicción en prevención de delito contra la propiedad automotor, vio a una joven de 19 años salir del local solicitando ayuda, mientras vestía el uniforme del establecimiento.

Los efectivos lograron contener a la víctima y, con el refuerzo de la unidad motorizada de la Dirección de Infantería, acordonaron el comercio.

En ese momento, los dos hombres salieron del local intentando escapar, pero los uniformados los interceptaron y redujeron a los pocos metros.

Según detallaron las víctimas, los asaltantes sorprendieron al personal durante la apertura del negocio y, mediante amenazas con elementos cortantes, los obligaron a dirigirse hacia el fondo del local para sustraer dinero y pertenencias personales.

Los detenidos, de 30 y 37 años, poseen una innumerable cantidad de antecedentes por delitos contra la propiedad.

Uno de ellos había recuperado la libertad apenas diez días antes de este episodio, tras un proceso judicial finalizado el 6 de febrero de 2026.

El otro cuenta con múltiples ingresos a la cárcel con causas que datan desde 2007.

El expediente quedó a cargo de la UFI Nº 3, bajo la dirección del fiscal Gonzalo Petit Bosnic, con la carátula de “robo calificado en grado de tentativa”.

Los aprehendidos permanecen a disposición de las autoridades y serán indagados a primera hora de la mañana de hoy.

Lo increíble del caso -tema que siempre despierta polémica-, es cómo dos personas con semejante prontuario se encontraban en libertad.

Sin dudas, la intervención de ciertos estamentos de la Justicia, que otorgan salidas anticipadas, morigeraciones y otros beneficios excarcelatorios, siempre deja su actuación en boca de todos los vecinos.