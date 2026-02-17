Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Cartonazo de $5.000.000: los números para controlar que se publicaron hoy

Política y Economía |UNA TENDENCIA MUY CLARA

Los paros generales, según el color político

Los paros generales, según el color político

Archivo

17 de Febrero de 2026 | 02:45
Edición impresa

Javier Milei afrontará su cuarto paro general de la CGT a 802 días de haber asumido la presidencia. Sin embargo, más allá de la acumulación de medidas de fuerza, su gobierno ya quedó asociado a un récord: a los 45 días de iniciado el mandato, el 24 de enero de 2024, sufrió la huelga general más temprana registrada contra un presidente electo desde el retorno de la democracia.

Según un relevamiento de la Escuela de Gobierno de la Universidad Austral, sólo Fernando de la Rúa vivió una secuencia de conflictividad más acelerada: acumuló tres paros generales en sus primeros 182 días de gestión. El estudio ubica a la administración Milei entre las de mayor intensidad sindical desde el primer año.

INTERVALOS Y RITMO DE CONFLICTIVIDAD

El informe también marca un dato singular en la cronología reciente: entre el segundo paro general contra Milei, el 9 de mayo de 2024, y el tercero, el 10 de abril de 2025, transcurrieron 334 días. Se trata del intervalo más largo entre huelgas generales para un presidente de la etapa democrática contemporánea.

Con cuatro paros en poco más de dos años de gestión, el promedio ubica al actual mandatario entre los jefes de Estado con mayor frecuencia relativa de medidas sindicales.

Desde 1983 se registraron 46 paros generales en la Argentina. De ese total, 29 recayeron sobre gobiernos no peronistas —Raúl Alfonsín, Fernando de la Rúa, Mauricio Macri y Javier Milei— concentrados en apenas 13 años acumulados de gestión.

En contraste, las administraciones peronistas sumaron 16 huelgas distribuidas a lo largo de 28 años de gobierno. Dentro de este grupo, Alberto Fernández culminó su mandato sin paros generales; Néstor Kirchner enfrentó uno y Eduardo Duhalde, dos; mientras que Carlos Menem y Cristina Fernández de Kirchner registraron ocho y cinco, respectivamente.

LE PUEDE INTERESAR

El Gobierno quiere que Diputados trate la reforma laboral este jueves

LE PUEDE INTERESAR

Advierten que la reforma laboral, por sí sola, no generará más empleo

En promedio, los presidentes no peronistas afrontaron 8,67 paros por administración, frente a 2,29 durante las gestiones del PJ. En términos porcentuales, esto implica que el 64,5% de las huelgas generales se concentró en menos de la mitad del tiempo de gobierno.

Raúl Alfonsín encabeza el ranking con 13 paros generales. Le siguen Carlos Menem y Fernando de la Rúa, ambos con ocho. Más abajo aparecen Cristina Kirchner y Mauricio Macri, con cinco medidas cada uno. Duhalde registró dos y Néstor Kirchner uno, mientras que Alberto Fernández es el único presidente democrático que completó su mandato sin huelgas generales.

El estudio del Observatorio de la Calidad Institucional de la Universidad Austral, subraya además que Macri fue el único mandatario no peronista que logró completar su primer año de gobierno sin paros, en 2016.

PICOS Y AÑOS SIN HUELGAS

Los mayores picos de conflictividad se concentraron en 1986, durante la presidencia de Alfonsín, y en el bienio 2000-2001 bajo De la Rúa. En cambio, varios períodos no registraron paros generales: tramos del menemismo entre 1989 y 1999, los primeros años de Néstor Kirchner, parte de las gestiones de Cristina Kirchner, el año 2016 con Macri y toda la etapa 2020-2023 durante la presidencia de Alberto Fernández.

El informe concluye que la distribución de las huelgas generales muestra patrones políticos persistentes desde la recuperación democrática, más allá de los ciclos económicos.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

El Gobierno consiguió la media sanción de la Reforma Laboral: cómo votaron los senadores

Maltratos y ¿abuso sexual?, el dramático giro por la muerte de la bebé de un año en Ensenada

Caído lo de Boca, Cetré volvió a Estudiantes y quiere jugar el clásico ante Gimnasia

Enzo Martínez y la fórmula de Gimnasia para ganar el clásico: “Hay que entregar todo”

Confirmado: a partir de marzo, Patentes comenzará a pagarse todos los meses

Paritarias bonaerenses: la Provincia tantea un acuerdo previo con los gremios

Cuáles serán las empresas detrás del mantenimiento de luminarias

VIDEO. El estadio innovador para el fútbol femenino que construirá Brandsen
+ Leidas

Medina: horas decisivas en Estudiantes, con olor a despedida

Obama y una polémica sobre los extraterrestres

Enojo y autocrítica de Ezequiel Piovi luego del empate con Gimnasia

La CGT lanzó un paro general: se sumarán gremios del transporte

Un cura “coleccionaba” imágenes de pedofilia

Zaniratto ya piensa en los once para Mendoza

Francia: paliza fatal agita la carrera presidencial

Alarma en la zona del Parque Saavedra por la reaparición de lagartijas
Últimas noticias de Política y Economía

La CGT lanzó un paro general: se sumarán gremios del transporte

El Gobierno quiere que Diputados trate la reforma laboral este jueves

Advierten que la reforma laboral, por sí sola, no generará más empleo

Reforma a prueba de “castas”, una economía estancada y el dólar como placebo
Policiales
La muerte de Eugenia Carril: quedó detenido el autor del embiste fatal
Un cuerpo incompleto y una verdad oculta: qué le pasó a Yanina Correa
Son tres los detenidos por el asesinato de un joven en el corso de Mercedes
El delito golpea a quienes se quitan el uniforme y trabajan para las App
Tortuosa madrugada en Ringuelet por amenazas y una lluvia de disparos
Espectáculos
Adiós a Robert Duvall: un ícono del cine con corazón argentino
Juana Repetto, entre la felicidad y el escándalo
“¿Tan fea era yo?”: quién es la actriz de “En el barro 2” que no se puede ni ver
Reacondicionada, ya fuciona en el Pasaje la sala Fernando “Pino” Solanas
Sin filtros ni ropa Alfano revoleó la bikini y se metió al mar desnuda
Deportes
Medina: horas decisivas en Estudiantes, con olor a despedida
Enojo y autocrítica de Ezequiel Piovi luego del empate con Gimnasia
Manuel Panaro: “Me siento muy cómodo con lo que me pide Lucho”
Zaniratto ya piensa en los once para Mendoza
Nueva victoria de la Reserva del Pata Pereyra
Información General
Escuchar mal, aprender peor: hipoacusias leves disparan la repitencia
Se conmemora el “Día del juego responsable”, un concepto en debate
Cencosud cerró sucursales de supermercados Vea, Disco y Easy: ¿qué pasará en La Plata?
Los 10 rituales del Año Nuevo Chino 2026 para atraer buena fortuna y abundancia
Alan Schlenker fue papá por segunda vez desde la cárcel

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla