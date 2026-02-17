Nueva victoria de la Reserva del Pata Pereyra

Con goles de Brian Croce, Cayetano Bolzán y Dylan Álvarez, Gimnasia derrotó 3-1 a Aldosivi en Mar del Plata por la quinta fecha del Torneo Apertura Proyección. Así, el equipo de Ariel Pereyra sigue invicto con 7 unidades tras las primera 3 fechas.

En la primera parte hubo chances de gol para ambos equipos. Gimnasia, mejor en el juego, tuvo otro armado de las situaciones y a los 20 minutos llegó a la ventaja en el marcador por intermedio de Brian Croce, quien recibió una pelota larga de Benjamín García, controló, engancho y sacó el remate que venció la resistencia del arquero. Aldosivi tuvo sus llegadas, especialmente por vía aérea.

El juego se emparejó en la segunda parte, pero una guapeada de Cayetano Bolzán le permitió el al equipo tripero llegar al 2-0. El cuerpeó, amagó el centro y le metió la pelota en el primer palo al arquero, que tuvo una débil reacción.

Cuando parecía que el partido esta definido, el Tiburón alcanzó el descuento por intermedio del ingresado Ian Acosta tras un centro que la defensa albiazul no pudo rechazar. Sin embargo, el Lobo no sufrió, porque presionó alto en la salida, forzó el error de la defensa marplatense y Bolzán dejó solo a Dylan Ávarez para marcar el 3 a 1 definitivo. En el final, Fernández vio la roja en el local.

El Lobo formó con Máximo Cabrera; Benjamín García, Matías Gauto, Lucas Lamella, Alejo Gelsomino; Francesco Paradela, Pablo Aguiar; Santino López García, Leonel Troncoso, Brian Croce; Cayetano Bolzán.

Ingresaron en la primera ventana de variantes en el complemento Lautaro Napolitano y Nehemías González por López García y Paradela; luego Gerónimo Kúgler en lugar de Troncoso; y para los últimos minutos Mariano Ojeda y Dylan Álvarez reemplazaron a Gelsomino y Croce.