Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Cartonazo de $5.000.000: los números para controlar que se publicaron hoy

Espectáculos |HOLLYWOOD DESPIDE A UN GRANDE

Adiós a Robert Duvall: un ícono del cine con corazón argentino

Actor de “El Padrino” y “Apocalipsis Now”, y ganador del Oscar por “El precio de la felicidad”, estaba casado con la salteña Luciana Pedraza, por quien se enamoró del tango y de nuestro país. Murió a los 95 años

Adiós a Robert Duvall: un ícono del cine con corazón argentino

Amante del tango y de las medialunas, Robert Duvall estaba casado con la salteña Luciana Pedraza. Los 41 años de diferencia no fueron un obstáculo

17 de Febrero de 2026 | 03:56
Edición impresa

El actor estadounidense Robert Duvall, quien interpretó al elegante abogado de la mafia en “El padrino” y brilló en el papel de un coronel loco por el surf en “Apocalipsis Now”, falleció el domingo a los 95 años, según informó ayer Luciana Pedraza (54), su mujer argentina.

“Ayer dije adiós a mi amado esposo, queridísimo amigo, y uno de los mayores actores de nuestro tiempo. Bob falleció en paz en su hogar”, declaró la actriz y cineasta nacida en Salta en un comunicado.

A lo largo de sus seis décadas de carrera, Duvall brilló en papeles protagonistas y de reparto hasta convertirse en director. En 1983, ganó un Óscar a mejor actor por su interpretación de un cantante de country en la película “El precio de la felicidad”. Estuvo nominado al Premio de la Academia en seis ocasiones más.

Entre sus personajes más memorables se encuentran el discreto y leal consejero de la mafia Tom Hagen en las dos primeras entregas de “El padrino”.

Su interpretación del maniático teniente coronel William Kilgore en la película sobre la guerra de Vietnam “Apocalipsis Now” le valió una nominación al Óscar y lo convirtió en una auténtica estrella tras años de actuación en papeles menores.

Mientras pronuncia una de las líneas icónicas de la película -”Me encanta el olor del napalm por la mañana”-, se ve a Kilgore con un gran sombrero vaquero y el torso desnudo, a la vez que aviones de combate estadounidense vuelan a baja altura y bombardean una franja arbolada junto a la playa, donde él quiere ir a surfear.

LE PUEDE INTERESAR

Juana Repetto, entre la felicidad y el escándalo

LE PUEDE INTERESAR

“¿Tan fea era yo?”: quién es la actriz de “En el barro 2” que no se puede ni ver

Ese personaje se concibió originalmente para ser aún más exagerado (al principio debía llamarse coronel “Masacre”), pero Duvall lo moderó. “Hice mi tarea”, le contó el actor al veterano presentador Larry King en 2015.

“EL MÁS VERSÁTIL”

En cierto modo, Duvall floreció tardíamente en Hollywood: tenía 31 años cuando realizó su interpretación revelación como el misterioso recluso Boo Radley en la adaptación cinematográfica de 1962 de “Matar a un ruiseñor”, novela de Harper Lee.

 

“Para el mundo, fue un actor ganador del Premio de la Academia, un director, un narrador. Para mí, simplemente lo fue todo”

Luciana Pedraza,
su mujer argentina

 

Después interpretó una variedad de papeles, entre ellos a un ejecutivo corporativo matón en “Network” (1976), y a un oficial de la marina que trata a su familia como soldados en “The Great Santini” (1979).

Sin embargo, Duvall solía decir que su papel favorito fue en una miniserie de televisión de 1989: el curtido y sarcástico guardabosques de Texas reconvertido en vaquero Augustus McCrae en “Lonesome Dove”, basada en la novela de Larry McMurtry.

La crítica de cine Elaine Mancini describió en una ocasión a Duvall como “el actor más técnicamente competente, el más versátil y el más convincente en la pantalla en Estados Unidos”.

CORAZÓN ARGENTINO

Robert Duvall no solo fue un apasionado del tango ( incluso dirigió “Assasination Tango” en la que también actuó y que tiene un guion en el cual la música rioplatense es protagonista) sino también de las medialunas. Y fue justamente así -comprando facturas- que en 1996 conoció casualmente a quien sería su mujer: Luciana Pedraza. “Fui a comprar flores, pero estaba cerrado. Entonces fui a una panadería. Y allí conocí a Luciana. Si la florería hubiera estado abierta, nunca la hubiera conocido”, es su famosa anécdota. El casamiento fue en 2005.

En aquella época Pedraza se dedicaba a la organización de eventos, invitó a Duvall a una fiesta… y él aceptó. El actor estaba en nuestro país por la filmación de “El hombre que capturó a Eichmann”.

Tras confirmar su fallecimiento, Luciana Duvall afirmó: “Para el mundo, fue un actor ganador del Premio de la Academia, un director, un narrador. Para mí, simplemente lo fue todo”.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Guía de cines

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

El Gobierno consiguió la media sanción de la Reforma Laboral: cómo votaron los senadores

Maltratos y ¿abuso sexual?, el dramático giro por la muerte de la bebé de un año en Ensenada

Caído lo de Boca, Cetré volvió a Estudiantes y quiere jugar el clásico ante Gimnasia

Enzo Martínez y la fórmula de Gimnasia para ganar el clásico: “Hay que entregar todo”

Confirmado: a partir de marzo, Patentes comenzará a pagarse todos los meses

Paritarias bonaerenses: la Provincia tantea un acuerdo previo con los gremios

Cuáles serán las empresas detrás del mantenimiento de luminarias

VIDEO. El estadio innovador para el fútbol femenino que construirá Brandsen
+ Leidas

Medina: horas decisivas en Estudiantes, con olor a despedida

Obama y una polémica sobre los extraterrestres

Enojo y autocrítica de Ezequiel Piovi luego del empate con Gimnasia

La CGT lanzó un paro general: se sumarán gremios del transporte

Un cura “coleccionaba” imágenes de pedofilia

Zaniratto ya piensa en los once para Mendoza

Francia: paliza fatal agita la carrera presidencial

Alarma en la zona del Parque Saavedra por la reaparición de lagartijas
Últimas noticias de Espectáculos

Juana Repetto, entre la felicidad y el escándalo

“¿Tan fea era yo?”: quién es la actriz de “En el barro 2” que no se puede ni ver

Reacondicionada, ya fuciona en el Pasaje la sala Fernando “Pino” Solanas

Sin filtros ni ropa Alfano revoleó la bikini y se metió al mar desnuda
Policiales
La muerte de Eugenia Carril: quedó detenido el autor del embiste fatal
Un cuerpo incompleto y una verdad oculta: qué le pasó a Yanina Correa
Son tres los detenidos por el asesinato de un joven en el corso de Mercedes
El delito golpea a quienes se quitan el uniforme y trabajan para las App
Tortuosa madrugada en Ringuelet por amenazas y una lluvia de disparos
La Ciudad
El Dragón Chino irrumpió en los festejos del Carnaval de Meridiano V
El Año Nuevo Chino llega con transmisión en vivo y una multitud presente
La comunidad de la Escuela Nº 58 se suma a las celebraciones en busca de reunir fondos para la cooperadora
Las ventas de motos de baja cilindrada atraviesan su veranito
Televisores en “modo Mundial”, con rebajas y ventas ajustadas
Deportes
Medina: horas decisivas en Estudiantes, con olor a despedida
Enojo y autocrítica de Ezequiel Piovi luego del empate con Gimnasia
Manuel Panaro: “Me siento muy cómodo con lo que me pide Lucho”
Zaniratto ya piensa en los once para Mendoza
Nueva victoria de la Reserva del Pata Pereyra
Información General
Escuchar mal, aprender peor: hipoacusias leves disparan la repitencia
Se conmemora el “Día del juego responsable”, un concepto en debate
Cencosud cerró sucursales de supermercados Vea, Disco y Easy: ¿qué pasará en La Plata?
Los 10 rituales del Año Nuevo Chino 2026 para atraer buena fortuna y abundancia
Alan Schlenker fue papá por segunda vez desde la cárcel

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla