La Ciudad |“EN 20 AÑOS NUNCA VI ALGO ASÍ”, DIJO UNA VECINA

Alarma en la zona del Parque Saavedra por la reaparición de lagartijas

Especialistas aseguran que son inofensivas para las personas

17 de Febrero de 2026 | 02:55
Edición impresa

La inesperada reaparición de lagartijas en el patio de una casa de calle 62 y 13, a metros del Parque Saavedra, generó sorpresa y preocupación entre vecinos de la zona.

“Hace más de 20 años que vivo acá y nunca había visto algo así. Hoy aparecieron lagartijas de más de 10 centímetros en mi patio”, contó una vecina a EL DIA.

Según relató, los pequeños reptiles suelen verse al atardecer y durante la noche, cuando salen de detrás de las macetas y paredes, mientras que durante el día no se observan.

“Sé que no son animales malos, pero me preocupa porque a mi jardín vienen todos los días más de 20 colibríes”, explicó, y agregó que intuye que el fenómeno podría estar relacionado con “algo que está pasando en el Parque Saavedra”, aunque no sabe a ciencia cierta qué.

Especialistas señalaron que las lagartijas que se han vuelto cada vez más comunes en La Plata, la Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires pertenecen al grupo de los gekkos, pequeños reptiles nocturnos cuya presencia masiva son el resultado de un proceso de expansión que comenzó hace más de medio siglo.

Los vecinos deben quedarse tranquilos ya que se tratan de especímenes “absolutamente inofensivos para las personas, no pasa nada si llegaran a morder, lo que solo ocurriría si se las agarra con la mano”.

De todos modos, para quienes deseen desalentar su presencia en el hogar, los especialistas recomiendan reducir refugios y fuentes de alimento: mantener paredes limpias, evitar enredaderas y recovecos, y controlar la población de insectos, ya que constituyen su principal sustento.

