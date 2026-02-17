Con insultos, entran en una casa y roban $1.500.000

Un vecino de Villa Elvira, en 121 y 606, fue víctima de un violento robo cuando salió de su vivienda, alrededor de las 20.30 horas. Según denunció, todo ocurrió en cuestión de minutos, ya que, al regresar, se topó con tres hombres que lo interceptaron y comenzaron a insultarlo y exigirle dinero.

De acuerdo a su relato, los agresores le gritaban que entregara la plata y hacían referencia a un hotel, mientras lo amenazaban para que les diera efectivo. La víctima respondió que no tenía dinero, ya que no había cobrado nada de su anterior trabajo, pero los delincuentes igualmente comenzaron a revisar sus pertenencias.

En medio del asalto, uno de los sujetos extrajo un cuchillo tipo cocina para intimidarlo. Finalmente, se apoderaron de una cadenita y un anillo de plata, un reloj color gris, un teléfono celular y alrededor de 1.500.000 pesos en efectivo.

Los asaltantes permanecieron en el lugar cerca de veinte minutos y luego se retiraron sin provocar destrozos en la vivienda ni lesionarlo.