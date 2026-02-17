La CGT lanzó un paro general: se sumarán gremios del transporte
La CGT lanzó un paro general: se sumarán gremios del transporte
El Dragón Chino irrumpió en los festejos del Carnaval de Meridiano V
La muerte de Eugenia Carril: quedó detenido el autor del embiste fatal
Las ventas de motos de baja cilindrada atraviesan su veranito
Televisores en “modo Mundial”, con rebajas y ventas ajustadas
Escuchar mal, aprender peor: hipoacusias leves disparan la repitencia
Adiós a Robert Duvall: un ícono del cine con corazón argentino
Alarma en la zona del Parque Saavedra por la reaparición de lagartijas
La importancia del buen estado edilicio de las escuelas públicas
WOW incorpora publicidad 3D y continúa innovando en la Ciudad
El Gobierno quiere que Diputados trate la reforma laboral este jueves
Advierten que la reforma laboral, por sí sola, no generará más empleo
Reforma a prueba de “castas”, una economía estancada y el dólar como placebo
La Abogacía porteña puso el foco en el impacto de la reforma laboral
Buscan reformar el Código Penal: contemplan nuevos delitos y penas más duras
El Opus Dei le planteó al Papa el caso judicial que enfrenta en Argentina
Sur Finanzas: por qué liberaron a los acusados de borrar pruebas
Detectan irregularidades en cientos de préstamos de la firma de Vallejo
Crecen las denuncias contra jueces y los expedientes se acumulan
$LIBRA: un jubilado sin domicilio registrado y con muchos millones
El Año Nuevo Chino llega con transmisión en vivo y una multitud presente
La comunidad de la Escuela Nº 58 se suma a las celebraciones en busca de reunir fondos para la cooperadora
Un cuerpo incompleto y una verdad oculta: qué le pasó a Yanina Correa
Son tres los detenidos por el asesinato de un joven en el corso de Mercedes
El delito golpea a quienes se quitan el uniforme y trabajan para las App
Tortuosa madrugada en Ringuelet por amenazas y una lluvia de disparos
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Sostienen que sin crecimiento, inversión y consumo no habrá una expansión sostenida del trabajo formal
La reforma laboral obtuvo media sanción en el Senado con respaldo del oficialismo, bloques aliados y gobernadores, y ahora deberá ser tratada en Diputados. El proyecto apunta a fomentar el empleo formal y dar mayor previsibilidad a las empresas. Sin embargo, distintos sectores advierten que la iniciativa, por sí sola, no generará un incremento inmediato de puestos de trabajo.
Desde cámaras empresariales y estudios laborales señalan que el nuevo marco normativo puede facilitar la contratación en el mediano plazo, siempre que esté acompañado por crecimiento económico, inversión y recuperación del consumo.
Salvador Femenia, vocero de la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME), sostuvo que la ley es “necesaria” como punto de partida, aunque insuficiente sin una reactivación de la economía. Según explicó, el consumo continúa estancado y todavía no se perciben en los centros urbanos los efectos de las inversiones anunciadas en sectores estratégicos.
Entre los aspectos valorados por las pymes figuran la regulación de prácticas ya extendidas —como el fraccionamiento de vacaciones— y la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que busca otorgar mayor previsibilidad ante eventuales indemnizaciones. Aun así, reconocen que la capacidad de generar nuevos empleos en el corto plazo es limitada.
La Unión Industrial Argentina (UIA) coincide en que la reforma introduce reglas más claras para el cálculo de indemnizaciones, modifica el régimen de licencias y pone fin a la ultraactividad de convenios colectivos. También destaca herramientas legales para evitar bloqueos de establecimientos y garantizar servicios esenciales.
Pese a ello, su presidente, Martín Rappallini, afirmó que la legislación laboral “por sí sola no crea empleo” y que la generación de trabajo depende de múltiples factores macroeconómicos.
LE PUEDE INTERESAR
Reforma a prueba de “castas”, una economía estancada y el dólar como placebo
LE PUEDE INTERESAR
La Abogacía porteña puso el foco en el impacto de la reforma laboral
El abogado laboralista Julián De Diego consideró que la reforma mejora el “esqueleto” del sistema laboral y facilita la inversión, pero remarcó que el empleo formal requiere crecimiento económico. A su juicio, el impacto inmediato podría verse en la regularización de trabajadores no registrados a través del Programa de Promoción del Empleo Registrado (PER).
El esquema contempla la condonación de deudas por aportes y contribuciones y la extinción de acciones penales vinculadas al trabajo no registrado. Según De Diego, esto ampliaría la base de trabajadores formales, mejoraría la recaudación previsional y otorgaría protección a millones de personas que hoy se desempeñan en la informalidad, especialmente en sectores de pequeñas empresas y comercios.
También destacó el potencial del Régimen de Incentivo para la Formación Laboral (RIFL), aunque subrayó que su efectividad dependerá de una economía dinámica.
La economista Roxana Maurizio advirtió que una reforma desligada de una estrategia de desarrollo productivo difícilmente resuelva problemas estructurales del mercado laboral. Señaló que el proyecto prioriza la flexibilización de condiciones laborales sin abordar productividad, tecnología ni capacitación, factores que considera centrales para crear empleo sostenible.
Desde su perspectiva, la reducción de derechos no garantiza más puestos de trabajo y podría incentivar la informalidad si no se acompaña de políticas de financiamiento, acceso a mercados y modernización productiva.
En el ámbito gremial, la CGT expresó preocupación por el alcance de la iniciativa. Su secretario general, Jorge Sola, cuestionó que la reforma facilite despidos sin asegurar nuevas contrataciones y atribuyó la falta de empleo al freno de la economía. Según planteó, la creación de trabajo depende de un proyecto de inversión productiva y de la recuperación del poder adquisitivo.
El dirigente calificó al proyecto como regresivo en materia de derechos individuales y colectivos, y sostuvo que sin una mejora del consumo interno las modificaciones legales podrían resultar insuficientes para dinamizar el mercado laboral.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí