Obama y una polémica sobre los extraterrestres

El expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, salió a frenar una ola de especulaciones en redes sociales tras afirmar en un podcast que los extraterrestres “son reales”. La frase, pronunciada en una ronda rápida de preguntas con el comentarista político Brian Tyler Cohen, se volvió viral y dio pie a interpretaciones que sugerían un supuesto conocimiento oculto sobre vida alienígena.
Ante el revuelo, Obama aclaró el alcance de sus palabras. En una publicación en Instagram explicó que hablaba en términos estadísticos: dado que el universo es inmenso y contiene miles de millones de galaxias, resulta razonable pensar que pueda existir vida en algún rincón del cosmos.
Sin embargo, subrayó que durante sus ocho años en la Casa Blanca no vio “ninguna evidencia” de que seres extraterrestres hayan hecho contacto con la Tierra. “No los he visto. Y no los están ocultando en el Área 51”, enfatizó.
El exmandatario también buscó desmontar teorías conspirativas vinculadas con el Área 51, la base militar situada en el desierto de Nevada que durante décadas alimentó rumores sobre ovnis y encubrimientos gubernamentales. En 2013, la CIA reconoció oficialmente la existencia del sitio, aunque desmintió relatos sobre naves estrelladas o cuerpos extraterrestres. Documentos desclasificados confirmaron que el complejo fue utilizado para probar aeronaves secretas como el avión espía U-2 en los años cincuenta y, posteriormente, el bombardero furtivo B-2.
Las declaraciones de Obama se producen en un contexto en el que el Congreso estadounidense ha celebrado audiencias sobre fenómenos aéreos no identificados (UAP, por sus siglas en inglés), término que reemplaza al popular “ovni”. Aunque el gobierno ha reconocido incidentes sin explicación inmediata, las investigaciones oficiales no han aportado pruebas de origen extraterrestre.
Con su aclaración, Obama intentó poner paños fríos a la polémica y diferenciar entre la posibilidad científica de vida en el universo y la afirmación concreta de un contacto con nuestro planeta. “Estadísticamente es probable que haya vida ahí fuera”, sostuvo. “Pero las distancias son tan enormes que la posibilidad de que nos hayan visitado es baja”. Así, el expresidente buscó cerrar la puerta a interpretaciones sensacionalistas y reafirmar que, al menos hasta ahora, no existen pruebas de visitantes de otro mundo.
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
