Inquietud por el cierre de sucursales de Cencosud

La Justicia ratificó la detención y agravó la imputación para el conductor acusado de matar a Eugenia Carril
La Justicia ratificó la detención y agravó la imputación para el conductor acusado de matar a Eugenia Carril
Las empresas recomendadas para el nuevo servicio de micros platense
La CGT confirmó el paro general contra la reforma laboral y se sumará el transporte: qué impacto podría tener
En fotos y videos | Bombitas, espuma y baile en el Carnaval de Meridiano V: cómo siguen los festejos
Desaparición, muerte y misterio: a través de un ADN confirmaron que los huesos hallados eran de Yanina Correa
El servicio del Tren Roca seguirá afectado por obras y no llegará a La Plata
Boom de motos de baja cilindrada en La Plata: cuánto influye la burbuja de las apps de viajes y delivery
Televisores con precios en "modo Mundial 2026": nuevas rebajas y hasta cuántas cuotas se aceptan
Como Dios la trajo al mundo: A los 73, Alfano sin filtro ni bikini en la playa
Robert Duvall, legendario actor de Hollywood, murió a los 95 años
León XIV recibió a la cúpula del Opus Dei y fue informado sobre la causa judicial que la organización enfrenta en la Argentina
Escuchar mal, aprender peor: hipoacusias leves disparan la repitencia
"Por si sola...": las advertencias sobre la reforma laboral y la creación de empleo, tras la media sanción en el Senado
Sur Finanzas: las razones de la liberación de los acusados de borrar pruebas
VIDEO. A patadas, un vecino de San Carlos evitó el robo de su moto ante el acecho de tres ladrones
Se conmemora el “Día del juego responsable”, un concepto en debate
La comunidad de la Escuela Nº58 se suma al Carnaval de Meridiano V
Dos delincuentes con frondoso prontuario cayeron tras el robo a una hamburguesería céntrica
Felicidad y tristeza: el motivo que opacó el nacimiento del tercer hijo de Juana Repetto
Lanzan una colecta para ayudar a Ramiro, un joven de La Plata que necesita una silla de ruedas
"Lobo estoy ciego y aún así vengo a verte de corazón": la historia de Dante, hincha no vidente de Gimnasia
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
El sector supermercadista atraviesa un momento complejo y uno de los casos que más impacto generó en el último tiempo es el del grupo chileno Cencosud, uno de los principales actores del comercio minorista en América Latina. La compañía, que opera en varios países de la región, anunció en los últimos meses el cierre de 18 sucursales en la Argentina, una decisión que encendió señales de alarma en el mercado local.
Cencosud es propietaria de marcas ampliamente reconocidas como Disco, Vea, Easy y Jumbo, las primeras dos con fuerte presencia en la Ciudad.
En total, el grupo chileno tiene siete sucursales en La Plata: tres supermercados Disco (30 entre 47 y 48; diagonal 79 entre 4 y 5 y la sucursal de camino General Belgrano) y cuatro supermercados Vea (13 entre 71 y 72; 11 y 47; 45 entre 2 y 3; 525 entre 8 y 9). Cabe destacar que el comercio de calle 45 fue puesto en venta en octubre del año pasado.
El cierre de las 18 sucursales en apenas tres meses, encendió alarmas en empleados, clientes y analistas del mercado local. En un intento de calmar las inquietudes, la propia compañía manifestó las clausuras forman parte de un proceso de reorganización estratégica para “asegurar un crecimiento sostenible y mejorar la rentabilidad” en medio de un contexto económico desafiante, con una retracción del consumo y superposiciones geográficas entre tiendas que afectaban su desempeño comercial.
En el caso de la Argentina, 13 de las 18 sucursales cerradas pertenecían a la cadena Vea, tres a Blaisten, una a Disco y una a Easy. La empresa explicó que la medida se basó en el análisis interno de cada local y su contribución al negocio global, buscando optimizar su red de tiendas en un mercado donde los márgenes son cada vez más ajustados.
Pero el país no fue el único en sufrir las consecuencias de la reorganización, según el reporte difundido por el holding, el último trimestre del 2025 cerró 55 locales, los 18 de Argentina, 35 en Brasil y dos en Estados Unidos.
LE PUEDE INTERESAR
Alarma en la zona del Parque Saavedra por la reaparición de lagartijas
LE PUEDE INTERESAR
Quejas por un corte de luz en calle 12, desde 60 hasta 64
La Plata no es ajena a estos movimientos. La sucursal de Vea ubicada en calle 45 entre 2 y 3, fue puesta en subasta en octubre del 2025 pero aún no encontró comprador. El precio base es de USD 2.445.282,90, pero según trascendió aún no se realizó ninguna oferta formal.
Por el momento el local continúa operativo, pero su futuro es incierto. Esto no provoca más que preocupación entre los empleados pero también entre los comerciantes de la zona y clientes habituales que temen por la continuidad de un servicio esencial para el barrio.
La panorámica que deja este capítulo es un reflejo de las tensiones económicas actuales: un gigante ajustando su estructura para mantener rentabilidad, trabajadores en busca de certezas laborales y vecinos que enfrentan la posibilidad de perder un supermercado en su comunidad.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí