Quejas por un corte de luz en calle 12, desde 60 hasta 64

Vecinos de calle 12, entre 60 y 64, se contactaron con este medio para quejarse por un corte de luz, ayer por la tarde, en plena jornada de altas temperaturas.

Según citaron, la interrupción se extendió durante varias horas y volvió a generar malestar en una zona que, según frentistas, ya padeció reiterados apagones durante el verano.

La situación impactó especialmente a un vecino conocido como el doctor Roca, quien padece cáncer, tiene un solo pulmón y es electrodependiente. Según él, “cada interrupción del suministro implica un riesgo para mi salud, ya que dependo de equipamiento eléctrico para el tratamiento”.

Ante la consulta de este diario, EDELAP informó: “No se registran salidas de servicio zonales. Los usuarios electrodependientes registrados cuentan con líneas telefónicas de atención exclusiva y equipos de energía alternativa brindados por la distribuidora”.