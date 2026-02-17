La CGT lanzó un paro general: se sumarán gremios del transporte
La CGT lanzó un paro general: se sumarán gremios del transporte
El Dragón Chino irrumpió en los festejos del Carnaval de Meridiano V
La muerte de Eugenia Carril: quedó detenido el autor del embiste fatal
Las ventas de motos de baja cilindrada atraviesan su veranito
Televisores en “modo Mundial”, con rebajas y ventas ajustadas
Escuchar mal, aprender peor: hipoacusias leves disparan la repitencia
Adiós a Robert Duvall: un ícono del cine con corazón argentino
Alarma en la zona del Parque Saavedra por la reaparición de lagartijas
La importancia del buen estado edilicio de las escuelas públicas
WOW incorpora publicidad 3D y continúa innovando en la Ciudad
El Gobierno quiere que Diputados trate la reforma laboral este jueves
Advierten que la reforma laboral, por sí sola, no generará más empleo
Reforma a prueba de “castas”, una economía estancada y el dólar como placebo
La Abogacía porteña puso el foco en el impacto de la reforma laboral
Buscan reformar el Código Penal: contemplan nuevos delitos y penas más duras
El Opus Dei le planteó al Papa el caso judicial que enfrenta en Argentina
Sur Finanzas: por qué liberaron a los acusados de borrar pruebas
Detectan irregularidades en cientos de préstamos de la firma de Vallejo
Crecen las denuncias contra jueces y los expedientes se acumulan
$LIBRA: un jubilado sin domicilio registrado y con muchos millones
El Año Nuevo Chino llega con transmisión en vivo y una multitud presente
La comunidad de la Escuela Nº 58 se suma a las celebraciones en busca de reunir fondos para la cooperadora
Un cuerpo incompleto y una verdad oculta: qué le pasó a Yanina Correa
Son tres los detenidos por el asesinato de un joven en el corso de Mercedes
El delito golpea a quienes se quitan el uniforme y trabajan para las App
Tortuosa madrugada en Ringuelet por amenazas y una lluvia de disparos
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
El Papa León XIV mantuvo una audiencia privada en el Vaticano con las máximas autoridades del Opus Dei, en un encuentro que estuvo atravesado por el caso judicial que la organización enfrenta en la Argentina. Según informó la prelatura en un comunicado oficial, durante la reunión se abordaron “controversias puntuales” vinculadas con la causa iniciada a partir de una investigación periodística de 2021 que expuso el reclamo de 43 mujeres que denunciaron haber trabajado sin remuneración para la institución.
Del encuentro participaron el prelado del Opus Dei, monseñor Fernando Ocáriz, máxima autoridad mundial de la organización, y el vicario auxiliar, monseñor Mariano Fazio, argentino y actual número dos de la prelatura. Ambos ya habían saludado al Pontífice poco después de su elección. La reunión se desarrolló en la biblioteca del Palacio Apostólico y, según la Obra, transcurrió en un “ambiente de gran confianza”.
Durante la audiencia se le explicó al Papa la postura institucional del Opus Dei frente al proceso judicial en curso. La organización sostiene que las acusaciones mezclan reclamos de carácter previsional y laboral con imputaciones penales que rechaza de manera categórica.
El caso se remonta a mayo de 2021, cuando una investigación periodística dio a conocer el testimonio de 43 mujeres que se desempeñaron como “numerarias auxiliares”, una categoría interna del Opus Dei dedicada a tareas domésticas en centros de la institución. Las denunciantes afirmaron que trabajaron durante años sin recibir salario ni aportes previsionales.
En 2023, el reclamo derivó en una denuncia penal por presunta trata de personas y explotación laboral. La causa quedó en manos de la justicia federal y abrió una etapa de investigación que incluyó análisis documentales, testimonios y pedidos de indagatoria a exautoridades de la prelatura en el país.
De acuerdo con la información difundida por el propio Opus Dei, en 2024 los fiscales solicitaron al juez que cite a declarar a cuatro sacerdotes que ocuparon cargos de conducción regional durante tres décadas. En julio de 2025 la fiscalía reiteró el pedido e incorporó a monseñor Fazio, quien fue vicario regional en la Argentina antes de asumir su función actual en Roma. Posteriormente, la querella solicitó que también se investigue al prelado mundial, Fernando Ocáriz.
LE PUEDE INTERESAR
Sur Finanzas: por qué liberaron a los acusados de borrar pruebas
LE PUEDE INTERESAR
Detectan irregularidades en cientos de préstamos de la firma de Vallejo
La institución niega haber cometido delitos y sostiene que la situación fue “descontextualizada”, señalando que las tareas desarrolladas por las numerarias auxiliares se enmarcan en una vocación religiosa y no en una relación laboral tradicional. Aun así, reconoció la necesidad de revisar procedimientos internos y habilitó instancias de escucha.
En julio de 2022, en medio del impacto público del caso, las autoridades argentinas del Opus Dei crearon una Comisión de Escucha destinada a recibir testimonios y analizar los hechos. Esa instancia derivó en la conformación de una Oficina permanente de Sanación y Resolución, orientada a canalizar reclamos y proponer mecanismos de reparación.
Según la institución, ese proceso busca atender situaciones personales concretas sin interferir en la investigación judicial en curso. Desde la prelatura insisten en que colaboran con la justicia y que mantienen abierta la vía del diálogo con las denunciantes.
Además del frente judicial, la audiencia con el Papa incluyó un análisis del proceso de reforma de los estatutos del Opus Dei, iniciado hace casi cuatro años. León XIV señaló que la adecuación normativa continúa en estudio y que todavía no hay fecha prevista para su publicación.
La reforma responde al motu proprio Ad charisma tuendum, firmado en 2022 por el papa Francisco. Ese decreto modificó aspectos centrales del funcionamiento de la prelatura personal creada por Juan Pablo II en 1982, reduciendo su autonomía y redefiniendo su estructura de gobierno.
El texto papal estableció que la autoridad del Opus Dei debe basarse “más en el carisma que en la autoridad jerárquica”, en línea con el espíritu fundacional de san Josemaría Escrivá de Balaguer. Entre los cambios más relevantes, se dispuso que el prelado ya no pueda ser ordenado obispo de manera automática y que la institución pase a depender del Dicasterio del Clero.
A partir de esa decisión, el Opus Dei debe presentar informes anuales sobre su situación institucional y su actividad apostólica. Anteriormente, la rendición de cuentas se realizaba cada cinco años ante la Congregación para los Obispos. La modificación se inscribe en la reforma más amplia de la Curia romana impulsada por Francisco.
El encuentro también sirvió para intercambiar visiones sobre la tarea evangelizadora del Opus Dei en el mundo y los desafíos de la Iglesia en distintos continentes. Según el comunicado, se habló de la evolución de las vocaciones religiosas, marcadas por un crecimiento sostenido en África y una caída en Europa.
Las autoridades de la prelatura destacaron el camino hacia el centenario de la institución, que se celebrará en 2028, y reafirmaron su compromiso pastoral. Durante la audiencia, transmitieron al Papa la cercanía de sus miembros y el acompañamiento espiritual a su pontificado.
La reunión concluyó con la bendición apostólica de León XIV, extendida a los integrantes del Opus Dei y a las personas que participan en sus actividades. El comunicado final subrayó la voluntad de la organización de continuar su misión “en comunión con la Iglesia” mientras atraviesa un período de revisión interna y exposición pública marcado por la causa judicial argentina.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí