El Año Nuevo Chino llega con transmisión en vivo y una multitud presente

La Ciudad será sede de la celebración los próximos días sábado y domingo en el marco del Festival de los Faroles. Los detalles
La Plata será sede del Año Nuevo Chino 2026 los días 21 y 22 de febrero en Plaza Moreno, en un evento con entrada libre y gratuita que, según la organización, prevé convocar a cerca de 700.000 personas a lo largo de las dos jornadas.
Como publicó EL DIA, la celebración coincidirá con la transmisión en vivo del Festival de los Faroles en China, que marca el cierre oficial de las festividades del calendario tradicional, y las imágenes registradas en la capital bonaerense serán difundidas en ese contexto ante una audiencia estimada en más de 1.400 millones de televidentes en China y otros países de Asia.
La organización está a cargo de la Fundación Pro Humanae Vitae (FPHV). Su presidente, Rafael Velázquez, señaló que “el evento representa el principal conglomerado entre Argentina y China en el país” y que “es resultado de un trabajo conjunto con la comunidad china en áreas como ciencia, tecnología, negocios, cultura y arte”.
También indicó que, tras analizar cifras de alcance global, la celebración realizada en La Plata se posicionó como el festejo de Año Nuevo Chino más convocante del continente americano.
El evento cuenta con antecedentes de más de una década en la ciudad. Las primeras ediciones se realizaron en las plazas Azcuénaga, Malvinas y en el Parque Alberti. Luego se trasladó al Bosque, donde se desarrollaron dos ediciones, y desde el año pasado tiene como sede Plaza Moreno. Según datos de la organización, en la edición anterior asistieron más de 300.000 personas por jornada.
La elección del centro platense respondió a la necesidad de ampliar infraestructura, mejorar la circulación del público y adecuar el espacio a los estándares internacionales del encuentro.
La propuesta incluirá delegaciones de más de doce países, entre ellos Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay, Perú, Chile, España e Italia.
La relación institucional se apoya además en los vínculos de La Plata con ciudades hermanas de China como Jiujiang, Xian, Chengdú y Shenyang, lo que, de acuerdo con la organización, sostiene la continuidad del evento y el intercambio cultural.
Durante las dos jornadas funcionará un Barrio Chino con gastronomía oriental, artesanías y propuestas culturales. Se instalarán más de 200 puestos y habrá un escenario con 50 presentaciones. El cronograma contempla exhibiciones de artes marciales, caligrafía, ceremonias tradicionales, desfiles y espectáculos musicales.
El cierre estará a cargo de los Leones y Dragones chinos con la Ceremonia de Clavado de Pupilas, uno de los momentos centrales del festejo.
La edición 2026 incorporará además una ronda de negocios binacional el viernes 20 de febrero, en la que participarán supermercadistas nucleados en el consorcio de cámaras comerciales chinas de la República Argentina.
Según informó la organización, hay 173 empresarios y pymes bonaerenses inscriptos en la iniciativa, orientada a la generación de vínculos comerciales y acuerdos sectoriales.
En el plano cultural, se realizará una milonga binacional con participación de la compañía internacional de tango de la Casa del Tango de La Plata, que se desarrollará en simultáneo en Argentina y China.
Asimismo, un equipo técnico arribará a la ciudad para registrar las imágenes oficiales que serán transmitidas durante el Festival de los Faroles, los días 2 y 3 de marzo, como parte de la programación internacional vinculada al Año Nuevo Chino.
De acuerdo con la Fundación Pro Humanae Vitae, “más de mil familias participan en tareas vinculadas a la economía social en el marco del evento, que demanda aproximadamente tres meses de preparación y un mes y medio de trabajo operativo intensivo”.
Según los organizadores, “la magnitud de la convocatoria equivale a llenar trece veces el Estadio Único y consolida a La Plata como sede del festejo oriental de mayor convocatoria en el continente”.
