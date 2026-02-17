Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Policiales |NO HUBO HERIDOS DE MILAGRO

Tortuosa madrugada en Ringuelet por amenazas y una lluvia de disparos

Tortuosa madrugada en Ringuelet por amenazas y una lluvia de disparos

En el barrio del ataque, todos los vecinos quedaron aterrados / Web

17 de Febrero de 2026 | 03:19
Lo que comenzó como un intento de robo en las primeras horas de la madrugada terminó en un raid de violencia armada y amenazas de muerte que tiene en vilo a los vecinos de Ringuelet. La denuncia apunta contra un conocido de la zona.

El reloj marcaba las 04.30 cuando los ruidos en la vía pública despertaron a una mujer y su familia. Al salir a la vereda en cercanías de la esquina de las calles 514 y 5, se encontraron con una escena tensa: el hijo y un amigo enfrentaban a un tercero.

Según consta en la denuncia, el sospechoso había ingresado momentos antes a la vivienda de un pariente -que se encuentra de vacaciones- con la intención de sustraer una Honda Titán negra. Pero el joven, que custodiaba la propiedad, logró recuperar el rodado, lo que desató la furia del delincuente, quien se retiró del lugar bajo una lluvia de piedras y promesas de venganza.

Lejos de deponer su actitud, el acusado regresó a las 05.15 con un nivel de violencia superior. Al mando de una motocicleta, embistió deliberadamente el portón de la casa de la denunciante y el de su madre, provocando graves daños materiales.

Sin embargo, lo peor estaba por venir. Según el relato de las víctimas, ya que el agresor extrajo un arma de fuego de entre sus ropas y comenzó a disparar directamente contra el grupo familiar mientras gritaba: “Salí guacho que te voy a matar a vos y a todos, y te voy a prender fuego la casa esta noche con una molotov”.

Tras el ataque, el sospechoso también arremetió contra la vivienda de una vecina, chocando también su entrada antes de darse a la fuga hacia su domicilio, que es bastante próximo.

La persecución no cesó durante el día. Cerca de las 14.30, mientras las familias afectadas coordinaban pasos legales a seguir, el violento reapareció para reiterar sus amenazas de muerte contra todos.

La denunciante expresó su profundo temor ante las autoridades, haciendo hincapié en que sus hijos trabajan como repartidores y están expuestos constantemente en la calle. Según los vecinos, el acusado guardaría armas y objetos robados en un complejo de departamentos. Por eso lo quieren preso.

