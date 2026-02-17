La CGT lanzó un paro general: se sumarán gremios del transporte
La CGT lanzó un paro general: se sumarán gremios del transporte
El Dragón Chino irrumpió en los festejos del Carnaval de Meridiano V
La muerte de Eugenia Carril: quedó detenido el autor del embiste fatal
Las ventas de motos de baja cilindrada atraviesan su veranito
Televisores en “modo Mundial”, con rebajas y ventas ajustadas
Escuchar mal, aprender peor: hipoacusias leves disparan la repitencia
Adiós a Robert Duvall: un ícono del cine con corazón argentino
Alarma en la zona del Parque Saavedra por la reaparición de lagartijas
La importancia del buen estado edilicio de las escuelas públicas
WOW incorpora publicidad 3D y continúa innovando en la Ciudad
El Gobierno quiere que Diputados trate la reforma laboral este jueves
Advierten que la reforma laboral, por sí sola, no generará más empleo
Reforma a prueba de “castas”, una economía estancada y el dólar como placebo
La Abogacía porteña puso el foco en el impacto de la reforma laboral
Buscan reformar el Código Penal: contemplan nuevos delitos y penas más duras
El Opus Dei le planteó al Papa el caso judicial que enfrenta en Argentina
Sur Finanzas: por qué liberaron a los acusados de borrar pruebas
Detectan irregularidades en cientos de préstamos de la firma de Vallejo
Crecen las denuncias contra jueces y los expedientes se acumulan
$LIBRA: un jubilado sin domicilio registrado y con muchos millones
El Año Nuevo Chino llega con transmisión en vivo y una multitud presente
La comunidad de la Escuela Nº 58 se suma a las celebraciones en busca de reunir fondos para la cooperadora
Un cuerpo incompleto y una verdad oculta: qué le pasó a Yanina Correa
Son tres los detenidos por el asesinato de un joven en el corso de Mercedes
El delito golpea a quienes se quitan el uniforme y trabajan para las App
Tortuosa madrugada en Ringuelet por amenazas y una lluvia de disparos
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
El Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal (CPACF) manifestó su preocupación por el inminente tratamiento en la Cámara de Diputados del proyecto de reforma laboral aprobado la semana pasada por el Senado y alertó sobre las implicancias que su eventual sanción tendría sobre el ejercicio profesional.
En representación de sus 89.500 matriculados, la institución envió una carta al presidente de la Cámara baja y a los titulares de las 19 bancadas parlamentarias. En el documento, la entidad planteó que cualquier actualización normativa en materia laboral debe respetar los límites constitucionales y los compromisos internacionales asumidos por la Argentina en materia de derechos de los trabajadores.
La carta hace foco en las modificaciones previstas en los artículos 20 y 277 de la Ley de Contrato de Trabajo. La institución señaló que la nueva redacción propuesta para el artículo 20 introduce la figura de la “pluspetición inexcusable” de manera objetiva, lo que podría habilitar la responsabilidad solidaria del abogado o abogada por el pago de costas cuando exista una sobreestimación del reclamo.
Desde el Colegio advirtieron que la ambigüedad del concepto implicaría un riesgo patrimonial directo para los profesionales que ejercen la defensa técnica de trabajadores. Además, remarcaron que ya existen normas procesales que sancionan la temeridad o malicia profesional, por lo que aplicar un régimen diferencial a los laboralistas resultaría, a su entender, discriminatorio frente a otras ramas del derecho.
El CPACF también cuestionó el texto proyectado del artículo 277, que habilita el pago en cuotas de sentencias laborales. La entidad sostuvo que la medida alcanzaría tanto a créditos de trabajadores como a honorarios de abogados, todos considerados de naturaleza alimentaria.
Para la institución, esta previsión coloca a los acreedores laborales en una situación desventajosa respecto de quienes obtienen sentencias favorables en otros fueros, contrariando principios del Derecho del Trabajo que establecen privilegios para el cobro de créditos laborales.
LE PUEDE INTERESAR
Buscan reformar el Código Penal: contemplan nuevos delitos y penas más duras
LE PUEDE INTERESAR
El Opus Dei le planteó al Papa el caso judicial que enfrenta en Argentina
Asimismo, el Colegio criticó la reproducción de la limitación de costas prevista en el artículo 730 del Código Civil y Comercial, al considerar que, combinada con el principio de gratuidad de la Ley de Contrato de Trabajo, restringe el derecho de los abogados a percibir honorarios y desalienta el ejercicio profesional en el ámbito laboral.
La entidad también observó que la iniciativa introduce criterios similares al “stare decisis” respecto de decisiones de la Corte Suprema, pero únicamente para jueces laborales, lo que calificó como irrazonable.
El CPACF solicitó a los diputados que evalúen las consecuencias de la reforma sobre la abogacía y su rol en la defensa de derechos constitucionales. Según la institución, los cambios propuestos podrían impactar en la plena vigencia de garantías fundamentales y en la preservación del Estado de Derecho.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí