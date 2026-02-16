Alan Schlenker fue papá por segunda vez desde la cárcel

Las empresas recomendadas para el nuevo servicio de micros platense
Alan Schlenker, el ex líder de la barra de River Plate, quien fue condenado a prisión perpetua por ser considerado instigador del crimen de Gonzalo Acro, fue papá por segunda vez desde la cárcel con Patricia González, con quien se casó en marzo de 2022 y ya tiene otro hijo.
A través de sus redes sociales, Schlenker contó la noticia que fue papá por segunda vez mientras cumple la sentencia por el asesinato de Acro, el cual estuvo ligado a la interna de la barra de River. El 7 de agosto de 2007, cuando la víctima salía de un gimnasio en Villa Urquiza, fue atacada a balazos y recibió dos disparos en la cabeza y uno en la pierna. Dos días después falleció.
A la espera de la respuesta de la Justicia sobre diversas presentaciones para obtener su liberación, el acusado fue trasladado desde la Unidad 6 de Rawson hasta un sanatorio de Trelew para conocer a su hija.
“Todos aquellos que conocen y siguen mi historia, saben que mis convicciones se mantienen inalteradas a pesar de tantos años de Detención Arbitraria”, comienza el escrito de Schlenker en su cuenta de Instagram.
“Nosotros siempre apostamos por la vida, por la familia, por el amor, por la pasión y por la verdad. Y ahora nuestro bando tiene una nueva integrante, mi hija Sofía”, continuó. En el “carrusel” de fotos, se observa al condenado junto con su pareja, además de sus dos hijos.
