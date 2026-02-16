Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Cartonazo de $5.000.000: los números para controlar que se publicaron hoy

Información General

Uno por uno, los 10 rituales del Año Nuevo Chino 2026 para atraer buena fortuna y abundancia

Este nuevo ciclo estará marcado por el Año del Caballo de Fuego. Las festividades se extenderán entre el 17 de febrero y el 3 de marzo

Uno por uno, los 10 rituales del Año Nuevo Chino 2026 para atraer buena fortuna y abundancia
16 de Febrero de 2026 | 10:29

Escuchar esta nota

El Año Nuevo Chino, también conocido como el Festival de la Primavera, es una de las celebraciones más importantes y esperadas dentro de la cultura oriental. Regido por el calendario lunar, su fecha de inicio varía cada año y en 2026 las festividades se extenderán entre el 17 de febrero y el 3 de marzo. Cabe destacar que La Plata será parte de los festejos y será una atracción mundial debido a un evento que se viene realizando hace varios años y suma cada vez más visitantes.

Lo cierto es que este nuevo ciclo estará marcado por el Año del Caballo de Fuego, una combinación que simboliza energía, movimiento, impulso y transformación. Para millones de personas, se trata de un momento de renovación, en el que se deja atrás lo negativo y se abre la puerta a nuevas oportunidades, prosperidad y abundancia.

Semanas antes del comienzo oficial, las familias realizan una limpieza profunda del hogar, decoran con faroles rojos y preparan comidas simbólicas para recibir la buena fortuna. A continuación, uno por uno, los 10 rituales más populares para atraer suerte durante este 2026.

1. Limpieza profunda del hogar antes del Año Nuevo

Antes del primer día del nuevo año lunar se limpia la casa de arriba abajo, incluyendo ventanas, rincones y espacios poco visibles. El objetivo es expulsar la energía negativa acumulada.

Un dato clave: el primer día del Año Nuevo no se barre ni se limpia, ya que la tradición indica que podría “barrerse la suerte” recién llegada.

2. Ritual del arroz para la abundancia

Es uno de los rituales más sencillos y simbólicos. Consiste en llenar un cuenco con arroz crudo hasta el borde y colocar dentro tres monedas chinas o monedas doradas.

LE PUEDE INTERESAR

Alan Schlenker fue papá por segunda vez desde la cárcel

LE PUEDE INTERESAR

“Fuego” olímpico: la Villa ardió y los atletas agotaron los preservativos en tiempo récord

El arroz representa alimento y estabilidad; las monedas, riqueza y prosperidad. El cuenco debe permanecer en la cocina durante los 15 días que dura la celebración.

3. Sobres rojos (Hongbao) para activar la buena fortuna

Los tradicionales sobres rojos con dinero —conocidos como hongbao— se entregan a familiares y amigos como deseo de buena suerte.

El color rojo simboliza protección y energía positiva. También se puede guardar un sobre rojo con una moneda dorada dentro de la billetera para atraer prosperidad durante todo el año.

4. Amuletos tradicionales chinos

Existen distintos amuletos utilizados para comenzar el año con energía favorable:

- Nudo chino rojo: protección y buena fortuna.

- Monedas chinas atadas con cinta roja: atracción de riqueza.

- Amuleto del Caballo: especialmente recomendado en 2026, potencia el éxito, el dinamismo y la vitalidad.

Se pueden colocar en la entrada del hogar, en el bolso o incluso en el auto.

5. Decoración roja y dorada

El rojo repele la mala suerte y el dorado atrae riqueza. Por eso predominan en farolillos, banderines y adornos.

Uno de los símbolos más utilizados es el carácter 福 (fu), que significa “buena fortuna”. En muchos hogares se coloca al revés, ya que su pronunciación también sugiere que “la suerte ha llegado”.

6. Mandarinas y naranjas para atraer prosperidad

En la tradición china, las mandarinas y naranjas se asocian con la suerte y la riqueza debido a la similitud fonética de sus nombres.

Se recomienda colocar 8 o 9 frutas en un plato, números considerados auspiciosos, y exhibirlas en la mesa principal del hogar.

7. Banquete de Año Nuevo con alimentos simbólicos

La cena de reunión en la víspera es uno de los momentos centrales de la celebración. Cada alimento tiene un significado especial:

- Pescado: abundancia.

- Tallarines largos: longevidad.

- Dumplings: riqueza, por su forma similar a lingotes de oro.

- Arroz glutinoso: unión familiar.

Compartir esta comida simboliza armonía y prosperidad para el nuevo ciclo.

8. Evitar lavarse el pelo el primer día

Una de las creencias más extendidas indica que lavarse el cabello el primer día del año podría significar “lavar la suerte”. Por eso muchas personas evitan hacerlo hasta el segundo día.

9. Encender incienso o velas para honrar a los ancestros

Encender incienso o velas es una forma de pedir protección, armonía y bendiciones para el hogar. También se considera una manera de activar la energía positiva en los espacios.

10. Ritual especial para el Año del Caballo de Fuego

Al tratarse del Año del Caballo de Fuego, se recomienda:

- Colocar una figura de caballo mirando hacia la puerta o hacia el sur.

- Utilizar colores rojo, naranja y dorado para potenciar el elemento Fuego.

- Escribir metas y deseos para 2026 y guardarlos dentro de un sobre rojo.

El Caballo simboliza acción y avance, por lo que este año será ideal para iniciar proyectos, asumir desafíos y animarse a los cambios.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

Año Nuevo Chino: un festejo que pondrá a La Plata en el mapa mundial
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

El Gobierno consiguió la media sanción de la Reforma Laboral: cómo votaron los senadores

Maltratos y ¿abuso sexual?, el dramático giro por la muerte de la bebé de un año en Ensenada

Caído lo de Boca, Cetré volvió a Estudiantes y quiere jugar el clásico ante Gimnasia

Enzo Martínez y la fórmula de Gimnasia para ganar el clásico: “Hay que entregar todo”

Confirmado: a partir de marzo, Patentes comenzará a pagarse todos los meses

Paritarias bonaerenses: la Provincia tantea un acuerdo previo con los gremios

Cuáles serán las empresas detrás del mantenimiento de luminarias

VIDEO. El estadio innovador para el fútbol femenino que construirá Brandsen
+ Leidas

Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes

Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores de Gimnasia

“Fuego” olímpico: la Villa ardió y los atletas agotaron los preservativos en tiempo récord

VIDEO. Viajaban en avión, se pelearon, alguien quiso abrir la puerta y todo terminó en un aterrizaje de emergencia

Las empresas recomendadas para el nuevo servicio de micros platense

Basura, micros, estacionamiento y más: así funciona La Plata por los feriados del Carnaval

Licencias médicas: la reforma laboral, en jaque

VIDEO. Al clásico le faltó el gol, y el Lobo y el Pincha quedaron a mano
Últimas noticias de Información General

Alan Schlenker fue papá por segunda vez desde la cárcel

“Fuego” olímpico: la Villa ardió y los atletas agotaron los preservativos en tiempo récord

Fin de un siglo de avance cognitivo: la Generación Z inaugura el declive

Si te gustan los aniversarios redondos, ¡este es tu año!
Espectáculos
Kim Kardashian y Lewis Hamilton oficializaron su relación en público, un beso estalló las redes
Luego del escándalo con Fátima Florez, Flor Peña fue coronada como la Reina LGBTIQ+
¡Atención, spoiler! Revelan cómo será el final de Los Simpson
Fuego cruzado: Yanina Latorre trató a Beto Casella de "viejo payaso" y el conductor le respondió sin piedad
Valentina Cervantes regresó a Argentina para la final de MasterChef Celebrity
La Ciudad
Basura, micros, estacionamiento y más: así funciona La Plata por los feriados del Carnaval
El platense Marcos Giles donó casi 10 millones con su stream solidario para ayudar a combatir los incedios en la Patagonia
Cartonazo de $5.000.000: los números para controlar este lunes 16 de febrero
La Plata amaneció con neblina pero levanta la temperatura: así estará el tiempo en Carnaval
En un barrio cerrado de Abasto denuncian fallas en servicios clave
Policiales
Quién es el acusado del embiste mortal en La Plata que se entregó
Condenas para tres integrantes de “la banda de la viuda negra”
Estupor por un asesinato en el corso de Mercedes
Investigan una falsa campaña de ingreso al Servicio Penitenciario
Trágico ataque de otro grupo de motochorros
Deportes
Locura tripera: tiene parto para el viernes y fue a disfrutar del clásico platense al Bosque
VIDEO. Al clásico le faltó el gol, y el Lobo y el Pincha quedaron a mano
Quedó claro que el empate no fue un mal resultado para ninguno
Falcón Pérez dejó algunas dudas, a pesar de que no hubo grandes polémicas
Panaro fue el que generó una ilusión en Gimnasia

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla