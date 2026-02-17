Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Cartonazo de $5.000.000: los números para controlar que se publicaron hoy

La Ciudad |EL EVENTO SE LLEVARÁ A CABO EN LA PLAZA MORENO

El Año Nuevo Chino llega con transmisión en vivo y una multitud presente

La Ciudad será sede de la celebración los próximos días sábado y domingo en el marco del Festival de los Faroles. Los detalles

El Año Nuevo Chino llega con transmisión en vivo y una multitud presente

Uno de los tantos festivales que se vieron el año pasado / EL DIA

17 de Febrero de 2026 | 03:00
Edición impresa

La Plata será sede del Año Nuevo Chino 2026 los días 21 y 22 de febrero en Plaza Moreno, en un evento con entrada libre y gratuita que, según la organización, prevé convocar a cerca de 700.000 personas a lo largo de las dos jornadas.

Como publicó EL DIA, la celebración coincidirá con la transmisión en vivo del Festival de los Faroles en China, que marca el cierre oficial de las festividades del calendario tradicional, y las imágenes registradas en la capital bonaerense serán difundidas en ese contexto ante una audiencia estimada en más de 1.400 millones de televidentes en China y otros países de Asia.

La organización está a cargo de la Fundación Pro Humanae Vitae (FPHV). Su presidente, Rafael Velázquez, señaló que “el evento representa el principal conglomerado entre Argentina y China en el país” y que “es resultado de un trabajo conjunto con la comunidad china en áreas como ciencia, tecnología, negocios, cultura y arte”.

También indicó que, tras analizar cifras de alcance global, la celebración realizada en La Plata se posicionó como el festejo de Año Nuevo Chino más convocante del continente americano.

EDICIONES QUE DIERON QUE HABLAR Y NUEVAS PROPUESTAS

El evento cuenta con antecedentes de más de una década en la ciudad. Las primeras ediciones se realizaron en las plazas Azcuénaga, Malvinas y en el Parque Alberti. Luego se trasladó al Bosque, donde se desarrollaron dos ediciones, y desde el año pasado tiene como sede Plaza Moreno. Según datos de la organización, en la edición anterior asistieron más de 300.000 personas por jornada.

La elección del centro platense respondió a la necesidad de ampliar infraestructura, mejorar la circulación del público y adecuar el espacio a los estándares internacionales del encuentro.

LE PUEDE INTERESAR

La comunidad de la Escuela Nº 58 se suma a las celebraciones en busca de reunir fondos para la cooperadora

LE PUEDE INTERESAR

Las ventas de motos de baja cilindrada atraviesan su veranito

La propuesta incluirá delegaciones de más de doce países, entre ellos Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay, Perú, Chile, España e Italia.

La relación institucional se apoya además en los vínculos de La Plata con ciudades hermanas de China como Jiujiang, Xian, Chengdú y Shenyang, lo que, de acuerdo con la organización, sostiene la continuidad del evento y el intercambio cultural.

CÓMO SERÁ EL EVENTO

Durante las dos jornadas funcionará un Barrio Chino con gastronomía oriental, artesanías y propuestas culturales. Se instalarán más de 200 puestos y habrá un escenario con 50 presentaciones. El cronograma contempla exhibiciones de artes marciales, caligrafía, ceremonias tradicionales, desfiles y espectáculos musicales.

El cierre estará a cargo de los Leones y Dragones chinos con la Ceremonia de Clavado de Pupilas, uno de los momentos centrales del festejo.

La edición 2026 incorporará además una ronda de negocios binacional el viernes 20 de febrero, en la que participarán supermercadistas nucleados en el consorcio de cámaras comerciales chinas de la República Argentina.

Según informó la organización, hay 173 empresarios y pymes bonaerenses inscriptos en la iniciativa, orientada a la generación de vínculos comerciales y acuerdos sectoriales.

En el plano cultural, se realizará una milonga binacional con participación de la compañía internacional de tango de la Casa del Tango de La Plata, que se desarrollará en simultáneo en Argentina y China.

Asimismo, un equipo técnico arribará a la ciudad para registrar las imágenes oficiales que serán transmitidas durante el Festival de los Faroles, los días 2 y 3 de marzo, como parte de la programación internacional vinculada al Año Nuevo Chino.

De acuerdo con la Fundación Pro Humanae Vitae, “más de mil familias participan en tareas vinculadas a la economía social en el marco del evento, que demanda aproximadamente tres meses de preparación y un mes y medio de trabajo operativo intensivo”.

Según los organizadores, “la magnitud de la convocatoria equivale a llenar trece veces el Estadio Único y consolida a La Plata como sede del festejo oriental de mayor convocatoria en el continente”.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

El Gobierno consiguió la media sanción de la Reforma Laboral: cómo votaron los senadores

Maltratos y ¿abuso sexual?, el dramático giro por la muerte de la bebé de un año en Ensenada

Caído lo de Boca, Cetré volvió a Estudiantes y quiere jugar el clásico ante Gimnasia

Enzo Martínez y la fórmula de Gimnasia para ganar el clásico: “Hay que entregar todo”

Confirmado: a partir de marzo, Patentes comenzará a pagarse todos los meses

Paritarias bonaerenses: la Provincia tantea un acuerdo previo con los gremios

Cuáles serán las empresas detrás del mantenimiento de luminarias

VIDEO. El estadio innovador para el fútbol femenino que construirá Brandsen
+ Leidas

Medina: horas decisivas en Estudiantes, con olor a despedida

Obama y una polémica sobre los extraterrestres

Enojo y autocrítica de Ezequiel Piovi luego del empate con Gimnasia

Un cura “coleccionaba” imágenes de pedofilia

Francia: paliza fatal agita la carrera presidencial

Zaniratto ya piensa en los once para Mendoza

La sombra de Navalni: dos años de una herida abierta

Le cortan la lengua a un periodista en Bolivia
Últimas noticias de La Ciudad

El Dragón Chino irrumpió en los festejos del Carnaval de Meridiano V

La comunidad de la Escuela Nº 58 se suma a las celebraciones en busca de reunir fondos para la cooperadora

Las ventas de motos de baja cilindrada atraviesan su veranito

Televisores en “modo Mundial”, con rebajas y ventas ajustadas
Deportes
Medina: horas decisivas en Estudiantes, con olor a despedida
Enojo y autocrítica de Ezequiel Piovi luego del empate con Gimnasia
Manuel Panaro: “Me siento muy cómodo con lo que me pide Lucho”
Zaniratto ya piensa en los once para Mendoza
Nueva victoria de la Reserva del Pata Pereyra
Policiales
La Justicia ratificó la detención y agravó la imputación para el conductor acusado de matar a Eugenia Carril
Desaparición, muerte y misterio: a través de un ADN confirmaron que los huesos hallados eran de Yanina Correa
Dos delincuentes con frondoso prontuario cayeron tras el robo a una hamburguesería céntrica
VIDEO. A patadas, un vecino de San Carlos evitó el robo de su moto ante el acecho de tres ladrones
"Cabeceé y sentí un golpe": el acusado de atropellar y matar a Eugenia Carril rompió el silencio ante el fiscal
Espectáculos
Felicidad y tristeza: el motivo que opacó el nacimiento del tercer hijo de Juana Repetto
Como Dios la trajo al mundo: A los 73, Alfano sin filtro ni bikini en la playa
Robert Duvall, legendario actor de Hollywood, murió a los 95 años
Sofi Gonet rompió el silencio ante los rumores de ser la tercera en discordia entre Icardi y la China
Kim Kardashian y Lewis Hamilton oficializaron su relación en público, un beso estalló las redes
Información General
Escuchar mal, aprender peor: hipoacusias leves disparan la repitencia
Se conmemora el “Día del juego responsable”, un concepto en debate
Cencosud cerró sucursales de supermercados Vea, Disco y Easy: ¿qué pasará en La Plata?
Los 10 rituales del Año Nuevo Chino 2026 para atraer buena fortuna y abundancia
Alan Schlenker fue papá por segunda vez desde la cárcel

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla