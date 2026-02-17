Se conmemora el “Día del juego responsable”, un concepto en debate

Cada 17 de febrero se celebra el “Día del Juego Responsable”, una consigna que este año se halla bajo la lupa. Un informe de la Asociación Civil Pensando Políticas Públicas sostiene que se trata de estrategia creada por la industria del juego para trasladar la culpa al usuario.

Como señala el informe, frases como “Jugá con responsabilidad” o “Jugá responsablemente”, lejos de ser consignas inocentes, forman parte de un enfoque diseñado en Europa hace casi dos décadas para eludir regulaciones más estrictas.

“La lógica es clara: si alguien desarrolla una adicción, el problema sería su falta de moderación. Esa mirada desconoce la evidencia científica que define a la ludopatía como una patología en la que se pierde la capacidad de decidir”, afirma Walter Martello desde la ONG.

El informe respalda el proyecto de ley con media sanción en el Congreso que busca prohibir la publicidad —especialmente la realizada por influencers— e implementar mayores controles. En lugar de celebrar la “responsabilidad” individual, propone transformar la fecha en un Día de Concientización sobre la Ludopatía, con eje en la salud pública y no en la recaudación fiscal.

Martello considera insólito que el propio Estado nacional y diversas jurisdicciones hayan institucionalizado el 17 de febrero como el «Día del Juego Responsable», validando un eslogan creado por la industria. En Argentina, donde cada provincia administra los juegos de azar, la prioridad suele ser la recaudación. El informe habla de un “gasto invisible”: familias afectadas y un sistema de salud tensionado.

Para dimensionar el peso económico del sector, la OMS estima que los ingresos mundiales de las apuestas alcanzarán los USD 700.000 millones en 2028, una cifra superior al PBI argentino actual. Además, advierte que las personas con ludopatía tienen 15 veces más probabilidades de suicidarse que la población general.