Uno por uno, los 10 rituales del Año Nuevo Chino 2026 para atraer buena fortuna y abundancia

Este nuevo ciclo estará marcado por el Año del Caballo de Fuego. Las festividades se extenderán entre el 17 de febrero y el 3 de marzo
Escuchar esta nota
El Año Nuevo Chino, también conocido como el Festival de la Primavera, es una de las celebraciones más importantes y esperadas dentro de la cultura oriental. Regido por el calendario lunar, su fecha de inicio varía cada año y en 2026 las festividades se extenderán entre el 17 de febrero y el 3 de marzo. Cabe destacar que La Plata será parte de los festejos y será una atracción mundial debido a un evento que se viene realizando hace varios años y suma cada vez más visitantes.
Lo cierto es que este nuevo ciclo estará marcado por el Año del Caballo de Fuego, una combinación que simboliza energía, movimiento, impulso y transformación. Para millones de personas, se trata de un momento de renovación, en el que se deja atrás lo negativo y se abre la puerta a nuevas oportunidades, prosperidad y abundancia.
Semanas antes del comienzo oficial, las familias realizan una limpieza profunda del hogar, decoran con faroles rojos y preparan comidas simbólicas para recibir la buena fortuna. A continuación, uno por uno, los 10 rituales más populares para atraer suerte durante este 2026.
Antes del primer día del nuevo año lunar se limpia la casa de arriba abajo, incluyendo ventanas, rincones y espacios poco visibles. El objetivo es expulsar la energía negativa acumulada.
Un dato clave: el primer día del Año Nuevo no se barre ni se limpia, ya que la tradición indica que podría “barrerse la suerte” recién llegada.
Es uno de los rituales más sencillos y simbólicos. Consiste en llenar un cuenco con arroz crudo hasta el borde y colocar dentro tres monedas chinas o monedas doradas.
El arroz representa alimento y estabilidad; las monedas, riqueza y prosperidad. El cuenco debe permanecer en la cocina durante los 15 días que dura la celebración.
Los tradicionales sobres rojos con dinero —conocidos como hongbao— se entregan a familiares y amigos como deseo de buena suerte.
El color rojo simboliza protección y energía positiva. También se puede guardar un sobre rojo con una moneda dorada dentro de la billetera para atraer prosperidad durante todo el año.
Existen distintos amuletos utilizados para comenzar el año con energía favorable:
- Nudo chino rojo: protección y buena fortuna.
- Monedas chinas atadas con cinta roja: atracción de riqueza.
- Amuleto del Caballo: especialmente recomendado en 2026, potencia el éxito, el dinamismo y la vitalidad.
Se pueden colocar en la entrada del hogar, en el bolso o incluso en el auto.
El rojo repele la mala suerte y el dorado atrae riqueza. Por eso predominan en farolillos, banderines y adornos.
Uno de los símbolos más utilizados es el carácter 福 (fu), que significa “buena fortuna”. En muchos hogares se coloca al revés, ya que su pronunciación también sugiere que “la suerte ha llegado”.
En la tradición china, las mandarinas y naranjas se asocian con la suerte y la riqueza debido a la similitud fonética de sus nombres.
Se recomienda colocar 8 o 9 frutas en un plato, números considerados auspiciosos, y exhibirlas en la mesa principal del hogar.
La cena de reunión en la víspera es uno de los momentos centrales de la celebración. Cada alimento tiene un significado especial:
- Pescado: abundancia.
- Tallarines largos: longevidad.
- Dumplings: riqueza, por su forma similar a lingotes de oro.
- Arroz glutinoso: unión familiar.
Compartir esta comida simboliza armonía y prosperidad para el nuevo ciclo.
Una de las creencias más extendidas indica que lavarse el cabello el primer día del año podría significar “lavar la suerte”. Por eso muchas personas evitan hacerlo hasta el segundo día.
Encender incienso o velas es una forma de pedir protección, armonía y bendiciones para el hogar. También se considera una manera de activar la energía positiva en los espacios.
Al tratarse del Año del Caballo de Fuego, se recomienda:
- Colocar una figura de caballo mirando hacia la puerta o hacia el sur.
- Utilizar colores rojo, naranja y dorado para potenciar el elemento Fuego.
- Escribir metas y deseos para 2026 y guardarlos dentro de un sobre rojo.
El Caballo simboliza acción y avance, por lo que este año será ideal para iniciar proyectos, asumir desafíos y animarse a los cambios.
