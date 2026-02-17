Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Cartonazo de $5.000.000: los números para controlar que se publicaron hoy

Policiales |“TENÍAN TANTOS ANTECEDENTES QUE LOS PESABAN”

Las andanzas de dos ladrones con terrible prontuario

Las andanzas de dos ladrones con terrible prontuario

Los detenidos quedaron a disposición de la Fiscalía Nº 3 / Web

17 de Febrero de 2026 | 03:18
Edición impresa

Una mañana cargada de tensión vivieron los empleados de un local gastronómico cercano a la estación de trenes, cuando dos hombres armados con objetos punzocortantes irrumpieron con intenciones de robo. Sin embargo, la rápida actuación de un grupo de policías que patrullaba la zona permitió que los sospechosos fueran capturados en ese mismo momento.

El hecho se produjo en un comercio de hamburguesas situado en la avenida 1 entre 44 y 45.

Personal de la Delegación de Investigación La Plata, que recorría la jurisdicción en prevención de delito contra la propiedad automotor, vio a una joven de 19 años salir del local solicitando ayuda, mientras vestía el uniforme del establecimiento.

LE PUEDE INTERESAR

Con insultos, entran en una casa y roban $1.500.000

LE PUEDE INTERESAR

Fue a ver a Gimnasia y lo saquearon en Los Hornos

Los efectivos lograron contener a la víctima y, con el refuerzo de la unidad motorizada de la Dirección de Infantería, acordonaron el comercio.

En ese momento, los dos hombres salieron del local intentando escapar, pero los uniformados los interceptaron y redujeron a los pocos metros.

Según detallaron las víctimas, los asaltantes sorprendieron al personal durante la apertura del negocio y, mediante amenazas con elementos cortantes, los obligaron a dirigirse hacia el fondo del local para sustraer dinero y pertenencias personales.

Los detenidos, de 30 y 37 años, poseen una innumerable cantidad de antecedentes por delitos contra la propiedad.

Uno de ellos había recuperado la libertad apenas diez días antes de este episodio, tras un proceso judicial finalizado el 6 de febrero de 2026.

El otro cuenta con múltiples ingresos a la cárcel con causas que datan desde 2007.

El expediente quedó a cargo de la UFI Nº 3, bajo la dirección del fiscal Gonzalo Petit Bosnic, con la carátula de “robo calificado en grado de tentativa”.

Los aprehendidos permanecen a disposición de las autoridades y serán indagados a primera hora de la mañana de hoy.

Lo increíble del caso -tema que siempre despierta polémica-, es cómo dos personas con semejante prontuario se encontraban en libertad.

Sin dudas, la intervención de ciertos estamentos de la Justicia, que otorgan salidas anticipadas, morigeraciones y otros beneficios excarcelatorios, siempre deja su actuación en boca de todos los vecinos.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

El Gobierno consiguió la media sanción de la Reforma Laboral: cómo votaron los senadores

Maltratos y ¿abuso sexual?, el dramático giro por la muerte de la bebé de un año en Ensenada

Caído lo de Boca, Cetré volvió a Estudiantes y quiere jugar el clásico ante Gimnasia

Enzo Martínez y la fórmula de Gimnasia para ganar el clásico: “Hay que entregar todo”

Confirmado: a partir de marzo, Patentes comenzará a pagarse todos los meses

Paritarias bonaerenses: la Provincia tantea un acuerdo previo con los gremios

Cuáles serán las empresas detrás del mantenimiento de luminarias

VIDEO. El estadio innovador para el fútbol femenino que construirá Brandsen
+ Leidas

Medina: horas decisivas en Estudiantes, con olor a despedida

Obama y una polémica sobre los extraterrestres

Enojo y autocrítica de Ezequiel Piovi luego del empate con Gimnasia

La CGT lanzó un paro general: se sumarán gremios del transporte

Un cura “coleccionaba” imágenes de pedofilia

Zaniratto ya piensa en los once para Mendoza

Francia: paliza fatal agita la carrera presidencial

Alarma en la zona del Parque Saavedra por la reaparición de lagartijas
Últimas noticias de Policiales

La muerte de Eugenia Carril: quedó detenido el autor del embiste fatal

Un cuerpo incompleto y una verdad oculta: qué le pasó a Yanina Correa

Son tres los detenidos por el asesinato de un joven en el corso de Mercedes

El delito golpea a quienes se quitan el uniforme y trabajan para las App
La Ciudad
El Dragón Chino irrumpió en los festejos del Carnaval de Meridiano V
El Año Nuevo Chino llega con transmisión en vivo y una multitud presente
La comunidad de la Escuela Nº 58 se suma a las celebraciones en busca de reunir fondos para la cooperadora
Las ventas de motos de baja cilindrada atraviesan su veranito
Televisores en “modo Mundial”, con rebajas y ventas ajustadas
Espectáculos
Adiós a Robert Duvall: un ícono del cine con corazón argentino
Juana Repetto, entre la felicidad y el escándalo
“¿Tan fea era yo?”: quién es la actriz de “En el barro 2” que no se puede ni ver
Reacondicionada, ya fuciona en el Pasaje la sala Fernando “Pino” Solanas
Sin filtros ni ropa Alfano revoleó la bikini y se metió al mar desnuda
Deportes
Medina: horas decisivas en Estudiantes, con olor a despedida
Enojo y autocrítica de Ezequiel Piovi luego del empate con Gimnasia
Manuel Panaro: “Me siento muy cómodo con lo que me pide Lucho”
Zaniratto ya piensa en los once para Mendoza
Nueva victoria de la Reserva del Pata Pereyra
Información General
Escuchar mal, aprender peor: hipoacusias leves disparan la repitencia
Se conmemora el “Día del juego responsable”, un concepto en debate
Cencosud cerró sucursales de supermercados Vea, Disco y Easy: ¿qué pasará en La Plata?
Los 10 rituales del Año Nuevo Chino 2026 para atraer buena fortuna y abundancia
Alan Schlenker fue papá por segunda vez desde la cárcel

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla