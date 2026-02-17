$LIBRA: un jubilado sin domicilio registrado y con muchos millones

La investigación judicial sobre la moneda digital $LIBRA sumó un capítulo singular al detectar transferencias millonarias que involucran a Orlando Rodolfo Mellino, un jubilado de 75 años que figura como residente en Tigre. Su nombre surgió tras comprobarse que recibió más de un millón de dólares en criptomonedas por parte del empresario de EE UU Hayden Mark Davis, creador del activo.

Cuando la Justicia intentó notificarlo por medidas patrimoniales, los investigadores constataron que ninguna de las direcciones registradas a su nombre en el municipio existe. La imposibilidad de ubicar un domicilio verificable reforzó las sospechas sobre su rol dentro de la operatoria.

Según consta en el expediente, la transferencia ocurrió el 30 de enero, dos semanas antes del lanzamiento de $LIBRA. El movimiento fue detectado a partir de información aportada por la plataforma Bitget y del trabajo técnico del Ministerio Público Fiscal para reconstruir la ruta del dinero.

La pista surgió a partir de un error del propio Davis. Tras el colapso del valor del activo, el empresario reembolsó a un inversor estadounidense de alto perfil, Dave Portnoy, quien había perdido cinco millones de dólares. Como Portnoy mantiene públicas sus billeteras virtuales, el origen de la transferencia quedó expuesto, lo que permitió a los investigadores seguir el rastro de operaciones previas.

Un dictamen del fiscal Eduardo Taiano detalla que dos direcciones asociadas a Davis enviaron transferencias por 507.500 dólares cada una a una cuenta alojada en Bitget identificada como propiedad de Mellino.

Horas después de recibir el dinero, la cuenta atribuida a Mellino giró más de un millón de dólares a una tercera billetera cuyo titular aún no fue identificado. Las operaciones se realizaron en cuatro transferencias ejecutadas en apenas 13 minutos.

Los informes indican que entre marzo de 2024 y febrero de 2025 Mellino recibió más de 5,8 millones de dólares desde esa misma cuenta desconocida.

La causa también menciona a un influencer colombiano del mundo cripto, Camilo Rodríguez Blanco, quien habría procesado fondos dentro de un esquema sincronizado. Tanto Mellino como Rodríguez Blanco son representados por el mismo abogado defensor.

SOSPECHAS DE LAVADO

Los investigadores analizan si los intermediarios funcionaron como una vía para convertir activos digitales en dinero en efectivo. En ese marco, detectaron que la billetera a la que Mellino envió los fondos presenta vínculos con Mauricio Novelli, una de las figuras locales bajo investigación.

El expediente señala que una familiar directa de Novelli transfirió dinero a esa misma dirección en enero de 2025. Además, remarcan que las transferencias ocurrieron días antes de que Novelli y miembros de su familia visitaran cajas de seguridad bancarias.

La Justicia estima que entre el 30 de enero y el 21 de febrero de 2025 se movieron al menos 5.780.546 dólares en criptomonedas a través de este circuito.

El caso sumó otro dato llamativo: en febrero de 2023 Mellino pasó a figurar como gerente de Logística Latinoamericana S.R.L., tras recibir el 90% de las acciones de sus anteriores dueños. Tres de esos ex titulares aparecieron vinculados a la investigación internacional conocida como Pandora Papers, que reveló estructuras offshore en distintos países.

Consultados por la prensa, representantes de la firma evitaron realizar declaraciones.