Los paros generales, según el color político

Javier Milei afrontará su cuarto paro general de la CGT a 802 días de haber asumido la presidencia. Sin embargo, más allá de la acumulación de medidas de fuerza, su gobierno ya quedó asociado a un récord: a los 45 días de iniciado el mandato, el 24 de enero de 2024, sufrió la huelga general más temprana registrada contra un presidente electo desde el retorno de la democracia.

Según un relevamiento de la Escuela de Gobierno de la Universidad Austral, sólo Fernando de la Rúa vivió una secuencia de conflictividad más acelerada: acumuló tres paros generales en sus primeros 182 días de gestión. El estudio ubica a la administración Milei entre las de mayor intensidad sindical desde el primer año.

INTERVALOS Y RITMO DE CONFLICTIVIDAD

El informe también marca un dato singular en la cronología reciente: entre el segundo paro general contra Milei, el 9 de mayo de 2024, y el tercero, el 10 de abril de 2025, transcurrieron 334 días. Se trata del intervalo más largo entre huelgas generales para un presidente de la etapa democrática contemporánea.

Con cuatro paros en poco más de dos años de gestión, el promedio ubica al actual mandatario entre los jefes de Estado con mayor frecuencia relativa de medidas sindicales.

Desde 1983 se registraron 46 paros generales en la Argentina. De ese total, 29 recayeron sobre gobiernos no peronistas —Raúl Alfonsín, Fernando de la Rúa, Mauricio Macri y Javier Milei— concentrados en apenas 13 años acumulados de gestión.

En contraste, las administraciones peronistas sumaron 16 huelgas distribuidas a lo largo de 28 años de gobierno. Dentro de este grupo, Alberto Fernández culminó su mandato sin paros generales; Néstor Kirchner enfrentó uno y Eduardo Duhalde, dos; mientras que Carlos Menem y Cristina Fernández de Kirchner registraron ocho y cinco, respectivamente.

En promedio, los presidentes no peronistas afrontaron 8,67 paros por administración, frente a 2,29 durante las gestiones del PJ. En términos porcentuales, esto implica que el 64,5% de las huelgas generales se concentró en menos de la mitad del tiempo de gobierno.

Raúl Alfonsín encabeza el ranking con 13 paros generales. Le siguen Carlos Menem y Fernando de la Rúa, ambos con ocho. Más abajo aparecen Cristina Kirchner y Mauricio Macri, con cinco medidas cada uno. Duhalde registró dos y Néstor Kirchner uno, mientras que Alberto Fernández es el único presidente democrático que completó su mandato sin huelgas generales.

El estudio del Observatorio de la Calidad Institucional de la Universidad Austral, subraya además que Macri fue el único mandatario no peronista que logró completar su primer año de gobierno sin paros, en 2016.

PICOS Y AÑOS SIN HUELGAS

Los mayores picos de conflictividad se concentraron en 1986, durante la presidencia de Alfonsín, y en el bienio 2000-2001 bajo De la Rúa. En cambio, varios períodos no registraron paros generales: tramos del menemismo entre 1989 y 1999, los primeros años de Néstor Kirchner, parte de las gestiones de Cristina Kirchner, el año 2016 con Macri y toda la etapa 2020-2023 durante la presidencia de Alberto Fernández.

El informe concluye que la distribución de las huelgas generales muestra patrones políticos persistentes desde la recuperación democrática, más allá de los ciclos económicos.