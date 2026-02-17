Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Cartonazo de $5.000.000: los números para controlar que se publicaron hoy

Política y Economía |LA MIRADA DE EMPRESARIOS, ESPECIALISTAS Y SINDICALISTAS

Advierten que la reforma laboral, por sí sola, no generará más empleo

Sostienen que sin crecimiento, inversión y consumo no habrá una expansión sostenida del trabajo formal

Advierten que la reforma laboral, por sí sola, no generará más empleo

La reforma laboral, en medio de un gran debate / Web

17 de Febrero de 2026 | 02:43
Edición impresa

La reforma laboral obtuvo media sanción en el Senado con respaldo del oficialismo, bloques aliados y gobernadores, y ahora deberá ser tratada en Diputados. El proyecto apunta a fomentar el empleo formal y dar mayor previsibilidad a las empresas. Sin embargo, distintos sectores advierten que la iniciativa, por sí sola, no generará un incremento inmediato de puestos de trabajo.

Desde cámaras empresariales y estudios laborales señalan que el nuevo marco normativo puede facilitar la contratación en el mediano plazo, siempre que esté acompañado por crecimiento económico, inversión y recuperación del consumo.

EMPRESARIOS: PREVISIBILIDAD, PERO SIN EFECTO AUTOMÁTICO

Salvador Femenia, vocero de la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME), sostuvo que la ley es “necesaria” como punto de partida, aunque insuficiente sin una reactivación de la economía. Según explicó, el consumo continúa estancado y todavía no se perciben en los centros urbanos los efectos de las inversiones anunciadas en sectores estratégicos.

Entre los aspectos valorados por las pymes figuran la regulación de prácticas ya extendidas —como el fraccionamiento de vacaciones— y la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que busca otorgar mayor previsibilidad ante eventuales indemnizaciones. Aun así, reconocen que la capacidad de generar nuevos empleos en el corto plazo es limitada.

La Unión Industrial Argentina (UIA) coincide en que la reforma introduce reglas más claras para el cálculo de indemnizaciones, modifica el régimen de licencias y pone fin a la ultraactividad de convenios colectivos. También destaca herramientas legales para evitar bloqueos de establecimientos y garantizar servicios esenciales.

Pese a ello, su presidente, Martín Rappallini, afirmó que la legislación laboral “por sí sola no crea empleo” y que la generación de trabajo depende de múltiples factores macroeconómicos.

LE PUEDE INTERESAR

Reforma a prueba de “castas”, una economía estancada y el dólar como placebo

LE PUEDE INTERESAR

La Abogacía porteña puso el foco en el impacto de la reforma laboral

ESPECIALISTAS: FORMALIZACIÓN ANTES QUE NUEVOS PUESTOS

El abogado laboralista Julián De Diego consideró que la reforma mejora el “esqueleto” del sistema laboral y facilita la inversión, pero remarcó que el empleo formal requiere crecimiento económico. A su juicio, el impacto inmediato podría verse en la regularización de trabajadores no registrados a través del Programa de Promoción del Empleo Registrado (PER).

El esquema contempla la condonación de deudas por aportes y contribuciones y la extinción de acciones penales vinculadas al trabajo no registrado. Según De Diego, esto ampliaría la base de trabajadores formales, mejoraría la recaudación previsional y otorgaría protección a millones de personas que hoy se desempeñan en la informalidad, especialmente en sectores de pequeñas empresas y comercios.

También destacó el potencial del Régimen de Incentivo para la Formación Laboral (RIFL), aunque subrayó que su efectividad dependerá de una economía dinámica.

La economista Roxana Maurizio advirtió que una reforma desligada de una estrategia de desarrollo productivo difícilmente resuelva problemas estructurales del mercado laboral. Señaló que el proyecto prioriza la flexibilización de condiciones laborales sin abordar productividad, tecnología ni capacitación, factores que considera centrales para crear empleo sostenible.

Desde su perspectiva, la reducción de derechos no garantiza más puestos de trabajo y podría incentivar la informalidad si no se acompaña de políticas de financiamiento, acceso a mercados y modernización productiva.

LA MIRADA SINDICAL

En el ámbito gremial, la CGT expresó preocupación por el alcance de la iniciativa. Su secretario general, Jorge Sola, cuestionó que la reforma facilite despidos sin asegurar nuevas contrataciones y atribuyó la falta de empleo al freno de la economía. Según planteó, la creación de trabajo depende de un proyecto de inversión productiva y de la recuperación del poder adquisitivo.

El dirigente calificó al proyecto como regresivo en materia de derechos individuales y colectivos, y sostuvo que sin una mejora del consumo interno las modificaciones legales podrían resultar insuficientes para dinamizar el mercado laboral.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

El Gobierno consiguió la media sanción de la Reforma Laboral: cómo votaron los senadores

Maltratos y ¿abuso sexual?, el dramático giro por la muerte de la bebé de un año en Ensenada

Caído lo de Boca, Cetré volvió a Estudiantes y quiere jugar el clásico ante Gimnasia

Enzo Martínez y la fórmula de Gimnasia para ganar el clásico: “Hay que entregar todo”

Confirmado: a partir de marzo, Patentes comenzará a pagarse todos los meses

Paritarias bonaerenses: la Provincia tantea un acuerdo previo con los gremios

Cuáles serán las empresas detrás del mantenimiento de luminarias

VIDEO. El estadio innovador para el fútbol femenino que construirá Brandsen
+ Leidas

Medina: horas decisivas en Estudiantes, con olor a despedida

Obama y una polémica sobre los extraterrestres

Enojo y autocrítica de Ezequiel Piovi luego del empate con Gimnasia

La CGT lanzó un paro general: se sumarán gremios del transporte

Un cura “coleccionaba” imágenes de pedofilia

Zaniratto ya piensa en los once para Mendoza

Francia: paliza fatal agita la carrera presidencial

Alarma en la zona del Parque Saavedra por la reaparición de lagartijas
Últimas noticias de Política y Economía

La CGT lanzó un paro general: se sumarán gremios del transporte

Los paros generales, según el color político

El Gobierno quiere que Diputados trate la reforma laboral este jueves

Reforma a prueba de “castas”, una economía estancada y el dólar como placebo
Policiales
La muerte de Eugenia Carril: quedó detenido el autor del embiste fatal
Un cuerpo incompleto y una verdad oculta: qué le pasó a Yanina Correa
Son tres los detenidos por el asesinato de un joven en el corso de Mercedes
El delito golpea a quienes se quitan el uniforme y trabajan para las App
Tortuosa madrugada en Ringuelet por amenazas y una lluvia de disparos
Espectáculos
Adiós a Robert Duvall: un ícono del cine con corazón argentino
Juana Repetto, entre la felicidad y el escándalo
“¿Tan fea era yo?”: quién es la actriz de “En el barro 2” que no se puede ni ver
Reacondicionada, ya fuciona en el Pasaje la sala Fernando “Pino” Solanas
Sin filtros ni ropa Alfano revoleó la bikini y se metió al mar desnuda
Información General
Escuchar mal, aprender peor: hipoacusias leves disparan la repitencia
Se conmemora el “Día del juego responsable”, un concepto en debate
Cencosud cerró sucursales de supermercados Vea, Disco y Easy: ¿qué pasará en La Plata?
Los 10 rituales del Año Nuevo Chino 2026 para atraer buena fortuna y abundancia
Alan Schlenker fue papá por segunda vez desde la cárcel
Deportes
Medina: horas decisivas en Estudiantes, con olor a despedida
Enojo y autocrítica de Ezequiel Piovi luego del empate con Gimnasia
Manuel Panaro: “Me siento muy cómodo con lo que me pide Lucho”
Zaniratto ya piensa en los once para Mendoza
Nueva victoria de la Reserva del Pata Pereyra

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla