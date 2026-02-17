Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Cartonazo de $5.000.000: los números para controlar que se publicaron hoy

La Ciudad |HAY TEMOR POR LOS LOCALES DE LA REGIÓN

Inquietud por el cierre de sucursales de Cencosud

Inquietud por el cierre de sucursales de Cencosud

17 de Febrero de 2026 | 02:56
El sector supermercadista atraviesa un momento complejo y uno de los casos que más impacto generó en el último tiempo es el del grupo chileno Cencosud, uno de los principales actores del comercio minorista en América Latina. La compañía, que opera en varios países de la región, anunció en los últimos meses el cierre de 18 sucursales en la Argentina, una decisión que encendió señales de alarma en el mercado local.

Cencosud es propietaria de marcas ampliamente reconocidas como Disco, Vea, Easy y Jumbo, las primeras dos con fuerte presencia en la Ciudad.

En total, el grupo chileno tiene siete sucursales en La Plata: tres supermercados Disco (30 entre 47 y 48; diagonal 79 entre 4 y 5 y la sucursal de camino General Belgrano) y cuatro supermercados Vea (13 entre 71 y 72; 11 y 47; 45 entre 2 y 3; 525 entre 8 y 9). Cabe destacar que el comercio de calle 45 fue puesto en venta en octubre del año pasado.

El cierre de las 18 sucursales en apenas tres meses, encendió alarmas en empleados, clientes y analistas del mercado local. En un intento de calmar las inquietudes, la propia compañía manifestó las clausuras forman parte de un proceso de reorganización estratégica para “asegurar un crecimiento sostenible y mejorar la rentabilidad” en medio de un contexto económico desafiante, con una retracción del consumo y superposiciones geográficas entre tiendas que afectaban su desempeño comercial.

En el caso de la Argentina, 13 de las 18 sucursales cerradas pertenecían a la cadena Vea, tres a Blaisten, una a Disco y una a Easy. La empresa explicó que la medida se basó en el análisis interno de cada local y su contribución al negocio global, buscando optimizar su red de tiendas en un mercado donde los márgenes son cada vez más ajustados.

Pero el país no fue el único en sufrir las consecuencias de la reorganización, según el reporte difundido por el holding, el último trimestre del 2025 cerró 55 locales, los 18 de Argentina, 35 en Brasil y dos en Estados Unidos.

¿QUÉ PASARÁ CON EL VEA DE 45?

La Plata no es ajena a estos movimientos. La sucursal de Vea ubicada en calle 45 entre 2 y 3, fue puesta en subasta en octubre del 2025 pero aún no encontró comprador. El precio base es de USD 2.445.282,90, pero según trascendió aún no se realizó ninguna oferta formal.

Por el momento el local continúa operativo, pero su futuro es incierto. Esto no provoca más que preocupación entre los empleados pero también entre los comerciantes de la zona y clientes habituales que temen por la continuidad de un servicio esencial para el barrio.

La panorámica que deja este capítulo es un reflejo de las tensiones económicas actuales: un gigante ajustando su estructura para mantener rentabilidad, trabajadores en busca de certezas laborales y vecinos que enfrentan la posibilidad de perder un supermercado en su comunidad.

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

