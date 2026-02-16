Cencosud cerró sucursales de supermercados Vea, Disco y Easy: ¿qué pasará en La Plata?

La CGT ya debate si va al paro general contra la reforma laboral: apoyo de la UTA y sería sin micros
La crisis del sector supermercadista en Argentina volvió a tomar fuerza en las últimas semanas con el anuncio del cierre de múltiples tiendas del grupo chileno Cencosud, una de las mayores empresas de comercio minorista del país. En apenas tres meses la firma cerró 18 sucursales entre sus marcas Vea, Disco y Easy, un movimiento que encendió alarmas en empleados, clientes y analistas del mercado local.
Según informó la propia compañía, este proceso forma parte de una reorganización estratégica para “asegurar un crecimiento sostenible y mejorar la rentabilidad” en medio de un contexto económico desafiante, con una retracción del consumo y superposiciones geográficas entre tiendas que afectaban su desempeño comercial.
En el caso de la Argentina, 13 de las sucursales afectadas pertenecían a la cadena Vea, junto con un Disco y un Easy, y otros puntos pertenecientes a las marcas Blaisten. La empresa explicó que la medida se basa en el análisis interno de cada local y su contribución al negocio global, buscando optimizar su red de tiendas en un mercado donde los márgenes son cada vez más ajustados.
El cierre de tiendas en el país se da en un marco donde el consumo masivo se ha visto golpeado, con una caída relevante de las ventas en supermercados que reflejan la pérdida de poder adquisitivo de los consumidores y cambios en sus patrones de compra.
La decisión tuvo impactos concretos en empleados y en comunidades locales. En ocasiones anteriores, los cierres dejaron a más de 100 trabajadores sin tareas regulares en sucursales de Vea ubicadas en Catamarca, Moreno y Castelar, entre otras, aunque la empresa en algunos casos ofreció reubicaciones o indemnizaciones.
En la La Plata, el ajuste también se siente con fuerza. Una de las sucursales de Vea ubicada en calle 45 entre 2 y 3, que funcionaba como punto de referencia para vecinos de esa zona céntrica, no ha encontrado comprador desde octubre pasado, cuando fue puesta en subasta sin que hasta ahora se concrete una nueva operación comercial. El precio base es de USD 2.445.282,90, sin ninguna oferta formal aún.
Este local sigue operativo pero su futuro es incierto, generando preocupación entre comerciantes de la zona y clientes habituales que temen por la continuidad de un servicio esencial para el barrio.
La panorámica que deja este capítulo es un reflejo de las tensiones económicas actuales: un gigante ajustando su estructura para mantener rentabilidad, trabajadores en busca de certezas laborales y vecinos que enfrentan la posibilidad de perder un supermercado en su comunidad.
